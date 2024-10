Bivši gradonačelnik Podgorice Slavoljub Stijepović negirao je navode optužnice koji se odnose na njega u slučaju " Koverta".

Izvor: ATLAS GRUPA

On je rekao u odbrani da je optuženi Duško Knežević umjesto da se stidi, nastavlja sa iznošenjem patoloških laži i dodao da tako može da se ponaša monstruozan čovjek, pišu Vijesti.

"Negiram navode optužnice i krivicu. Ovaj predmet je u ozbiljnoj mjeri u medijima zloupotrebljen na moju štetu. Iz tog razloga ću da odgovaram samo na pitanja mog advokata", istakaoje Stijepović.

On je detaljno govorio o novcu koji je Knežević 2016. dao za potrebe izborne kampanje DPS-a. Kazao je da su to shvatili kao donaciju, a da je kako sada vidi Knežević to doživio kao biznis, kao šansu da pokuša da pridobije naklonost tadašnje vlasti.

'Da vam bliže objasnim vezano za događaj iz 2016., tada su bili izbori i opozicija je htjela da preuzme vlast i imala je logističku podršku" kazao je okrivljeni Stijepović.