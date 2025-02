Kako je istakla, ostaje pitanje kako da se porodica izbori za pravdu za nedužno prolivenu krv i kako da u ovakvim okolnostima nastave svoje živote.

Danas je moj suprug drugi put ubijen, a s njim i naša porodica, kumovi, prijatelji i svi ostali koji su makar jednom razgovorali s našim Ljubišom, kazala je za "Dan" Slavica Mrdak, supruga Ljubiše Mrdaka, radnika obezbjeđenja koji je ubijen prilikom pljačke pošte u Nikšiću, 20. oktobra 2021.

Usled nedostatka dokaza, juče je u Višem sudu u Podgorici vijeće kojim je predsjedavao sudija Veljko Radovanović oslobodilo optužbe Mitra Kneževića, Stojana Albijanića, Nemanju Miljkovića, Petra Zolaka, Srđana Svjetlanovića, Davida Banjca i Stefana Regojevića, optužene za pljačku pošte u Nikšiću kada je ubijen Ljubiša Mrdak.

"Od podizanja optužnice tužilaštvo nas je uvjeravalo u opravdanost tvrdnje da su lica koja su uhapšena stvarni počinioci i da za to imaju čvrste dokaze. Neposredno je to potvrdilo predsjedavajuće vijeće sudija samom potvrdom optužnice. Njihova sigurnost je išla do toga da nisu htjeli da prihvate nagodbu jednog od optuženih koji je bio spreman da prizna svoj udio u ovom zločinu jer je tužilaštvo čvrsto vjerovalo u dokaze koje su posjedovali i prezentovali sudu. Stoga smo još više ogorčeni današnjom presudom, kao i prebacivanjem odgovornosti od strane suda na tužilaštvo. Dostojanstveno smo pratili tok suđenja, čekajući i vjerujući da je pravda ipak dostižna. Tako smo se i danas ponašali ne želeći da bacimo ni trunku mrlje na našu porodicu i na našeg Ljubišu", kazala je supruga ubijenog Mrdaka.

Kako je istakla, ostaje pitanje kako da se porodica izbori za pravdu za nedužno prolivenu krv i kako da u ovakvim okolnostima nastave svoje živote.

- Današnja presuda ne daje nam podlogu za preduzimanje bilo kakvih zakonskih aktivnosti kako bi počinioci bili kažnjeni za najteže krivično djelo koje se desilo u Crnoj Gori. Sudsko vijeće je izjavilo da su dovedeni pred svršen čin od strane tužilaštva, duguju nam odgovor gdje su ovakvom presudom nas doveli!? Doduše, uputili su nas na podizanje građanske parnice kojom ništa ne bismo mogli da postignemo. Ovo je i poraz za sve one ljude koji su iskreno i ljudski radili na ovom slučaju, zbog čega smo im iskreno zahvalni. Ovo je poraz i za sve poštene ljude u Crnoj Gori i dokaz da u svojoj državi ne možemo da dobijemo sigurnost i pravdu, zaključila je Slavica Mrdak, naglasivši da oslobađajućom presudom nije dokazano da optuženi za ubistvo Ljubiše Mrdaka nisu krivi već da sud nije imao doboljno dokaza da ih optuži, prenosi Dan.

U obrazloženju presude sudija Radovanović je istakao da je u dokaznom postupku sud morao da radi posao tužilaštva i sprovodi istragu, zaključivši da se iz "ovakve optužnice ne može utvrditi ni ko je ispalio smrtonosne hice u pokojnog Ljubišu Mrdaka".

"Kod saizvršilaštva se moraju nedvosmisleno odrediti individualne radnje optuženih i njihova povezanost. Stoji činjenica da je sud imao mogućnost da utvrdi pojedinačnu odgovornost i sud je to pokušao, preduzimajući istražnu ulogu. Ali nijedan od svjedoka nije mogao da prepozna optužene. Sud je imao u vidu sve dokaze podnesene od strane tužilaštva i navode odbrane, ali krivično-pravna odgovornost nije mogla biti utvrđena na jasan i nedvosmislen način", obrazložio je sudija i ukazao na propuste tužilaštva u fazi istrage.

Optužnicom je bilo predstavljeno da su okrivljeni po prethodnom dogovoru i razrađenom planu uz prijetnju oružjem od pokojnog Ljubiše Mrdaka, Dragiše Dendića i Igora Ivanovića oteli 423.000 eura namijenjenih za isplatu penzija, kada je radnik obezbjeđenja Mrdak smrtno stradao.