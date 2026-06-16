Branilac optuženog Nikše Perovića, advokat Zdravko Begović, zatražio je oslobađajuću presudu, navodeći da nema dokaza da je njegov branjenik počinio krivično djelo pranje novca, niti da je bio član kriminalne organizacije.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Odbrana optuženih u predmetu protiv navodne kriminalne organizacije koju je, prema optužnici Specijalnog državnog tužilaštva (SDT) formirao odbjegli šef kavačkog klana Radoje Zvicer, nastavila je danas iznošenje završnih riječi pred Višim sudom u Podgorici, tvrdeći da tužilaštvo nije dokazalo krivicu njihovih branjenika.

Branilac optuženog Nikše Perovića, advokat Zdravko Begović, zatražio je oslobađajuću presudu, navodeći da nema dokaza da je njegov branjenik počinio krivično djelo pranje novca, niti da je bio član kriminalne organizacije.

"U završnoj riječi tužilaštva čuli smo zahtjev za drakonskim kaznama, ali nijesmo čuli drakonske dokaze. Uloga tužioca nije da bude dželat koji unaprijed odmjerava kaznu, već da uvjeri sud da je krivica dokazana. Sudnica nije mjesto gdje se traže žrtve radi zadovoljenja forme progona", kazao je Begović.

On je rekao da je specijalni tužilac, umjesto da dokaže krivicu, nastupio sa pozicije onoga koji traži najtežu kaznu.

"Što su dokazi slabiji, to su riječi o kazni bile teže. Zato odbrana smatra da težina kazne koju tužilac predlaže ne govori o težini dokaza, već upravo o njihovom nedostatku", istakao je Begović.

Dodao je da visina predložene kazne ne može biti mjera odlučnosti države, niti dokaz ozbiljnosti pravosuđa.

"Na samom kraju, u završnoj riječi Tužilaštva čuli smo predlog kazni koje više odražavaju želju za primjerom nego potrebu za pravičnim odmjeravanjem sankcije prema konkretnom čovjeku i konkretnom djelu. Sud nije pozvan da šalje poruke javnosti, već da donese zakonitu i pravednu odluku", poručio je Begović.

Specijalni tužilac Zoran Vučinić ranije je zatražio višegodišnje kazne zatvora za Zvicera, suspendovane policajce Petra Lazovića i Ljuba Milovića i ostale optužene, koji se terete za više krivičnih djela

Pored Begovića, završne riječi iznijeli su i branioci Petra Lazovića, advokati Nikola Martinović i Borivoje Borović.

Oni su tvrdili da nema dokaza da je Lazović počinio krivična djela koja mu SDT stavlja na teret, među kojima su zloupotreba službenog položaja, članstvo u kriminalnoj organizaciji, šverc droge, krijumčarenje cigareta i nedozvoljeno držanje oružja.

Tužilac je za Lazovića ranije predložio kaznu od osam godina zatvora za zloupotrebu službenog položaja u produženom trajanju, osam godina za članstvo u kriminalnoj organizaciji, po 15 godina za šverc droge, dvije godine za nedozvoljeno držanje oružja i osam godina zatvora za krijumčarenje cigareta.

Martinović je osporio Skaj komunikaciju kao dokaz i ocijenio da u ovom predmetu, kako je rekao, "ne postoji dilema kako treba presuditi, već je pitanje kako će sud suditi".

On je zatražio oslobađajuću presudu za Lazovića, tvrdeći da nema dokaza za navode optužnice.

Borović je ocijenio da Lazović nije imao fer i pravično suđenje i predložio da mu se ukine pritvor.

Završnu riječ iznio je i branilac odbjeglih Radoja Zvicera i Milana Vujotića, advokat Marko Radović, koji se osvrnuo na razlike u materijalu tužilaštva koji mu je, kako je naveo, uručen na ročištu na kojem je tužilac iznosio završne riječi.

Odbrana je tokom ročišta više puta isticala da oružje, cigarete i droga koji se optuženima stavljaju na teret nijesu pronađeni, niti vještačeni.

"Ovo je prvi predmet u istoriji gdje se sudi za šverc, a da nemamo oduzete predmete. Vještačili su se na fotografijama. Konkretno za navodno krijumčarenje cigareta, ne znamo ni da li je to bila tranzitna ili akcizna roba", kazao je Radović.

On je ocijenio da bi osuđujuća presuda u ovom predmetu predstavljala "presedan nad presedanima".

"Nije nam mjesto u EU ako je cilj kršenje pretpostavke nevinosti", poručio je Radović.

Radović se osvrnuo i na ubistvo Milana Ljepoje u beogradskom naselju Ritopek, koje se Zviceru stavlja na teret.

"Činjenica nasilne smrti može biti relevantna jedino ako je to utvrđeno obdukcijom", rekao je Radović, ukazujući da tijelo Ljepoje nije pronađeno.

Nastavak suđenja zakazan je za 30. jun, kada bi završne riječi trebalo da iznesu odbrana, kao i optuženi Petar Lazović, Radovan Mujović, Radovan Pantović i Nikša Perović, koji se nalaze u pritvoru.