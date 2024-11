Dvojica optuženih iznijeli su odbranu pred vijećem kojim predsjedava sudija Jovan Jovanović, negirajući navode optužnice da su vrbovali djevojke u cilju seksualne eksploatacije.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

U Višem sudu u Podgorici danas je počelo suđenje Vitaliju Grečinu iz Ukrajine, sa prebivalištem u SAD-u, Lisčinski Oleksanderu, državljaninu Ukrajine sa prebivalištem u Holandiji, Oleksiju Blahoslavovu iz Kremenčuka u Ukrajini i Bogdanu Petrovu, državljaninu Ruske Federacije iz Tatarstana, optuženima da su izvršili krivično djelo trgovina ljudima, kako prenose Vijesti.

Dvojica optuženih iznijeli su odbranu pred vijećem kojim predsjedava sudija Jovan Jovanović, negirajući navode optužnice da su vrbovali djevojke u cilju seksualne eksploatacije.

Grečin je iznio odbranu i naveo da ostaje kod odbrane koju je dao u tužilačkoj istrazi. Dodao je da nema bilo kakve veze sa krivičnim djelom koje mu se stavlja na tertet. Naveo je da on i njegovi branioci ne znaju i nije im jasno zbog čega mu se sudi. Naglasio je da nema elemenata bića krivičnog djela koje mu se stavlja na teret.

Liščinski je u odbrani rekao da je on poznati profesionalni fotograf. Takođe negirao navode optužnice u potpunosti. Naveo da je on fotograf koji je radio samo svoj posao, te da sa djevojkama ima sklopljen ugovor o pružanju fotografskih usluga, da se radi o tipskom ugovoru koji je priznat svuda u svijetu koji on uvijek takav zaključuje sa svojim klijentima. Rekao je da on ne traži klijente, već kao i u ovom slučaju, djevojke su njega tražile, pišu Vijesti.

Suđenje je odloženo za 12. decembar.

Navodi se u optužnici da su okrivljeni u oktobru 2023. godine u Tivtu i Kotoru, djelujući kao više lica na organizovan način i zajedno sa izvjesnim Markom R. iz Beograda i Aleksandrom fotografom iz Rusije, dovođenjem i održavanjem u zabludi, i odnosa zavisnosti oštećene Pindak Katatarini, kojoj je okrivljeni Grečin u Ukrajini obezbijeđivao smještaj, te koja je zlostavljana u intimnoj vezi, vrbovali i prevozili oštećene, u cilju seksualne eksploatacije i upotrebe u pornografske svrhe.

"Na način što su okrivljeni Grečin, Blahoslavov i Lisčinski, a nakon što su za oštećene utvrdili da imaj profile na Only Fans platformama, koristeći ratno stanje u Ukrajini, predstavljanjem lažnih činjenica da će im u Crnoj Gori organizovati druženja, zabave i koncerte. Kupovali im avionske karte, da bi ih po dolasku na aerodrome u Podgorici i Tivtu, okrivljeni sačekivali, te ih odatle prevozili do eksluzivnih hotela i smještaja hotela "Regent Porto Montenegro", a troškove je plaćao okrivljeni Vitalij Grečin. Svi okrivljeni su organizovali fotografisanje i snimanje nagih tijela djevojaka, sa ciljem seksualne eksploatacije i upotrebe u pornografske svrhe na platformama čime su kao saizvršioci izvršili krivično djelo trgovina ljudima", piše u optužnici.

U rješenju Višeg suda kojim je potvrđena optužnica navodi se da iz dokaza prikupljenih u istrazi proizilazi da su okrivljeni osnovano sumnjivi da su izvršil krivična djela koja im se stavljaju na teret.

“Po nalaženju ovog suda, za sada postoj dovoljno, kako matenjalnih tako i personalnih dokaza, na kojima se temelji osnovana sumnja da su okrivljeni izvršili krivična djela stavijena im na teret, čiji stepen je dovoljan i neophodan za potvrđivanje predmetne optužnice”, navodi se u rješenju.

Suđenje je otvoreno za javnost

Sudija Jovanović je pitao stranke da li žele da se isključi javnost sa glavnog pretresa radi zaštite interesa privatnog i porodičnog života okrivljenih i oštećenih, kako prenose Vijesti.

Ana Kalezić, državna tužiteljka, u Višem državnom tužilaštvu je predložila da se javnost isključi zbog zaštite porodičnog života oštećenih.

Advokat Damir Lekić, branilac Grečina, je naveo da je zbog same specifičnosti postupka, a naročito zbog dokazne građe i rada tužilaštva, ipak nepohodno da se javnost upozna sa tokom postupka.

Grečin je rekao da je u Crnoj Gori 83 odsto suđenja javno u predmetima trgovine ljudima.

Miilica Bojanić, punomoćnik oštećenih, rekla je da oštećene mijenjaju stav o ovom pitanju, te da neke žele da suđenje bude otvoreno za javnost, dok pojedine bi ipak iskoristile pravo da se saslušavaju u posebnoj prostoriji posredstvom audio video tehnike, odvojene od optuženih.

Sud je donio odluku da danas suđenje bude javno, kako prenose Vijesti.

Prije početka iznošenja odbrane, okrivljeni Grečin je od suda zatražio, ali je sud odbio njegov predlog da se prilikom iznošenja odbrane služi power point prezentacijom, te da za to nema razloga jer to ZKP ne prepoznaje.