Policajac Bošković tužiocima rekao da mu je načelnik kazao da će “zvati Vesnu”, nakon što mu je predočio prijetnje sina tadašnje šefice sudstva

Izvor: screenshot

Ne nasijedajte na gradske priče, odgovorio je krajem 2020. godine policajcima Mladenu Lebu Boškoviću i Predragu Rakočeviću tadašnji načelnik Odjeljenja bezbjednosti Kolašin Milija Vukanić, i to nakon što su njih dvojica došla da ga obavijeste da bi oni ili njihova imovina mogli biti meta napada u organizaciji Miloša Medenice.

U januaru naredne godine Boškovićev automobil demoliran je na parkingu ispred porodične kuće, a prepiske sa nekada zaštićene Skaj aplikacije potvrđuju da je taj napad planirao sin nekadašnje predsjednice Vrhovnog suda Vesne Medenice, prenose Vijesti.

Rakočević i Bošković više puta obavještavali su Vukanića o prijetnjama koje dobijaju, ali je načelnik to “rješavao” u razgovoru sa tadašnjom funkcionerkom crnogorskog pravosuđa, smirujući kolege...

Bošković je tokom saslušanja u svojstvu svjedoka rekao da mu je automobil zapaljen 5. januara 2021. godine, da je kolegama prijavio ko bi mogao da stoji iza toga, ali da misli da je sa Kolašincem Ivanom Jeknićem, zvanim Jeka, kojeg je označio kao izvršioca, obavljen samo informativni razgovor.

Kazao je i da raspolaže saznanjima da su Miloš Medenica, Jeknić i njihovo društvo u motelu “Select” slavili, nakon što mu je auto oštećeno, a onda se osvrnuo na razgovor sa načelnikom nakon što mu je demolirano vozilo, pišu Vijesti.

On je Vukaniću tada poslao poruku: “Šefe, jesu li ovo gradske priče” i dobio odgovor: “Ne opterećuj se, vidjećemo nešto preko Sindikata da ti se pomogne”.

Takođe, tužiocima je rekao da poznaje svoje sugrađane Miloša i Milorada Medenicu, a zatim im detaljno opisao istorijat njegovih odnosa sa dvojicom Kolašinaca, navodeći da je bio predmet planiranog napada i da mu je automobil demoliran jer je zakonito obavljao svoje službene obaveze:

“I nije podlegao velikom pritisku od strane porodice Medenica, a kad to kaže misli na Vesnu Medenicu i njenog sina”.

Pojasnio im je i kako mu je Miloš Medenica u avgustu 2020. godine prijetio tražeći da on i Rakočević promjene izjavu u postupku protiv Jeknića.

Nakon što je Medenici odgovorio da to neće učiniti ni po koju cijenu, ovaj mu je, tvrdio je policajac, rekao:

“Da dobro on i kolega Rakočević razmisle, da ima život i posle uniforme, da ih niko ne voli u gradu, a pogotovo njega i da mogu opet očekivati da ih neko ispljuje ili da ih napadne, da Jeknić nije sam i da Jeknić ima društvo i da dobro razmisle”...

Ponavljajući Boškovićevu izjavu, tužioci navode i da im je rekao da je o svemu obavijestio kolegu Rakočevića, a da su potom skupa pošli kod Vukanića. Objasnio je i da nije otišao sam, jer načelniku nije vjerovao, imajući bojazan da isti može pasti pod uticaj Vesne Medenice.

“Jer je često isti sjedio sa njom i i sa Milošem Medenicom u hotelu ‘Šeraton’. Dalje je kazao da cijeni da kolega Milija Vukanić, nikada nije primio nikakvu imovinsku korist, ali je naprosto kao i svi oni imao strah, jer je bila javna tajna u Kolašinu da je Vesna Medenica prethodno smijenila dva načelnika, jer joj se nisu uklapala u koncepciju”.

