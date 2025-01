Sin nekadašnje predsjednice Vrhovnog suda Vesne Medenice, Miloš Medenica, krajem 2020. godine tvrdio je da je “završio” da u dva kolašinska hotela ubaci svoje obezbjeđenje koje će mjesečno prodavati po kilogram kokaina...

Izvor: screenshot

Sin Vesne Medenice, Miloš Medenica, krajem 2020. godine tvrdio je da je “završio” da u dva kolašinska hotela ubaci svoje obezbjeđenje koje će mjesečno prodavati po kilogram kokaina... Poručivao je i da niko drugi neće smjeti unijeti “robu” u te turističke komplekse...

Miloš Medenica je to napisao preko nekada zaštićene Skaj aplikacije, u razgovoru koji je 20. decembra 2020. godine vodio sa osobom koja je koristila pinaT0SEE3, kako pišu Vijesti.

Kolašinac je, uoptužnici Specijalnog državnog tužilaštva (SDT), podnijetoj još ranije protiv kriminalne grupe Miloša Medenice, upravo osobu koja je koristila taj nalog, podstrekavao da teško tjelesno povrede policajca Mladena Boškovića, zvanog Lebo.

Međutim nadležni tokom prve istrage nijesu identifikovali ko je od kriminalne ekipe Kolašinca pisao sakriven iza tog pina.

“Pravim strašnu podlogu za dobar posao, dugoročan i meni i tebi dobro i drugu. Ubaciću u sve hotele u KL obezbjeđenje, samim tim pokriveno sve robom. To će, brate, da ide u te hotele po kilo mjesečno. A đe je 5 hotela, brate. Već sam 2 završio. Baci na ski centar donji i jedan na Brezu što treba da se pravi. Imamo već Šeraton, to je 3. Treba da vidim one Pekoviće za onaj na Brezu. I Ćoćov onaj gore isto. Uključiti tu Mišku i Peku da vode računa o bezbjednosti i da oni obilaze te momke, tu onda nema greške. Znaš li koja je to prodaja za 2 godine kad se to razradi. E moj brate. Primorije ima 3 meseca plafon, ovamo 6. Tako, tako i tako se radi, i nema odstupanja milimetra od toga...Tu im crtam šta i kako. Ne mogu oni da privire tu kad ja ubačim moje obezbeđenje, ne postoji šansa. Da vidim toga ko će ga drugi unijeti u hotel, a da ga momci iz obezbjeđenja puste”, napisao je Medenica sagovorniku na zalasku 2020. godine, prenose Vijesti.

Uprkos tome što je sa tom osobom gotovo svakodnevno komunicirao, tek 2. januara 2021. godine nastavljaju priču oko novog “posla”...

Miloš Medenica ga tada obavještava o novim pravilima - da će od te godine plaćati po 500 eura za dva šamara onima koji mu se zamjere, te da to ranije nije mogao raditi zbog majke:

“Da sam to radio prije, sve to ide na njenu štetu”, piše on.

Njegova majka tri dana prije toga podnijela je ostavku na funkciju predsjednice Vrhovnog suda. Ona je za te pozicije otušla pod političkim pritiskom, jer je neustavno izabrana za treći mandat, pišu Vijesti.

Miloš Medenica potom objašnjava sagovorniku i da je iz istog razloga do tada ćutao.

“Eto, samo to za početak ću da počnem da radim kako mi koji bude nalijetao, jer su mislili da im može biti da laju, a ja da im ćutim. Sad će osjetiti zašto sam ćutao”, šalje on i pojašnjava da to ne smije da radi javno - dok ne završi zacrtano, odnosno preuzme sve hotele.

“Kad završimo sve hotele i ubačimo obezbjeđenje, e onda možemo na k****ve da stavimo leptir mašne i da šetamo goli. Ništa ne smije niko da pomisli u kom smjeru idemo i kako razmišljamo. E kad mi udarimo temelje u posao naš, onda nam niko ne može ništa. A do tada da na tišinu završavamo posao, da niko ne zna šta nam je cilj. Kad saznaju, biće im kasno za bilo šta. Pa, paaaa. Nikad više nas niko ne stiže. Jer to mora da se upakuje, da niko ne posumnja da je obezbjeđenje tu samo paravan za mnogo veći interes. Kad oni ukapiraju sami, a da se mi nešto izofiramo sa našom greškom, mi smo već završili posao i uzeli milione. A oni koliko su pametni, treba da kasne jedno 10 godina za nama. Nema tu mjesta od ovih odavde, jer nisu oni sposobni za to. Radiće ko obezbeđenje jedino. I u njihovu smjenu nećemo to raditi, niti oni šta sumnjaju. A učinio si im. Niti šta znaju.

Jer od najbližeg ti kreće priča. Za sve. I onda si sve poklopio i zaštitio. Jer da znaju oni šta se tu baš radi, prije ili kasnije bi rekli nekom. A ženama bi odma sve ispričali. I tu je kraj”, poručuje Medenica.

On je uhapšen 25. maja 2022. godine na podgoričkom aerodromu. Slobode je lišen nakon što je avionom stigao iz Beograda. Prethodno, policija je već bila uhapisla njegovu majku Vesnu Medenicu. Ona je slobode lišena 17. aprila te godine, oko 22 sata, kada je pokušavala da se ukrca na poslednji let za Beograd, kako prenose Vijesti.

Specijalno državno tužilaštvo tereti Miloša Medenicu da je formirao kriminalnu organizaciju čiji članovi su postali i njegova majka Vesna Medenica, njen nekadašnji tjelohranitelj Darko Lalović, policajac Milorad Medenica, sutkinja Milica Vlahović Milosavljević, kao i Vasilije Petrović, Bojan i Marko Popović, Marko Vučinić, Luka Bakoč, Petar Milutinović, službenica Uprave carine Ivana Kovačević, Radomir Raičević, Marjan Bevenja, Stevo Karanikić, Goran Jovanović i “Kopad Company” iz Nikšića...

Uhapšen je, prije pola godine i Podgoričanin Nikola Raičević, kojeg sumnjiče da je dio te organizovane kriminalne grupe.

Uhapšen je 24. jula 2024. godine, a prethodno je duže od dvije godine potraživan na nacionalnom i međunarodnom nivou.

Njih terete za krivična djela - stvaranje kriminalne organizacije, produženo krivično djelo krijumčarenje, produženo krivično djelo davanje mita, primanje mita, protivzakoniti uticaj i navođenje na protivzakoniti uticaj, zloupotreba službenog položaja, neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga, omogućavanje uživanja opojnih droga, nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija, teška tjelesna povreda i sprečavanje dokazivanja.