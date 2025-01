"Pozivam Nikolu Jovanovića da preuzme odgovornost za svoja djela i da se odmah vrati se na pravi put"

Izvor: Za Budućnost Budve

Lider koalicije "Za budućnost Budve” Mladen Mikijelj poručio je da Nikola Jovanović, organizovana kriminalna grupa (OKG) Demokratske partije socijalista (DPS) i Socijaldemokratske partije (SDP) žele da vrate građane Budve u prošlost, u mrak, vrijeme mržnje i ogromne korupcije.

"To ne smijemo dopustiti! Pozivam Nikolu Jovanovića, ali prije svega one poštene i časne, prijatelje, kumove i nekadašnje saborce iz grupe građana 'Budva, naš grad', da ozbiljno preispitaju svoje postupke i vrate se osnovnim principima poštovanja izborne volje građana Budve. Nakon svega što smo kao koalicija istrpjeli, uključujući salve uvreda i laži, verbalno i, naposlijetku, fizičko nasilje koje je obilježilo političku scenu Budve, pružam ruku pomirenja onima koji su spremni da ne skliznu u sunovrat mržnje sa onima koji su otimali naše crkve, protjerivali sveštenstvo i doveli Budvu u dužničku krizu od preko stotinu miliona eura”, saopštio je Mikijelj.

Odvajkada, Budva i Crna Gora, kako je dodao, su njegovale duh zajedništva.

“Ljudska veličina se ogleda u našem kapacitetu da budemo otvoreni za druge ljude kao i da prihvatimo njihove greške, kako bismo sjutra bili bolji nego što smo danas. Pozivam Nikolu Jovanovića da preuzme odgovornost za svoja djela i da se odmah vrati se na pravi put — put koji vodi ka ozdravljenju Budve umjesto ovoga koji nas vraća u doba propasti i haosa. Njegovo učešće u formiranju vlasti sa DPS-om i SDP-om ne može da se pravda nikakvim okolnostima. Takva odluka bi bila jasan znak prevare prema građanima Budve, koji su mu ukazali povjerenje”, istakao je Mikijelj i dodao:

“Znam da se Nikola Jovanović prije dva dana dogovorio sa šefovima DPS i SDP, i da je, nažalost, 'jeftino prodao' sav svoj politički rad iz prošlosti ali i imena i prezimena ljudi koji su se čitav život borili protiv nepravde, kriminala i korupcije. Takođe znam da iza odluke da formira vlast sa onima koji su kamenovali mitropolita i namjeravali da oduzmu crkve i manastire stoje kriminalne strukture i interesni centri. Ono što još više zabrinjava jeste to što se čini da je njemu važnija lična korist i fotelja nego građani Budve. Takvo ponašanje je nespojivo sa vrijednostima koje zastupamo i koje je naš narod očekivao od njega”, naglasio je Mikijelj.

Mikijelj je poručio "još jednom, duboko vjerujem da je 'pakt' sa SDP-om i Petrom Odžićem, koji je blaženopočivšeg mitropolita Amfilohija nazivao Ristom sotonom, produkt ucjene i velikih pritisaka sumnjivih struktura koje su, u ljudskom i materijalnom smislu, zarobile Nikolu Jovanovića, a ne njegova iskrena odluka".

“Budva nema pravo da dozvoli da je vode ljudi koji negiraju pravo na srpski jezik, na pisanje ćirilicom kao autentičnim pismom ovog prostora ali ni da mržnja prema sveštenstvu i Mitpropoliji Crnogorsko - primorskoj bude jezik vodećih ljudi grada Budve, što bi bio slučaj da se na bilo koju funkciju izabere Petar Odžić. Pozivam Nikolu Jovanovića da ne bude ni Stevan Džaković ni Darko Pajović i zato sam spreman da mu pružim ruku, za šta vjerujem da imam podršku svih slobodnih građana Budve, kako bi se odupro i oslobodio uticaja narko miljea i kriminala. Imam obavezu da još jednom, javno, pozovem Nikolu Jovanovića da mu obraz bude važniji od fotelje”, istakao je Mikijelj.

Kako je naglasio, njegova želja je da svi zajedno rade na izgradnji Budve koja će biti slobodna od korupcije, zloupotreba i ličnih interesa.

"Ako je Jovanoviću stalo do Budve i njenih građana, uvjeravam ga da je sada trenutak da se distancira od ovih destruktivnih snaga i hrabro se javno suprostavi BIL licima i kriminalnim strukturama. U toj borbi, neće biti sam! Svi zaslužuju drugu šansi i naša ruka pomirenja je pružena, ali to ne znači da ćemo tolerisati nastavak prevare i manipulacije. Svi mi, kao građani Budve, imamo odgovornost da se borimo za pravedan sistem, a to se može postići jedino kroz nesebičnu borbu za ono što je ispravno. Ljudi u Budvi zaslužuju poštene i odgovorne lidere, a ne političare koji su spremni da prodaju svoju dušu za ličnu korist. Ne zaboravite, budućnost Budve zavisi od naših odluka danas koje uvijek moraju biti zasnovane na časti, dostojanstvu i moralu", zaključio je Mikijelj.