Bošković je rekao i da su svi njegovi problemi počeli kada je u policijski sistem krenuo da unosi službene zabilješke o Medenici, te da je i tokom razgovora isto prenio Darku Kneževiću, precizirajući mu da on i Rakočević u kontinuitetu dolaze do saznanja da se Miloš Medenica, Jeknić, Milorad Medenica, izvjesni Vujisić, Marko Vučinić - Vučelja, Uglješa Vukićević, Ivan i Darko Peković, Igor Trifunović, ponašaju bahato, šenluče iz nelegalnog “škorpiona”, konzumiraju velike količine narkotika, čine saobraćajne prekršaje za koje ih niko ne sankcioniše, pišu Vijesti.

On tvrdi da im je Knežević rekao: “Momci sve znam da je situacija veoma teška, da smo prosto nemoćni u nekim situacijama, na žalost moju i vašu, čuvajte sebe, porodice i posao”, poručujući im da im je na raspolaganju, da neće dozvoliti da im se nešto desi, već će ih zaštititi.

“Ali je potencirao da je Vesna Medenica iznad njega i saopštio im je da je i njega zbog zakonitog rada, kako on sumnja, pomjerila iz Kolašina za Podgoricu”. Iz Boškovićevog iskaza proizilazi da mu je načelnik, nakon što se požalio na prijetnje Miloša Medenice, rekao: “A to se Miloš izletio, pričaću ja sa njim i zvaću Vesnu”.

Posle pitanja policajca - “Zašto Vesnu, nije on u vrtić”, načelnik je zaćutao i poručio im da budu pametni i malo spuste loptu.

Takođe, objasnio je da je Vukanić sredinom avgusta 2020. godine pozvao njega i Rakočevića na razgovor, obavijestio ih da je popričao sa Vesnom Medenicom, koja mu je rekla da zna da je njen sin zvao policajca i poručila mu:

“Rekla je da on nije to tako mislio i da spuštimo tenzije, imamo sad prečih poslova, idu izbori, a možda će se Miloš u nekom narednom periodu i izviniti”.

Tada im je Vukanić prenio i zapažanje Vesne Medenice - da su Bošković i Rakočević malo bahati i kako non-stop privode baš ta bezbjednosno interesantna lica i stalno upotrebljavaju sredstva prinude.

“Ja ne znam je li gospođa Medenica iz Unutrašnje kontrole ili možda radi u Disciplinskoj komisiji”, odgovorio je Bošković tadašnjem načelniku, govoreći mu da je to katastrofa i da svi znaju da Miloš Medenica rastura narkotike: “I da bi kod istog uvijek našli više grama kokaina”, piše u tužilačkim spisima.

Medenica uhapšen je 25. maja 2022. godine na podgoričkom aerodromu. Slobode je lišen nakon što je avionom stigao iz Beograda. Prethodno, policija je već bila uhapsila njegovu majku Vesnu Medenicu. Ona je slobode lišena 17. aprila te godine, oko 22 sata, kada je pokušavala da se ukrca na posljednji let za Beograd.

SDT tereti Miloša Medenicu da je formirao kriminalnu organizaciju čiji članovi su postali i njegova majka Vesna Medenica, njen nekadašnji tjelohranitelj Darko Lalović, policajac Milorad Medenica, sutkinja Milica Vlahović Milosavljević, kao i Vasilije Petrović, Bojan i Marko Popović, Marko Vučinić, Luka Bakoč, Petar Milutinović, službenica Uprave carina Ivana Kovačević, Radomir Raičević, Marjan Bevenja, Stevo Karanikić, Goran Jovanović i “Kopad Company” iz Nikšića.

Prije pola godine uhapšen je i Podgoričanin Nikola Raičević, kojeg sumnjiče da je dio te organizovane kriminalne grupe.

Uhapšen je 24. jula 2024. godine, a prethodno je duže od dvije godine potraživan na nacionalnom i međunarodnom nivou, prenose Vijesti.

