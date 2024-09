Specijalna državna tužiteljka Lidija Mitrović, na današnjem ponovljenom suđenju u Višem sudu u Podgorici, na kojem joj se sudi za zloupotrebu službenog položaja, zatražila je izuzeće postupajućeg specijalnog tužioca Miloša Šoškića.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

“Smatram da postoje okolnosti koje ukazuju na pristrasnost tužioca Šoškića i da je optužni akt produkt zle namjere, da ne budem grublja. Bilo je logično da nakon glavnog pretresa u prethodnom postupku, a potom i odluke Apelacionog suda tužilac odustane od optužnog akta", navela je optužena Mitrović.

Dodala je da će u roku od tri dana u pisanom podnesku detaljno obrazložiti zahtjev za izuzeće.

Sudija Nenad Vujanović je odgodio je ročište glavnog pretresa i naredno zakazao za šesti novembar.

Glavni specijalni tužilac će odlučiti o zahtjevu za izuzeće tužioca.

Na ročištu je danas sudija Nenad Vujanović, koji je donio prvostepenu osuđujuću presudu, upitao Mitrović da li traži i njegovo izuzeće, jer se tužiteljka pozvala na rješenje Apelacionog suda.

Napomenuo je da je on donio osuđujuću presudu u ovom predmetu. Tužiteljka Mitrović je kazala da za sada ne traži njegovo izuzeće.

Branilac tužiteljke Mitrović, advokat Zoran Piperović, pojasnio je sudu da se tražeći izuzeće specijalnog tužioca Šoškića, okrivljena Mitrović pozvala na djelove odluke Apelacionog suda u kojoj su problematizovani određeni navodi tužioca Šoškića.

Tužilac Šoškić naveo je da će se u zakonskom roku izjasniti na ovaj zahtjev.

Dodao j da je odbrana imala vremena i do sada da traži izuzeće, s obzirom na to da je u junu dostavljeno rješenje Apelacionog suda kojim se ukida prvostepena presuda.

“I zahtjev za izuzeće je mogao da se podnese tužilaštvu, nije morao na glavnom pretresu. Smatram da je jedina namjera odlaganje pretresa”, kazao je tužilac Šoškić.

Advokat Piperović je kazao je da je kao branilac tek jutros saznao da će Mitrović tražiti izuzeće.

U prethodnom sudskom postupku, okrivljena Mitrović je u Višem sudu u Podgorici osuđena na sedam mjeseci zatvora. Nakon žalbe odbrane, Apelacioni sud je ukinuo osuđujuću presudu i predmet vratio na ponovno suđenje.

Specijalno tužilaštvo je podiglo optužnicu protiv Mitrović jer je kao javna funkcionerka, protivpravnim iskorišćavanjem svog položaja pribavila korist Nikoli Peroviću, Suzani Mihailović, Predragu Raičkoviću, Zahudinu Buliću I Marini Vujošević tako što je u periodu od 4. novembra 2020. godine do 31. decembra 2021. godine protiv njih odbacila krivične prijave i odložila krivično gonjenje za krivično djelo utaja poreza i doprinosa za koje je zaprijećena kazna od jedne do šest godina zatvora iako je znala da se za to djelo ne može koristiti ovaj institut.