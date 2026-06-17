Iz Uprave policije saopšteno je da je u Petrovcu danas uhapšen državljanin Srbije M.M. (40), za kojim su austrijske vlasti raspisale međunarodnu potjernicu zbog sumnje na povezanost sa organizovanim kriminalom i krivičnim djelima u vezi sa kokainom.

Izvor: MONDO/Bojana Zimonjić Jelisavac

“Za licem M.M. je 17.6.2026. godine, od strane NCB Interpola Beč, raspisana međunarodna crvena potjernica zbog sumnje da je izvršio više krivičnih djela iz oblasti organizovanog kriminala, kao i krivično djelo nedozvoljena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga – kokaina”, preciziraju iz UP.

Kako navode iz policije, osumnjičeni je pronađen i lišen slobode za manje od 24 časa nakon raspisivanja potjernice.

Prema informacijama UP, akciju su zajednički realizovali FAST timovi za ciljano traganje Interpola Crne Gore i Austrije.

U narednom periodu uslijediće komunikacija između NCB Interpola Podgorica i NCB Interpola Beč radi sprovođenja ekstradicionog postupka i predaje uhapšenog nadležnim pravosudnim organima Austrije.

Iz Uprave policije ističu da će nastaviti sa pojačanim aktivnostima usmjerenim na pronalaženje i hapšenje međunarodno traženih osoba, kroz blisku saradnju sa FAST timovima, partnerskim bezbjednosnim službama i međunarodnim policijskim organizacijama.