Njih terete za krivična djela - stvaranje kriminalne organizacije, produženo krivično djelo krijumčarenje, produženo krivično djelo davanje mita, primanje mita, protivzakoniti uticaj i navođenje na protivzakoniti uticaj, zloupotreba službenog položaja, neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga, omogućavanje uživanja opojnih droga, nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija, teška tjelesna povreda i sprečavanje dokazivanja.

“Je li malo 500 eura. Ako jes, neka kažu koliko i dobiće odmah”, pita Medenica nekoliko sati prije nego je demoliran Boškovićev automobil, dopisujući se preko nekada zaštićene Skaj aplikacije sa saradnikom koji je koristio pinT0SEE3.

Malo kasnije sagovorniku traži da demoliraju još jedan automobil, parkiran ispred njegove zgrade.

“Može ispred zgrade neka mu ga okroje. Imaju kamera da znaju, neka stave kapuljače i kape. Ja gasim moje kamere sad, ne rade. Lebu sinoć auto izlomljeno, 500 e ću dati i za auto da se izlomi ovome... Štopove i farove, i po slobodnoj volji šta se zakači. Ujutru ti dajem 500 e za dzipčića”, piše on.

Zatim objašnjava sagovorniku i kuda da uđu, odnosno pobjegnu: “Udrite braćo. Otvorena vam je velika kapija, stalno stoji tako. Da ne istrčavate na malu, lakše vam je na veliku. Pusti poruku minut prije, da gledam”, govori on, a potom upozorava saradnika.

“Jesi li se presvukao i obuću, da ti ne poznaju one drečave patike na kamere neđe tuda”.

Nakon što je i taj automobil demoliran, Medenica piše saradniku da je zadovoljan, računajući koliko je štete napravljeno.

“Tako je sestriću. Tebe sam samo i vidio. Ti si na prednju stranu i bio. I vidio sam da ne odustaješ. Ljubi vas brat. Ta šoferka i bočno staklo će ga dobro koštati. Kako je puklo bočno staklo, sve je diglo na noge, ali to je ekstra”, konstatuje on, dodajući da su napravili 500 ili 600 eura štete.

On komentariše i da je vidio kako su lomili:

“E to sam sve vidio, bez farove prednje, mislim da oni nisu slomljeni. Ali vidio sam da im brat ne može ništa, trebalo je sa šiljatim nekim čekićem, onim im nije mogao ništa. Da su farovi slomljeni, tu bi mu bilo samo 700 - 800 e, ali odlično je to. Kako je nervoza oko zgrade, e to vrijedi milion”, piše on...

Nakon što mu sagovornik objasni čime je lomio, govori mu da je odlično, a onda dodaje: “Nema sad nijedno auto ispred mog ulaza. Klošari, ne parkiraju se više ođe. Da sam znao da ću ih ovako rašćerati, ne bih kupovao garažu od 15 ‘iljada”...

Bošković tužiocima je ispričao da smatra da je na meti grupe oko Miloša Medenice, jer je on identifikovao nekadašnjeg kolegu Milorada Medenicu kao jednog od učesnika podmetanja požara u restoranu “Amanet” 2016. godine, pišu Vijesti.

“Što je takođe tvrdio i kolega Milovan Čepić, inspektor u kriminalistici, pošto su imali informacije da je taj restoran zapaljen, i to zato što je okrivljeni Medenica Miloš imao namjeru da taj restoran otvori”, interpretiraju tužioci iskaz policajca Boškovića.

Kazao im je da je sve to uticalo na Milorada Medenicu da prema njemu izvrši krivično djelo teška tjelesna povreda:

“I da je to bio jedan vid revanšizma prema njemu, iako je okrivljeni Medenica Miloš imao prema njemu korektan odnos prilikom neposrednih susreta”.

Naveo im je i da je radio službeni posao bez ikakvog uticaja i nije prećutao svoja saznanja - “Čime je navukao animozitet cijele te skupine”.

“Dodao je da nije u svojim stremljenjima da zakonito radi odustajao niti će odustati”.