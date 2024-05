Pred vanrspravnim vijećem kojim je predsjedavao sudija Boris Savić, u Višem sudu u Podgorici danas je održano ročište za kontrolu optužnice protiv trojice ukrajinskih i jednog ruskog državljanina.

Vitalij Grečin iz Ukrajine, sa prebivalištem u SAD, Oleksander Lisčinski, državljanin Ukrajine sa prebivalištem u Holandiji, Oleksij Blahoslavov iz Kremenčuka u Ukrajini i Bogdan Petrov, državljanin Ruske Federacije iz Tatarstana, optuženi su da su izvršili krivično djelo trgovina ljudima.

Advokat Nebojša Golubović, branilac okrivljenog Grečina, kazao je da se stiče utisak da čitamo završnu riječ odbrane, a pogotovu kod citiranja svjedočkih iskaza, koji su korektno intrepetirani.

„Nakon 30 stranica optužnice, dolazimo do zaključka tužioca, da samo par iskaza korenspondira sa optužnicom, u ostalih skoro 20 iskaza ne korenspondira sa materijalnom dokazima. Ne postoje niti objektivna, niti subjektivna obilježja krivičnog djela koje im je stavljeno na teret. Navodno oštećene su se jasno izjasnile da su bile svjesne čitave situacije, da su došle radi zabave u Tivat. Sve su naknadno potpisale model relaise, a ranije usmeno dale dozvolu za pravljenje fotografija i da su se dobro provodile u Crnoj Gori, tako da je nejasno kako su one oštećene i od koga. Svi seksualni odnosi su bili na dobrovoljnoj osnovi, okrivljeni niti jednoj od njih nisu predlagali da pružaju seksualne usluge za novac. Tužilaštvo nije angažovalo vještake pojedinih struka pa je to morala da uradi odbrana. Vještak iz oblasti likovne i primijenjene umjetnosti Nikola Marković naveo je da su sve fotografije koje su nastale u hotelu, erotskog sadržaja. Dakle, vještacima su date na uvid fotografije koje su nastale u hotelu 'Regent', jer su predmet vještačenja bile i fotografije nastale na drugim mjestima, širom svijeta, pa je dodatno unijeta konfuzija u predmet. Radi se o estetkom rješenju fotografa, a ne pornografskim fotografijama, koje se srijeću u 'plejboju'. Odbrana smatra da su to umjetničke fotografije, odnosno autorova potreba za estetskim rješenjem a ne pornografske i erotske. Okrivljeni Aleksandar Lishinski je 2006. završio Fakultet primijenjenih umjetnosti i dizajna, član je Asocijacije ukrajinskih i evropskih fotografa i jedan od priznatih profesionalnih fotografa Ukrajine. Isti je nesporno radio fotografije za Playboj. Odbrana predlaže vijeću da donese rješenje kojim će odlučiti da nema mjesta optužbi jer nema dovoljno dokaza da su okrivljeni osnovano sumnjivi za djelo koj je predmet optužbe”, kazao je advokat Golubović, kako prenose Vijesti.

Advokat Vuk Jaredić rekao je da ne postoji nijedan dokaz da je okrivljeni Grečin počinio krivično djelo.

„Grečin je organizovao zabavu za prijatelje iz Ukrajine, s obzirom na ratna dešavanja. Sve djevojke su u Crnu Goru došle svega na par dana, a bio je plan i obilaska prirodnih ljepota. Niko ih nije ucjenjivao i nije im nudio novac za seksualne usluge. Iz izvještaja vještaka Nikole Markovića proizilazi da fotografije nisu pornografske već erotsko umjetničke. Umjetnička fotografija je stvar inspiracije fotografa“, kazao je on.

Advokat Damir Lekić takođe je naglasio da u spisima ne postoji ni jedan dokaz koji kompromtuje Grečina.

„Zbog čega se optužuje Grečin, kada su iste ovakve fotografije objavljene u ruskom izdanju „plejboja“. To je legalna novina na ruskom jeziku. Autor naslovne strane je Lisčinski. Ovakva optužba ne može da se potvrdi. Ni jedna od djevojaka ne tereti Grečina. Predlažem sudu da obustavite postupak i da ovi ljudi iidu kući. Sudu predajem na uvid primjerke ruskog izdanja „plejboja“. Sadržaj nije loš“, naveo je advokat Lekić.

