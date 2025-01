Protiv M.M., B.M. i T.G. podnijete su prekšrajne prijave a povodom prošlonedjeljnih dešavanja u Skupštini opštine Budva, saopštila je Uprava policije (UP).

“Policijski službenici Odjeljenja bezbjednosti Budva, su postupajući u odnosu na prijave podnijete ovom Odjeljenju povodom posljednjih dešavanja u SO Budva, postupili po nalozima nadležnog tužioca, preduzeli niz mjera i radnji iz svoje nadležnosti i podnijeli prekršajne prijave protiv tri osobe. Naime, sa svim pojedinačnim prijavama u odnosu na dešavanja u SO Budva, podnijetim Odjeljenju bezbjednosti Budva, kako smo već obavijestili javnost, policijski službenici upoznali su Osnovno državno tužilaštvo u Kotoru”, navedeno je u saopštenju UP: