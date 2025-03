Suđenje Darku Šariću, Veljku Belivuku i ostalim optuženima počinje danas u Specijalnom sudu u Beogradu.

Suđenje Darku Šariću, Veljku Belivuku i ostalim optuženima koji se terete da su učestvovali u ubistvu vođa škaljarskog klana u januaru 2020. u Atini, Igora Dedovića i Stevana Stamatovića, kao i likvidaciji Alana Kožara i Damira Hadžića u julu iste godine na grčkom ostrvu Krf počinje danas u Specijalnom sudu u Beogradu, pošto su Vrhovno javno tužilaštvo i Apelacioni sud u Beogradu, odbilili zahtjeve odbrene za izuzeće postupajućih tužilaca, kao i tužioca za organizovani kriminal, odnosno sudskog vijeća i predsjednika Višeg suda u Beogradu.

Ubijene žrtve škaljarskog klana - Dedović Stamatović, Kožar i Hadžić

Belivuk opet za sudskom govornicom

Posle kratke pauze, tokom koje je Belivuka straža sprovela do ćelije u kojoj boravi kako bi uzeo optužnicu po kojoj će iznositi odbranu, sudsko vijeće, tužioci, branioci i optuženi vratili su se u sudnicu. Iz boksa za optužene, koji je staklom odvojen od sudnice, prvi je ponovo izveden Belivuk koji počinje sa iznošenjem odbrane.

"Smatram da je optužnica puna kopija, neistinitih tvrdnji, da ne kažem laži, da je obimna ali da nam ništa ne govori. Kada smo očekivali da nam tužilac Saša Ivanić potvrdi dokazima tvdnje iz optužnice, pribjegao je taktici da radi šta hoće, da ne obrazloži ništa, pa smo prvo mi morali, odnosno naši branioci da iznesemo uvodno izlaganje, pa je onda tužilac pribjegao manevru. Obimna je optužnica, 936 strana, skoro 10.000 strana spisa, samo prvih sedam dana optužnice je zakonito, gdje su lični podaci. Prvi navodni set dokaza je Skaj materijal, koji je po tužilaštvu a i vama isprava koja je stigla na zakonit način. Mi sporimo da je zakonito pribavljena. Zanimljivo mi je, pratim rad tužilaca i u drugim predmetima, da su prvi put Skaj drugačije obrazložen. Tužilac je izjavio, "nije optužnica zasnovana samo na Skaju", imamo iskaze svjedoka, vještačenja, zapisnike o uviđaju. Malo sam se udubio, na šta se poziva. Kaže imamo iskaze svjedoka, ovo nije uvreda, al svjedoci daju izjave. Navodni svjedoci Srđan Lalić, Nikola Spasojević i Bojan Hrvatin, njih ću kasnije da komentarišem, ne mogu da daju iskaze. Šta imamo, zapisnike koji kažu da je neko mrtav? Nije krivično djelo biti mrtav, nego ubiti nekoga", počeo je izlaganje optuženi Belivuk, komentarišući navode optužnice.

U svoju odbranu naveo je i da prelazi na Skaj i "kvantitet dokaza".

"Svi znamo da nije bitan kvantitet nego kvalitet dokaza. Tužioci su nabacali sve što imaju, i falsifikate i nezakonite dokaze. Vezano za ovaj navodni Skaj materijal tužilac kaže da je "po stavu tužilaštva ovaj dokaz zakonito pribavljen u Francuskoj, mi ne možemo da ispitujemo zakonitost". Gdje se nama sudi, u Srbiji, Francuskoj ili Grčkoj? Vidim iza sudije je zastava Srbije, dakle mi smo u Srbiji. Ja ću se pozivati na druge predmete, imam pravo u svom neometanom izlaganju da se branim kako hoću", nastavio je Belivuk i pozvao se na optužnicu i presudu bivšem inspektoru SBPOK-a Božidaru Stoliću, potom drugi predmet koji se vodi protiv njega za sedam ubistava, kritikujući odluke i izjave tužilaca u tim predmetima.

On je ponovo za govornicom ponovio da su fotografije za koje tužilaštvo tvrdi da su ih razmjenjivali optuženi i u drugim predmetima, "fotošopirane" i iznio kritike na račun tužilaštva i veća da slike "nisu fotošopirane".

