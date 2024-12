Svjedok Branislav Vukićević rekao je da je zamolio Kneževića da pomogne kampanju Demokratske partije socijalista (DPS) za izbore 2016.

Izvor: ATLAS GRUPA

Saslušanjem svjedoka danas je u Višem sudu u Podgorici nastavljeno suđenje u okrivljenom Dušku Kneževiću u aferi “Koverta”.

„Krajem septembra 2016. godine okupljali smo se u kući Zdravka Ajkovića, gdje smo se družili. Pojavio se Knežević, znam ga od rođenja, igrali smo ranije košarku. Došli smo u tu kuću, pričali o sportu i politici jer su izbori bili... Zamolio sam ga da pomogme mlade DPS-a oko aktivnosti. Potreban je bio novac za gorivo, vaučere, prevoz... Miga Stijepovića sam zvao i rekao mu, on je to prihvatio sa oduševljenjem. Rekao je da će Duško da da 50.000 dolara, a kad su novac konvertovali 47.500 eura. Migo me obavijestio da se radi o tom iznosu. Dalje ne znam sa tim novcem šta se desilo“, izjavio je Vukićević, pišu Vijesti.

Knežević je reagovao burno. Potom je upitao svjedoka ko ga je nagovorio da ovako svjedoči.

„Šta je povod da svjedok laže, ovo je sve laž, teatar“, kazao je on.

Svjedok Večislav Drakić kazao je da su se sastajali i družili u kuću kod Ajkovića i da je Knežević svratio i da su se iznenadili.

„Pričali smo o sportu, politici i životu. Duško i Bato (Branislav Vukićević) su se odvojili sa strane. Bato je spominjao pomoć za omladinu DPS-a. Duško je pošao, a Bato mi rekao u vezi pomoći“, kazao je svjedok.

Svjedok Spaso Popović kazao je da je u to vrijeme bilo predsjednik Odbora DPS-a Golubovci.

„U kancelariju je došao Migo, izvadio kovertu i rekao da je ovo poslao Duško Knežević iznos 47.500 eura. Novac smo podijelili za aktiviste. Sazvao sam izborni štab da se dogovorimo oko raspodjele novca“, rekao je Popović.

Svjedok Zdravko Ajković je potvrdio da su se družili svaki dan. Naveo je da se sjeća kada je Knežević došao, ali da nema saznanja o događaju.

Advokatica Andrijana Razić, braniteljka okrivljenog Kneževića, izjavila je novinarima nakon održanog ročišta glavnog pretresa da je odbrana osporila iskaze saslušanih svjedoka u kontekstu ukoliko se razilaze sa odbranom Kneževića. „Svjedoci nijesu ništa bitno rekli o samoj suštini stvari o predmetu optužnice“, rekla je ona, prenose Vijesti.

Dodala je da su dokazi koje je tužilaštvo dostavilo a koji su provedeni, "klasično zatrpavanje sa ciljem da se predstavi da neki kvantitet materijala nadomjesti ono što je suštinski falinka ovog optuženja, a to je da nema bitnih elemenata kriviničnih djela“.

Okrivljeni Slavoljub Stijepović je pred specijalnim vijećem, kojim je predsjedavao sudija Nenad Vujanović, na prethodnom glavnom pretresu negirao navode optužnice. “Negiram navode optužnice i krivicu. Ovaj predmet je u ozbiljnoj mjeri u medijima zloupotrebljen na moju štetu. Iz tog razloga ću da odgovaram samo na pitanja mog advokata”, kazao je Stijepović.

Detaljno govorio o novcu koji je Duško Knežević 2016. godine dao za potrebe izborne kampanje DPS-a. Naveo je da su to shvatili kao donaciju, a da je kako sada vidi Knežević to doživio kao biznis, kao šansu da pokuša da pridobije naklonost tadašnje vlasti.

Knežević je rekao da je sve neistina što je Stijepović rekao.

“Novac je trebalo da da Milu Đukanoviću, 200.000 dolara je dogovoreno. Stijepović je bio čovjek za 'pljave poslove'”, kazao je Knežević i dodao da se sve vidi na objavljenom snimku.

U optužnici se između ostalog navodi da je Knežević, nakon što su njegovi saradnici konvertovali 110.000 dolara u eure, Stijepoviću predao "samo" 47.500 eura. Osim Kneževića i Stijepovića, optuženi su i Kneževićevi saradnici i prijatelji Branislav Todorović, Živko Šljivančanin, Tamara Krdžić, Goran Grujović i Tomica Knežević, prenose Vijesti.

U optužnici se navodi da je Duško Knežević u drugoj polovini 2010. godine stvorio kriminalnu grupu čiji članovi su bili zaduženi da podižu novac koji je stečen iz nezakonitih poslova više kompanija a potom ga predaju njemu radi stavljanja u legalne tokove.

Prvom tačkom optužnice, Duško Knežević je izvršio krivično djelo stvaranje kriminalne organizacije iz člana 401 a stav 1 u vezi stava 6 Krivičnog zakonika Crne Gore, a okrivljeni Knežević Tomica, Todorović Branislav, Šljivančanih Živko, Grujović Goran i Krdžić Tamara izvršili krivično djelo stvaranje kriminalne organizacije iz člana 401a stav 2 u vezi stava 1 i 6 Krivičnog zakonika Crne Gore. Drgom tačkom optužnice, ovi okrivljeni, kao i Slavoljub Stijepović su kao saizvršioci izvršili krivično djelo pranje novca iz člana 268 stav 3 u vezi stave 1 Krivičnog zakonika Crne Gore.