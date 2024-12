Artan Kurti, kojeg je Upravni sud Crne Gore i treći put vratio na mjesto generalnog inspektora u Agenciji za nacionalnu bezbjednost je najavio da će podnijeti krivičnu prijavu protiv predsjednika Vlade Milojka Spajića i drugih lica...

Izvor: Facebook/Artan Kurti/Screenshot

"Od tužilaštva ne očekujem bilo kakvu reakciju, s tim što će predsjednik Vlade prije ili kasnije morati da pojasni da li se ikada sretao sa mnom, gdje, ko je sve tu bio, šta smo pričali i kako sam ga posebno upozorio na određena lica da imaju zadatak da prave raskole i što se kasnije ispostavilo tačnim", izjavio je Kurti za Dan.

Kurti kaže da je Vlada dovela novog direktora ANB-a (Ivica Janović) kako bi se posebno obračunao sa njim.

"A najbolje govori činjenica da kada je stigla nova presuda Upravnog suda, u izradi izmejna Zakona o ANB-u uključena je službenica Agencije Sanja Raičević i to sa jasnim ciljem koji ona ima sa određenim licima da se ja ne vratim na mjesto generalnog inspektora, kako je presudom naloženo. Ja im poručujem, mene funkcije ne zanimaju, i isključivo ovu borbu vodim da dokažem da me ne mogu po kafanama razrješavati", poručuje Kurti.

Kurti je ranije optužio Vladu da je ekspresno izmijenila Zakon o tajnoj službi ne bi li ukinula njegovo radno mjesto. Istog dana kada je presuđeno da je Vlada nezakonito razriješila Kurtija, izvršna vlast je u skupštinsku proceduru dostavila izmjene Zakona o ANB-u, koje predviđaju da se ukine radno mjesto generalni inspektor i da se umjesto njega uvede specijalni kontrolor.

"Svu ovu pravnu borbu ne vodim zbog fotelje, niti me ona zanima, nego isključivo da dokažem da Milojko Spajić (premijer) i Branko Krvavac (šef kabineta premijera) ne mogu kafkijanski da me smijene zloupotrebom vlasti. Reče Valtazar Bogišić: `Pravdi je i pravu nasilje najveći protivnik", kazao je nedavno Kurti za Dan.

Kurti je ranije rekao da ono što predstavlja skandal u svemu ovome jeste činjenica da je ekspresno, po hitnom postupku, 13. decembra, dan nakon što je stigla presuda Upravnog suda, Skupštini podnijet Predlog za izmjenu Zakona o ANB-u.

"Vlada Crne Gore je tražila da se zakon donese po hitnom postupku zbog složenosti koeficijenta, dok je, prema Poslovniku Skupštine, glavni uslov za donošenje zakona po hitnom postupku postojanje okolnosti koje ukazuju da bi mogla nastati šteta zbog njegovog nedonošenja. Da nije smiješno, bilo bi tužno", navodi Kurti.

Kurti je četiri puta smjenjivan i nakon pokrenutih tužbi sve tri presude Upravnog suda bile su u njegovu korist.

"Dakle, Vlada Crne Gore me je svaki put nezakonito smijenila iz čisto političkih razloga, bez ikakvog obrazloženja. Upravni sud Crne Gore je 16. jula presudio meritorno u moju korist u sporu pune jurisdikcije. Vlada je 1. avgusta samo formalno donijela rješenje da nastavljam mandat, da bi me poslije 20 minuta ponovo razriješili i ponovo nezakonito imenovali Predraga Burića za generalnog inspektora. Prije svega, ukazujem da je Vlada Crne Gore prošle godine u ovo doba po hitnom postupku, isključivo zbog mene, dostavila Skupštini Crne Gore Predlog izmjene Zakona o ANB-u, i to da se za generalnog inspektora traži pet godina iskustva u bezbjednosnom sektoru i uslove iz člana 27a Zakona o ANB-u koji predviđa uslove imenovanja za službenike ANB-a. Međutim, član 27a Zakona o ANB-u upućuje najdirektnije na primjenu člana 34 stav 6 Zakona o državnim službenicima i namještenicima, kojom je predviđeno da korisnik prava na penziju ne može zasnivati radni odnos u državnom organu. Dakle, čovjeka iz penzije nezakonito postavljaju na mjesto generalnog inspektora i o tome Upravna inspekcija neće da odlučuje, nego bez argumenata navode da je Upravni sud nadležan za imenovanje, a što nije tačno, jer Upravna inspekcija, po Zakonu o državnoj upravi, ima nadležnost i ovlašćenje da vrši inspekcijski nadzor vezano za nezakonito imenovanje nekog lica", kazao je Kurti za Dan.