"To može samo vještak da kaže. Ovdje nam se tužilac pozivao na neke pravosnažne presude evropskih sudova, nit nam je dao brojeve predmeta, nit nam ih je dao na uvid. Mene i ne zanimaju, ne sudi mi se u Evropi. Uspjeli smo, zamislite, ipak neke da pribavimo i znate šta, nije istina to što je rekao. Rekao je da u Italiji postoji 20 presuda, a nije istina, postoje dvije i u njima je navedeno da Skaj ne može da se koristi. Ne postoji pravna gimnastika da se od nezakonitog dokaza napravi zakonit dokaz. Ako vještak dođe i kaže da je dokaz kontaminiran, ne može da dođe neko da dođe i da ga prihvati jer je zakonito izuzet", nastavio je izlaganje Belivuk.

Odbranu je nastavio da iznosi.

"Ja ne znam da je bilo kome od ovde optuženih u montiranoj optužnici oduzet Skaj aparat. Da ne ponavljam samo "Skaj nije dokaz, Skaj nije dokaz", ja ću da se osvrnem i na druge predmete. Kod nas u predmetu, imali smo situaciju da glava nije proporcionalna sa tijelom na fotografijama, patika je gdje ne treba da bude, šake su gdje ne treba da stoje", nastavio je Belivuk ali ga je sudija prekinula.

Sudija: Fokusirajte se na ovaj predmet, ne na druge predmete.

Belivuk: Ovo se zove neometano izlaganje, a ne ometano. Pravio sam teze jer sam upozoren da ćete da me prekidate. Ako kršim nešto, prekinite i vratite me na mjesto.

Sudija: Nastavite izlaganje o predmetu zbog kog ste danas ovdje.

Belivuk: Pominje se isti navodni kod na Skaju u tom i ovom predmetu. Mi smo u tom predmetu dokazali da poruke mogu da se mijenjaju u tim tabelama koje su dostavljene. Tužilaštvo je u tom predmetu navelo da je izvršeno komparativno vještačenje. Kako sami kažu, izdaju naredbu stručnom licu da dođe u pritvor da nas fotografiše. Onda stručno lice uzme tu sliku i uporedi sa slikom tom fotošopiranom. Što nisu uzeli moju sliku iz novina? Ovim ću završiti što se tiče Skaja danas, i meni je nezanimljiv, ali šta ću. Prećiću sada na tri navodna svjedoka, kad je već u toku borba protiv korupcije.

Sudija: Ne pričamo o društvenim pojavama i borbi protiv korupcije. Pričamo o ubistvima u Atini i na Krfu.

Belivuk: Žao mi je što vam se ne sviđa moja odbrana, ali ja o ubistvima u Atini i na Krfu znam samo iz novina. Što se tiče tri svjedoka, sada ću o njima.

Svjedoci saradnici - Nikola Spasojević, Srđan Lalić i Bojan Hrvatin

Izvor: Kurir, Printscreen, Nemanja Nikolić

Optuženi Belivuk, kao "tri svjedoka" aludira na Srđana Lalića, Bojana Hrvatina i Nikolu Spasojevića koji su u drugom predmetu protiv njega dobili statuse svjedoka saradnika i odlučili da detaljno priznaju sve zločine klana. Tokom svjedočenja u tom predmetu, govorili su i o likvidacijama na Krfu i u Atini, posle čega je ta istraga pokrenuta.

"Imamo situaciju da su oni priznali učešće u ovim ubistvima. Pa da pitam, da li ova tri svjedoka ne govore istinu, pa lažno svjedoče i treba ih optužiti zbog toga, ili govore istinu pa tužioci vrše zloupotrebu službenog položaja. Ja sam opomenut, zato što sam rekao da su tužioci u predmet stavili falsifikovanu dokumentaciju, a sama optužnica to dokazuju, jer optužnica kaže "Milinko Brašnjović se tokom saslušanja u istrazi branio ćutanjem", a ovde je čovjek, iznosio je svoju odbranu", nastavio je izlaganje prvooptuženi za ubistva škaljaraca u Grčkoj.

Belivuk je najavio da sada prelazi na navode optužnice.

