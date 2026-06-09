Hapšenja zbog afere "Tunel" kojima se prethodna Vlada ekspresno pohvalila došla su na naplatu u prvom predmetu koji je tim povodom formiran.

Izvor: Vlada Crne Gore

Naime, Viši sud u Podgorici potvrdio je presudu kojom je Ivici Piperoviću zbog tri mjeseca provedena u pritvoru, jer je neosnovano osumnjičen za kopanje tunela do depoa Višeg suda u Podgorici, dosuđena naknada štete u iznosu od 9.000 eura. Prvostepenu presudu izrekao je podgorički Osnovni sud, piše Dan.

Piperoviću je na teret stavljeno da je sa ostalim okrivljenim učestvovao u ovoj aferi. Od prvog dana je negirao krivicu, a na slobodu je izašao nakon tri mjeseca. Podižući optužnicu u ovom slučaju, Osnovno državno tužilaštvo u Podgorici na spisak okrivljenih nije stavilo Piperovića, jer su usled nedostatka dokaza odustali do njegovog krivičnog gonjenja. On je zatim tužio državu, tražeći naknadu nematerijalne štete zbog neosnovanog hapšenja. Tužbenim zahtjevom tražio je 12.000 eura, a sud je zahtjev djelimično usvojio i dosudio mu iznos od 9.000.

,,Djelimično se usvaja tužbeni zahtjev, pa se obavezuje tužena da tužiocu na ime naknade nematerijalne štete zbog neosnovanog lišenja slobode, za vremenski period od 12.10.2023. godine do 12.01.2024. godine, na ime pretrpljenih duševnih bolova zbog povrede prava ličnosti – povrede prava na psihički integritet, prava na slobodu, prava na čast, prava na ugled, prava na dostojanstvo isplati novčani iznos od 9.000 eura sa zakonskom zateznom kamatom počev od dana 2.10.2024. godine, kao dana podnošenja pisanog zahtjeva za naknadu štete Ministarstvu pravde Crne Gore, pa do konačne isplate, u roku od 15 dana po pravosnažnosti presude, pod prijetnjom izvršenja. Odbija se kao neosnovan tužbeni zahtjev u dijelu kojim je traženo da se tužiocu po navedenim osnovama, kao i zbog povrede prava na pretpostavku nevinosti, mimo iznosa dosuđenog stavom prvim izreke, isplati iznos od još 3.000 eura", navodi su prvostepene presude koju je potvrdio Viši sud u Podgorici, prenosi Dan.

Istom odlukom država je obavezana da Piperoviću na ime troškova postupka isplati iznos od 450 eura u roku od 15 dana po pravosnažnosti presude, pod prijetnjom izvršenja. Na ovu presudu žalio se zastupnik države, predlažući da Viši sud preinači odluku i Piperoviću dosudi manji iznos novčane naknade – 4.500 eura.

Plaćanje odšteta moglo bi se nastavuti ukoliko se potvrdi oslobađajuća presuda izrečena optuženim u predemtu "Tunel". To odlukom krivice su oslobođeni Katarina Baćović, Marjan Vuljaj, Nikola Milačić, Predrag Mirotić, Vladimir Erić, Veljko Marković, Milan Marković i Dejan Jovanović.

U obrazloženju presude navodi se da nema dokaza da su optuženi izvršili krivična djela kriminalno udruživanje i teška krađa u saizvršilaštvu, javlja Dan.

U presudi je konstatovano i da nema nijednog DNK u tunelu, niti u arhivi depoa Višeg suda, pa sud nije mogao donijeti zaključak da su ovi optuženi kopali tunel.