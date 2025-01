“Dragi sugrađani, oštro se ograđujem od pokušaja budvanske policije da me, po ko zna koji put, svrsta u red onih protiv kojih sam se čitavog svog javnog i političkog djelovanja borio."

Izvor: Za Budućnost Budve

Lider koalicije “Za budućnost Budve” Mladen Mikijelj odbacio je optužbe budvanske policije da je na bilo koji način povrijedio i uvrijedio gradsku mwnadžerku Marijanu Božović.

“Dragi sugrađani, oštro se ograđujem od pokušaja budvanske policije da me, po ko zna koji put, svrsta u red onih protiv kojih sam se čitavog svog javnog i političkog djelovanja borio. Nova srpska demokratija je prepoznata u javnosti da se, bespogovorno i ne razmišljajući o cijeni koju će njeni članovi platiti, tokom tri decenije borila protiv samovlašća, kriminala i korupcije, te protivpravnog djelovanja Demokratske partije socijalista i njenih satelita. Na našoj političkoj sceni nema onih koji su se više od pripadnika Nove srpske demokratije borili protiv nepravde nad svakim ko sam ne može da se suprotstavi ili izbori za svoje pravo. Zato me duboko vrijeđa neistinita optužba da sam, na bilo koji način, povrijedio ili uvrijedio žensku osobu", naveo je Mikijelj.

"Ne ulazeći dublje u skadalozno ponašanje gospođe Božović, niti u činjenicu da je nezakonito i bez poziva prisustvovala sjednici sa namjerom da vrši opstrukciju, nikada, zbog sebe i svoje porodice, ne bih sebi dozvolio da je uvrijedim ili povrijedim. Ne želim dalje da ukazujem ni na ponašanje kolega gospođe Božović i nje same, dok su kamere snimale situaciju a naročito kada to nisu činile, niti na činjenicu da nadležni organi nisu sankcionisali takvo postupanje i namjeru da se vrši opstrukcija kako bi se zgazila izborna volja građana Budve. Pozivam, još jednom, organe reda i tužilaštvo da pažljivo sagledaju situaciju kako u SO Budva tako i u Opštini Budva, da spriječe dalje nezakonito djelovanjem i da prestanu da dezavuišu javnost fabrikovanim i zlonamjernim prijavama”, rekao je Mikijelj, pišu Vijesti.