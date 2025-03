Ovom optužnicom obuhvaćen je Dejan Rovčanin, Vojin Stupar, Duško Radenović, Radomir Osmaić i Vladimir Račić kojem se sudi u odsustvu.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

U podgoričkom Višem sudu danas je odloženo suđenje za šverc oko 60 kilograma kokaina koji je pronađen na školskom vojnom brodu „Jadran“, piše Dan.

Razlog odlaganja je to što je advokat Marko Radović bolestan, zbog čega nije mogao da pristupi današnjem ročištu. On je sudu dostavio putem mejla i medicinsku dokumentaciju koja to potvrđuje.

Sudija Zoran Radović se obratio Milošu Kuliću i upitao ga da li mu je sada jasna okolnost da je izgubio status svjedoka saradnika i da je sada i on optužen u ovom postupku.

Zatim je sudija saopštio da je Apelacioni sud ponovo ukinuo rešenje Višeg suda vezano za ukidanje pritvora Dejanu Rovčaninu. Sudija Radović je dodao da sada o tome odlučuje vanraspravno vijeće Višeg suda u Podgorici.

Podsjećamo, na ročištu od 18.2.2025. ukinut pritvor optuženom Dejanu Rovčaninu.

Ovo nije prvi put da se donosi odluka da se Rovčaninu ukida pritvor a zatim da se ista ta odluka na osnovu rešenja Apelcionog suda ukida i ponovo razmatra. Rovčanin se sa slobode uredno odaziva sudskim pozivima.

Podsjećamo, 9.11.2023. pred sudom je saslušan svjedok saradnik Miloš Kulić, koji je bio glavni svjedok tužilaštva. On je tada naveo da odustaje od prethodne izjave koju je dao u istrazi Specijalnom državnom tužilaštvu, u kojoj je naveo navodne učesnike u pomenutom švercu kokaina.

Rovčanin i srpski državljanin Vladimir Račić su, prema navodima tužilaštva, tokom 2018. godine oformili kriminalnu organizaciju kojoj su pristupili Vojin Stupar, podoficir Vojske Crne Gore Duško Radenović, Tivćanin Radomir Osmajić i stariji vodnik Miloš Kulić kome je u istrazi dodijeljen status svjedoka saradnika, prenosi Dan.

- Njihov zadatak je bio da na školski brod „Jadran“ sakriju kokain koji je trebalo da se preveze u Tursku. Pošiljka kokaina trebalo je da bude plaćena heroinom koji bi na isti način bio prokrijumčaren u povratku.

Kulić i Radenović su kokain spakovan u rance dovezli do školskog broda,,Jadran“ i Radenović je, kako se osnovano sumnja, drogu smjestio u spavaonu, ispod svog kreveta, a dio u vojničke ormariće. Kulić je u istrazi istakao da Osmajić nije znao da je droga unešena na brod - navodi su optužnice.