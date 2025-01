Kako je kazao, nacrtom izmjena Krivičnog zakonika Crne Gore uvodi se posebno krivično djelo "femicid".

Zapriječene kazna za počinioce za teško ubistvo femicid po izmjenama Krivičnog zakonika biće od minumum 10 do maksimalnih 40 godina. Minimalna je tako propisana jer su to standardi sa ostalim oblicima unutar teškog ubistva. Da ne dolazimo u situaciju da imamo kaznu zatvora od tri, četiri ili pet godina za ovakva teška ubistva. Nadamo se da se to više neće nikad dogoditi i najsrećniji bi bili da je nikad ne primijenimo, kazao je ministar pravde Bojan Božović u jutarnjem programu “Dobro jutro, Podgorice” na Gradskoj RTV.