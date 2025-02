Specijalni tužilac Miloš Šoškić saslušao je osam visokopozicioniranih službenika policije u istrazi protiv svog nekadašnjeg kolege Saše Čađenovića, optuženog za zloupotrebu službenog položaja.

Izvor: MONDO/Nikoleta Vukčević

Oni su svjedočili o saradnji sa tim bivšim specijalnim tužiocem na predmetima organizovanog kriminala i korupcije. Kako su saopštili tužiocu, oni su po Čađenovićevom nalogu pribavljali operativne informacije i dokaze, saslušavali osumnjičene i njima bliska lica, među kojima se našao i Milan Kankaraš, koji je dobio status svjedoka saradnika zbog informacija koje je pružio Specijalnom državnom tužilaštvu. U tužilačkim aktima piše da je Kankaraš radio i za "škaljarce" i za "kavčane" i tako imao sve informacije o djelovanju obje kriminalne grupe, prenosi "Dan".

U postupku protiv bivšeg specijalnog tužioca Saše Čađenovića svjedočio je i nekadašnji načelnik sektora za borbu protiv kriminala Milorad Žižić, koji se pred tužiocem izjašnjavao, između ostalog, i o tome kako su službenici policije obavili razgovor sa sada odbjeglim Novljaninom Duškom Roganovićem, čiji je brat Šćepan Roganović prethodno ubijen. Žižić je kazao da su tokom tog razgovora došli do podatka da je bezbjednosno interesantno lice Milan Kankaraš u tom periodu pratio Duška Roganovića. Nakon toga su u odnosu na Kankaraša preduzeli policijske mjere i ovlašćenja i došli do podataka da on ima informacije i o "kavačkoj" i o "škaljarskoj" grupaciji sa područja Herceg Novog.





Peković: Nisam imao konsultacija sa bivšim tužiocem

Načelnik Centra bezbjednosti Nikšić Dragoljub Peković, koji je prije 2021. godine radio kao načelnik kriminalističke policije u Herceg Novom, OB Tivat i OB Kotor, ispričao je tužiocu Šoškiću da je po potrebi sarađivao sa Specijalnim policijskim odjeljenjem, a vezano za lica sa teritorije Boke kotorske. Posvjedočio je da je sa kolegom Nikolom Janičićem svojevremeno pošao na razgovor u kuću Duška Roganovića, koji je bio nepokretan, i da su povodom tog razgovora sačinili službenu zabilješku.

Kako je kazao, Roganović ih je tada upoznao sa saznanjima vezanim za ulogu Milana Kankaraša i njegovu saradnju sa dvjema rivalskim kriminalnim grupama. On je saopštio da nije obavljao nikakve konsultacije sa Sašom Čađenovićem i da ne zna ko je odlučivao protiv kojeg lica će biti podnesena krivična prijava i za koje krivično djelo.

Od Milana Kankaraša su prikupljena obavještenja u svojstvu građanina i on nam je saopštio dosta informacija o raznim teškim krivičnim djelima izvršenim od strane obje grupacije – rekao je Žižić, koji je kasnije saznao da je Kankaraš dobio status svjedoka saradnika, a potom i zaštićenog svjedoka, piše "Dan".

On je potvrdio da je Čađenović bio upoznat sa svim aktivnostima koje su sprovodili, jer su službenici odsjeka za suzbijanje kriminala sa njim ostvarivali neposrednu komunikaciju i imali redovne sastanke, te dobijali obavezujuće naloge za rad kada će, protiv koga i za koje krivično djelo da podnesu krivičnu prijavu i koje će lice da liše slobode.





Žižićev kolega Nikola Janičić izjašnjavao se kod tužioca Šoškića uglavnom na okolnosti podnošenja zahtjeva Europolu nakon dešifrovanja Skaj aplikacije da im dostave sve raspoložive podatke radi rasvjetljavanja nestanka crnogorskog državljanina Nikole Stanišića. U dostavljenom izvještaju, kako je rekao tužiocu, bilo je identifikovano prvo jedanaest, a potom četrnaest lica protiv kojih je podnesena krivična prijava.

U postupku protiv bivšeg specijalnog tužioca svjedočio je i Zoran Backović, rukovodilac Grupe za suzbijanje teških krivičnih djela u oblasti krvnih delikata. On je potvrdio navode svojih kolega, navodeći da za predmet Petra Lazovića i Ljuba Milovića nikada nijesu dobili materijal od Europola i da o tom predmetu ne zna ništa.

Svjedočenje policajca Draška Kalinića odnosilo se na postupanje i saradnju sa Sašom Čađenovićem u predmetima koji su se odnosili na ubistvo Damira Hodžića i Adisa Spahića, otmicu i ubistvo Mila Radulovića i pripremanje ubistva Milića Šakovića. On tvrdi da tim povodom nije imao nijedan sastanak sa tadašnjim glavnim specijalnim tužiocem Milivojem Katnićem, već isključivo sa Čađenovićem i svojim nadređenim Žižićem, Backovićem i Vladimirom Rakonjcem, prenosi "Dan".

Boris Anđušić iz Odsjeka za suzbijanje teških krivičnih djela potvrdio je pred tužiocem Šoškićem da su održavali redovne sastane sa Čađenovićem i obavještavali ga o mjerama i radnjama koje su preduzimali, Stefan Racković tvrdi da su održali par takvih sastanaka, dok je Nikola Žižić izjavio da konsultacija nije bilo.