Kako podsjećaju, u predmetu izručenja Vola Sjedinjenim Američkim Državama, Ustavni sud je 22. aprila odredio privremenu mjeru kojom je obustavljeno izvršenje odluke o izručenju do okončanja ustavnosudskog postupka i ocjene navoda iz ustavne žalbe.

Izvor: MONDO/Nikoleta Vukčević

Evropski sud za ljudska prava odbio je zahtjev da odredi privremenu mjeru kojom bi, do donošenja konačne odluke, suspendovao izručenje državljanina Sjedinjenih Američkih Država Ričarda Harija Vola iz Crne Gore toj državi, nakon što je prethodno Ustavni sud odbio njegovu ustavnu žalbu kao neosnovanu, saopšteno je iz Ustavnog suda.

Kako podsjećaju, u predmetu izručenja Vola Sjedinjenim Američkim Državama, Ustavni sud je 22. aprila odredio privremenu mjeru kojom je obustavljeno izvršenje odluke o izručenju do okončanja ustavnosudskog postupka i ocjene navoda iz ustavne žalbe.

“Ustavni sud je potom, na sjednici od 26. maja, odbio ustavnu žalbu kao neosnovanu. Vijeće Ustavnog suda nije prihvatilo kao ustavnopravno opravdane navode podnosioca ustavne žalbe da bi, uprkos ograničenjima sadržanim u odlukama domaćih sudova, u slučaju izručenja bio izložen riziku od izricanja smrtne kazne ili kazne doživotnog zatvora bez mogućnosti uslovnog otpusta. Sud je ocijenio da za takve tvrdnje nijesu pruženi relevantni dokazi”, piše u saopštenju, javlja CdM.

Ustavni sud je posebno ukazao da se, u skladu sa načelom specijalnosti, licu koje je izručeno može suditi samo za krivična djela za koja je izručenje odobreno, te da u spisima predmeta nema dokaza koji bi doveli u pitanje poštovanje tog načela.

“Odluka Evropskog suda za ljudska prava da ne usvoji privremenu mjeru potvrđuje da taj sud u realnom vremenu preispituje i provjerava odluke Ustavnog suda, naročito u onim predmetima koji se tiču najsloženijih prava, među kojima je i pravo na ličnu slobodu i sigurnost. Neodređivanjem privremene mjere, Evropski sud za ljudska prava se implicitno saglasio sa stavovima sadržanim u odluci Ustavnog suda, a koji su bazirani upravo na praksi Suda u Strazburu”, ističe se u saopštenju.

Kako zaključuju, Apelacioni sud Crne Gore i Viši sud u Podgorici, odobrili su izručenje podnosioca ustavne žalbe radi vođenja krivičnog postupka za dva krivična djela zavjera radi izvršenja zločina, dok su odbili izručenje za dva krivična djela teško ubistvo iz finansijske koristi, imajući u vidu da su za ta djela u pravnom sistemu SAD propisane kazne koje bi mogle biti nesaglasne standardima zaštite ljudskih prava utvrđenim Evropskom konvencijom o ljudskim pravima, piše CdM.