Okrivljeni Vitalij Grečin se obratio sudskom vijeću riječima da se sjekira, jer je prvi put za 44 godine svog života u sudu. Rekao je da su mu došli prijatelji iz Ukrajine, te da nemaju nikakve kriminalne prošlosti.

„Krajem oktobra 2023. godine u Crnu Goru u Tivtu, došli su moji prijatelji iz Ukrajine da obilježimo „noć vještica“. Ujutro u 05,30 časova došla je policija u hotelu, vršila pretres tražeći falsifikovana dokumenta. Nije pronađen ni jedan gram droge. Nije ništa nađeno za šta bi se mogli zakačit. Pretres je trajao 14 časova. Poslije ispitivanja svih 27 svjedoka, nije bilo ni jedne izjave koja bi se mogla koristiti za krivino djelo. Policija je falsifikovala izjavu svjedoka Katarine Pindak. Ona je kod tužioca rekla da se ne slaže sa izjavom u policiji šta je sve tamo navedeno. Rekla je da smatra da se u tom policijskom zapisniku našle riječi koje ona nije izgovorila. U optužnici je napisano da je izvjesni Bogdan ovim djevojkama kupovao avionske karte, ali to nije ovcaj sada ovdje optuženi Bogdan. Taj Bogdan radi i dalje u Ukrajini kao turoperator i dalje prodaje avio karte po 100 na dan, ali toga nema u optužnici. Ja fotografišem djevojke bez veša, i to nije protivzakonito. Svjedok Marija Boskov, radi kao balerina teatra u Kijevu. Ona radi i pleše po čitavom svijetu; u 'Labudovom jezeru', 'Krcko orašić'... Imamo optužnicu na osnovu jednog izjave svjedoka. Poznato je da čak 99 odsto zabava imaju prostitutke i narkotike, a kod nas nije bilo ništa. Djevojke su same došle i otišle, nakon što su im oduzeli sav novac. Djevojke su bile spremne i htjele seks, a ako je bilo nasilja onda je to bilo prema nama“, kazao je Grečin, kako prenose Vijesti.

Okrivljeni Lisčinski, koji 25 godina radi kao fotograf, rekao je da je prvi put došao u Crnu Goru, dodajući da se niko od djevojaka nije žalio na njega. „Nijedna me ne optužuje. Sve optužbe protiv mene su neosnovane i nema nikakvog djela trgovine ljudima."

Okrivljeni Blahoslavov je rekao da mu nije jasno zašto se već više od šest mjeseci nalazi u zatvoru. Dodao je da nije nikoga prodavao, da nije organizovao ništa kriminalno, te da je došao u Crnu Goru na zabavu i večerinku, i da se bez osnova našao u pritvoru.

Okrivljeni Petrov je rekao da je došao u Crnu Goru zbog žurke. „Ne razumijem zašto sam uhapšen. Avio karte u Ukrajini kupuje Bogdan Bondaruk, a ne ja. Nijesam kupovao ni jednu kartu“, rekao je na kontroli optužnice.

U optužnici je navedeno da su okrivljeni u oktobru 2023. godine u Tivtu i Kotoru, djelujući kao više lica na organizovan način i zajedno sa izvjesnim Markom R iz Beograda i Aleksandrom fotografom iz Rusije, dovodenjem i održavanjem u zabludi, i odnosa zavisnosti oštećene Pindak Katatarini, kojoj je okrivljeni Vitalij Grečin u Ukrajini obezbjeđivao smještaj, te koja je zlostavljana u intimnoj vezi, vrbovali i prevozili oštećene, u cilju seksualne eksploatacije i upotrebe u pornografske svrhe. Na način što su okrivljeni Grečin, Blahoslavov i Lisčinski, a nakon što su za oštećene utvrdili da imaj profile na Only Fans platformama, koristeći ratno stanje u Ukrajini, predstavljanjem lažnih činjenica da će im u Crnoj Gori organizovati druženja, zabave i koncerte. Kupovali im avionske karte, da bi ih po dolasku na aerodrome u Podgorici i Tivtu, okrivljeni sačekivali, te ih odatle prevozili do eksluzivnih hotela i smještaja hotela "Regent Porto Montenegro", a troškove je plaćao okrivljeni Vitalij Grečin. Svi okrivljeni su organizovali n fotografisanje i snimanje nagih tijela djevojaka, sa ciljem seksualne eksploatacije i upotrebe u pornografske svrhe na platformama... Čime su kao saizvršioci izvršili krivično djelo trgovina ljudima, kako pišu Vijesti.