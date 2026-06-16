U naselju Konik, na Bulevaru dr Ibrahima Koristovića u Podgorici, jutros je u požaru uništen luksuzni automobil marke Audi Q7.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Komandir Službe zaštite i spasavanja Podgorice, Nikola Bojanović, kazao je za portal Dan da je prijava o požaru vozila primljena u 2.56 časova.

„Nakon dva minuta na mjesto događaja izašlo je jedno vozilo sa tri vatrogasca. Stigli su u 2.58 sati, u 3 sata i 6 minuta su lokalizovali požar, a potpuno ga ugasili u 3 sata i 17 minuta“, naveo je Bojanović.

Prema njegovim riječima, utvrđivanje uzroka izbijanja požara biće predmet istrage nadležnih organa, budući da to nije u nadležnosti Službe zaštite i spasavanja.