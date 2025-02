Odluka o odgađanju je donijeta na zahtjev Lazovićeve odbrane, jer jedan od njegovih branilaca, Borivoje Borović, zbog odluke Advokatske komore Srbije o obustavi rada, ne može postupati

Suđenje policajcima Petru Lazoviću i Jugoslavu Raičeviću, optuženima za zlostavljanje škaljarca Mila Jovanovića, odgođeno je za 10. mart, prenose Vijesti.

Takva odluka donijeta je na zahtjev Lazovićeve odbrane, jer jedan od njegovih branilaca, Borivoje Borović, zbog odluke Advokatske komore Srbije o obustavi rada, ne može postupati.

"U ovom predmetu postupamo nas trojica, i kao kolege dogovorili smo se ko će pripremiti koji segment odbrane. Zato bih volio da se ročište odloži, a mi ćemo se za ubuduće dogovoriti ko će od nas iznositi koji dio odbrane, ukoliko odluka AK Srbije bude produžena, dogovorićemo se da pružimo odbranu kako proces ne bi trpio", kazao je Lazovićev branilac, advokat Marko Radović.

Lazović je kazao da je saglasan sa zahtjevom svog branioca.

"Razumio sam zbog čega moj branilac traži odlaganje i molim sud da uvaži zahtjev, jer bih želio da me brani advokat Borović. Maja Zeković više nije moj branilac", rekao je on, navode Vijesti.

Optuženi Raičević, čiji branioci Dalibor Kavarić i Miloš Vuksanović nijesu pristupili ročištu, kazao je da ih 15 dana nije "očima vidio".

"Imam informaciju da je moj branilac juče bio u UIKS-u, ali me službenici nijesu doveli. Ne znam koji je razlog zbog kojeg me nijesu sproveli na današnje ročište, ali su mi potrebni prilikom iznošenja odbrane", kazao je on.

Zastupnik oštećenog, advokat Damir Lekić, kazao je da se ne protiv zahtjevu, jer je i on predao sudu pisanu molbu za odlaganje ročišta.

"Jer sam nedavno opunomoćen od strane Mila Jovanovića da ga zastupam u ovom postupku. Nijesam još imao priliku da izvršim uvid i kopiranje spisa, što mi je neophodno radi pripreme", rekao je on.

Tužiteljka Biljana Pavličić rekla je da se, s obzirom na sve navedeno, ne protivi da današnje ročište bude odloženo.

Sudija Ilija Radulović odgodio je današnje ročište i upozorio advokate da se zbog štrajka njihovih kolega iz Srbije, postupak koji on vodi neće odugovlačiti.

Predsjednica vanraspravnog krivičnog vijeća Osnovnog suda u Podgorici potvrdila je 16. decembra optužnicu Osnovnog državnog tužilaštva u Podgorici koja je podignuta protiv Petra Lazovića i Jugoslava Raičevića zbog mučenja Jovana Mrvaljevića i protiv Lazovića zbog mučenja Mila Jovanovića.