"Tužilaštvo nam pod tačkom jedan kaže da smo ja, Radoje Zvicer i Darko Šarić organizovali kriminalnu grupu, ali nam za to ne pružaju ni podatak a kamoli dokaz. Kada smo organizovali, pred kim, čime tu tvrdnju potkrepljuje. Tužioci kažu "kriminalna grupa formirana radi sticanja finansijske i druge koristi", ali nigdje u optužnici nisam pročitao kakva je korist stečena. Znači, ja organizujem kriminalnu grupu za sticanje koristi, ali nigdje nema ni da sam pokušao da steknem korist. Isto to tužilaštvo kaže da su vođe donosile odluke kada i ko treba da se liši života iz druge kriminalne grupe, ali nisu naveli ni ko je druga kriminalna grupa, šta su radili. Tako da ja treba da se branim da sam htio da ubijem neke druge pripadnike kriminalne grupe, a ne znam ni koje. Pišu zanimljive stvari, treba da nagađam da li su oštećeni bili pripadnici druge kriminalne grupe, jedne iste grupe ili svako ima svoju. A onda i čime su se oni bavili? Ako smo mi ubili navodno pripadnike grupe zbog trgovine drogom, gdje piše čime su se bavili, gdje su prodavali drogu? Ispada da napadate perionicu u Vinči da preuzmete mesaru. Nama tužilaštvo stavlja da je motiv bio da se preuzmu kriminalni poslovi, a nigdje nisu rekli ni da su se oni bavili kriminalom", završio je izlaganje o prvoj tački optužnice i prešao na drugu.

Ljubomir Lainović

Izvor: Kurir

"Ja sam nekako upao ovde na optužnicu, imam pravo i pričaću o drugima više nego o sebi jer sam označen kao organizator i imao pravo na to. Ja sam prvi u optužnici i hvala im na tome, pokazuju koliko me mrze i ja bih sebe mrzeo da sam na njihovom mestu, ali po optužnici nigdje ne vidim zašto sam ja prvi. Evo piše u optužnici da je Stefan Andrejić preuzeo neke pištolje i donio u stan, koji niti su nađeni, niti se zna koji su. Piše u optužnici da je u zločinu u Atini učestvovao pokojni Ljubomir Lainović a da je dokaz da je mrtav krivična prijava. Valjda treba da postoji dokaz da je neko mrtav. Zatim piše u optužnici da su Stefan Andredjić i Belivuk primijetili oštećene ispred restorana u Atini i obavijestili okrivljene. To nije tačno, nisam učestvovao u takvom događaju. Ali da se vratimo, jesam li ja organizator koji stvara kriminalnu grupu, ili navodni pripadnik koji vrši opservaciju? Ja imam 120 kila, ali ne mogu da budem i jedno i drugo. Jesam li vođa ili pripadnik grupe? Od čega se branim?"

Sudija: Jasno vam je da vas je tužilac označio kao organizatora. To piše u optužnici, ako ste je razumjeli u optužnici piše da ste organizator ali i da ste vršili opservaciju.

Belivuk: Iz poštovanja prema vama sam vam rekao da razumijem optužnicu, ali ne možete da mi namećete mišljene. Meni je nelogično, moje je da to spomenem. Dalje piše da su Brašnjović, Tomić, Lainović i Petković lišili života. Za to nema dokaza. Opisi svjedoka su potpuno drugačiji od njihovog izgleda, ne postoji materijalni, biološki trag ni u restoranu ni van njega.

Sudija je ponovo opomenula Belivuka da se drži ovog predmeta, pošto je izlaganje nastavio poredeći kako tužilaštvo tumači dokaze iz predmeta koji se odnose na ubistva u Ritopeku.

Za riječ se javio Belivukov branilac, advokat Dejan Lazarević, navodeći da "Belivuk ne vrijeđa nikoga i da je molba da se pusti da iznosi odbranu u neometanom izlaganju".

"Nastavljam sa ovim predmetom, ali ću se pozivati i na druge gdje mi ide u korist, dok me ne prekinete. Dakle, u drugom predmetu je tužilac rekao da su jako bitni biološki tragovi, a ovde ih nema i zato je zaključak da ta četvorica uopšte nisu bila u objektu. Ja znam grčki, išao sam tamo u školu i moram da kažem da tužilac potpuno pogrešno čita ulice i naziv restorana. Takođe, te ulice koje se pominju nemaju veze sa izvršenjem krivičnih djela, tvrdi se da su u njima bili štek stanovi a u njima nema bioloških tragova onih koji su navodno boravili", završio je sa odbranom za ubistvo u Atini.

Skaj kao dokaz

Sudija je saopštila da je vijeće odlučilo da se odbija predlog odbrane da se izdvoje komunikacije putem Skaja, koje su dostavljene iz Francuske.

