Izvor: MONDO/Anđela Pešić

Apelacioni sud potvrdio je presudu kojom je Dejan Šarac osuđen na dvije godine zatvora zbog izazivanja saobraćajne nesreće 2019. godine kod tržnog centra Gintaš u Podgorici u kojoj je poginula Valentina Gazdić (29), prenosi Pobjeda.

Ovaj sud potvrdio je prvostepenu presudu od 10. oktobra 2024. godine kojom je vijeće sudije Veljka Radovanovića utvrdilo da je osnovni uzrok nastanka saobraćajne nezgode bila dvostruko veća brzina kretanja vozila optuženog Šarca od dozvoljene brzine od 50 kilometra na sat.

Potvrđen je i dio prvostepene presude u kome se zaključuje da je na vozačke sposobnosti kod optuženog Šarca negativno uticalo i to što je u vrijeme izazivanja saobraćajne nezgode bio pod dejstvom kokaina.

Na tvrdnju odbrane Šarca da ga je pokojna Gazdić te noći morala propustiti na konfliktnoj raskrsnici jer je imao pravo prvenstva iz Apelacionog navode da je prvostepeni sud pravilno utvrdio da je optuženi prouzrokovao saobraćajnu nesreću pošto se ulicom “Brastva i jedinstva” iz pravca ulice “4. jula” kretao brzinom od namjanje 102 km/h koja brzina je bila dvostruko veća od brzine za naseljeno mjesto do 50 km/h.

Ovaj sud se pozvao i na nalaz i mišljenje Komisije vještaka Univerziteta u Novom Sadu-Fakultet tehničkih nauka-Departman za saobraćaj o ekspertizi saobraćajne nezgode, u kome se decidno navodi da bi optuženi, imao i prostorno i vremenske uslove da se u konfliktnoj raskrsnici bezbjedno mimoiđe sa vozilom kojim je upravljala Gazdić, da se kretao dozvoljenom brzinom.

“U tom slučaju bi vozač vozila “Mercedes” bez preduzimanja radnje kočenja do pristizanja vozila na mjestu sudara, automobil “Polo” kojim je upravaljala pokojna Gazdić izašao izvan gabarita vozila “Mercedes”, tako da ne bi došlo ni do kontakta između vozila, već bi se vozila mimoišla na bočnom rastojanju od oko dva metra, a što se može smatrati bezbjednim rastojanjem”, citirani su navodi vještačenja.

Apelacioni sud nije prihvatio žalbene navode odbrane otuženog da je pokojna Gazdić prije skretanja ulijevo na konfliktnoj raskrnici imala mogućnosti da uoči nailazeće vozilo “Mercedes” na znatno većoj udaljenosti od 37,5 metara i odustane od skretanja.

“Po ocjeni ovog suda pokojna Gazdić nije imala objektivnih mogućnosti da procijeni brzinu njegovog kretanja, niti da precizno odredi rastojanje nailazećeg vozila u kom slučaju se primjenju osnovno pravilo povjeranja u saobraćaju. Učesnici u saobraćaju procjenjuju situaciju na način što očekuju da i ostali učesnici u saobraćaju poštuju pravila saobraćaja, te stoga oštećena Gazdić u konkretnoj situaciji nije mogla procijeniti brzinu kretanja vozila optuženog, niti rastojanje od njega, već samo pretpostaviti da se optuženi kreće u granicama dozvoljene brzine za gradske uslove saobraćaja do 50 km/h, u kojem slučaju, a kako je to pravilno našao prvostepeni sud do saobraćajne nezgode ne bi ni došlo”, pojasnile su sudije Apelacionog suda.

Ovaj sud je odbio žalbu tužilaštva koje je tražilo veću zatvorsku kaznu pojašnjavajući da je prvostepeni sud pravilno u odnosu na Šarca kao olakšavajuće okolnosti cijenio lične prilike optuženog, koji je u vrijeme izvršenja krivičnog djela imao navršenih 24 godine života kao i okolnosti pod kojima se dogodila saobraćajna nesreća koje se ogledaju o doprinosu pokojne Gazdić da do nje dođe.

“Oštećena je kao učesnik u saobraćaju u konfliktnoj raskrsnici preduzela radnju skretanja ulijevo i nije propustila vozila koja su dolazila iz suprotnog smjera i u raskrsnici zadržavala pravac kretanja, a što je obavezivao Zakon. Pa i pored postojanja otežavajuće okolnosti na strani optuženog, kod postojanja prethodno navedenih olakšavajućih okolnosti, po ocjeni ovog suda izrečena kazna zatvora u trajanju od dvije godine predstavlja kaznu srazmjernu stepenu krivice optuženog i težini izvršenog krivičnog djela i predstavlja onu mjeru koja je nužno potrebna kako bi se ostvarila svrha kažnjavanja, da optuženi ubuduće ne vrši krivična djela”, navodi se u obrazloženju odluke Apelacionog suda.

Prema navodima optužnice, Šarac je 9. juna 2019. godine, dva sata poslije ponoći, na raskrsnici Bulevara Save Kovačevića i 4. jula izazvao saobraćajnu nesreću kada je pod dejstvom kokaina, upravljajući Mercedesom kojim se kretao 102 kilometra na sat udario u Polo kojim je upravljala Gazdić, dok se kretala brzinom od 27 kilometara na čas.

Gazdićeva je zadobila teške povrede od kojih je nakon tri dana preminula u Kliničkom centru Crne Gore.

Zorana Radulović koja je je bila na mjestu suvozača u automobilu koji je vozila pokojna Gazdić je prošla sa lakšim tjelesnim povredama.

Viši sud je u maju 2021. godine godine prihvatio nagodbu Višeg državnog tužilaštva i Šarca, kojim je ovaj optuženi priznao krivicu u zamjenu za godinu i četri mjeseca zatvorske kazne iako je zakonom predviđena kazna od dvije do 12 godina zatvora.

Međutim, dva mjeseca kasnije, vanraspravno vijeće Višeg suda uvažilo je žalbu porodice pokojne Valentine Gazdić i ukinulo rješenje sudije tog suda Vladimira Novovića koji je prihvatio sporazum o priznanju krivice.

Brat pokojne Valentine je na sudu, kada se razmatrao sklopljeni sporazum, kazao da je ovako dogovorena kazna uvreda za sjeni njegove sestre i cijelu porodicu.