"Odbijen je i predlog da se izdvoje izvještaji o analitičkoj obradi tih podataka. Dana 24. avgusta 2023. Srbija i Grčka su formirale zajednički istražni tim i Grčka je od Francuske zatražila informacije sa Skaja i Grčkoj su dostavljeni ti podaci. Grčka ih je dostavila Srbiji, iz čega po stavu vijeća proizilazi da je tako isključena svaka zloupotreba i falsifikovanje, kako tvrdi odbrana. Po stavu vijeća radi se o zakonito pribavljenim ispravama, koje će biti čitane i gledane, jer se sastoje od tekstova, zvuka i slika", obrazložila je odluku vijeća sudija Slađana Marković.

Podsjetimo, jedan od ključnih dokaza tužilaštva je Skaj komunikacija optuženih, koja je navedena i u optužnici. Prema istoj optužnici, kao jedan od organizatora kriminalne grupe označen je odbjegli vođa kavačkog klana Radoje Zvicer, ali se postupak protiv njega vodi u Grčkoj.

Okrivljeni za ubistvo u Atini

Izvor: Kurir

Prelazi se na iznošenja odbrana okrivljenih. Prvi za govornicu ponovo izlazi Veljko Belivuk, koji je ranije zatražio da prvo ode do sobe da uzme optužnicu koja mu je je potrebna, ponovio je taj zahtjev.

"Minut mi treba bukvalno, odem do sobe, uzmem papire i vratim se", rekao je Belivuk.

Pošto je sudija dozvolila da u pratnji stražara bude odveden do sobe, pravi se pauza u trajanju od 15 minuta.

Okrivljeni negiraju navode optužnice

Optuženi ponovo izlaze za govornicu da se izjasne o svojoj krivici.

Belivuk: Razumio sam optužnicu, iznosiću odbranu, nisam izvršio ni jedno krivično djelo koje mi se stavlja na teret, ne priznajem krivična djela.

Šarić: Razmio sam samo jezički, pitao sam tužioca da mi objasni koji me materijalni dokaz optužuje, ali me on ignorisao. Nisam kriv i iznosiću odbranu.

Dragan Tomić: Razumio sam optužnicu, naravno da ću da iznosim odbranu, kratak ću da budem.

Sudija: Zašto odmahujete rukama?

Tomić: Pa eto tako, evo stajaću mirno.

Sudija: Tražim samo da se poštuje red u sudnici, ne morate da stojite mirno, nismo u vojsci. Da li priznajete krivično djelo?

Tomić: Ne priznajem.

Marko Petković: Ne priznajem krivično djelo.

Marko Petković

Izvor: Kurir

Vladimir Mandić: Razumio sam optužbu, ne priznajem krivično djelo i neću iznositi odbranu.

Slobodan Vujačić: Iznosiću odbranu, nisam uradio ništa, ne priznajem.

Nataša Dedić: Razumjela sam optužbu, nisam izvršila ni jedno krivično djelo, iznosiću odbranu.

Nebojša Janković: Nisam u životu izvršio krivično djelo, ono što je u optužnici je jednostavno izmišljeno, iznosiću odbranu.

Vladimir Vojinović: Iznosiću odbranu, ne priznajem krivično djelo.

Dušan Jovanović Giba

Izvor: Kurir

Dušan Jovanović: Jezički sam razumio optužbu, ovako ništa nisam razumio. Ne priznajem krivicu, iznosiću odbranu.

Rade Stojićević: Raumio sam optužbu, ne priznajem krivično djelo, iznosiću odbranu.

Milinko Brašnjović: Razumio sam samo jezički, nisam kriv i ne priznajem, iznosiću odbranu.

Milinko Brašnjović

Optuženi redom izlazili za govornicu

Optuženi redom izlazili za govornicu

Suđenje počinje iznošenjem ličnih podataka optuženih i prvi je za govornicu izašao optuženi Veljko Belivuk.

"Nema nikakvih izmena u mojim ličnim podacima. Ako krenemo sa odbranama, moram da odem do sobe da uzmem optužnicu, ne mogu bez nje da iznosim odbranu. Nisam znao da ćemo u ovako rekordnom roku da pročitamo hiljade strana", rekao je Belivuk.

Za govornicu je potom izašao Darko Šarić i kratko rekao da nema nikakvih izmjena u njegovim ličnim podacima.

U sudnicu su potom redom uvođeni i ostali optuženi, Dragan Tomić, Marko Petković, Vladimir Mandić, Slobodan Vujačić, zatim jedina žena obuhvaćena optužnicom, Nataša Dedić, Nebojša Janković, Vladimir Vojinović, Dušan Jovanović Giba, Rade Stojićević, Milinko Brašnjović, koji su takođe potvrdili da se u njihovim ličnim podacima ništa nije promijenilo.