"Izvinjavam se građanima koji su osjetili posljedice"

Direktor policije Zoran Brđanin ocijenio je da je upotreba sredstava prinude prilikom ustoličenja mitropolita Joanikija bila srazmjerna. Ipak, izvinio se građanima koji su osjetili posljedice sredstava prinude.

“Među njima je bio značajan broj onih koji to nije trebalo da osjete, prije svega mislim na hemijska sredstva. Nije bilo nikakve namjere i svjesnog prekoračenja ovlaštenja”, rekao je Brđanin tokom konferencije “Kako kreirati policijsku kulturu koja eliminiše torturu“, koju je organizovala Građanska alijansa..

On je, komentarišući to što je šef obezbjeđenja ministra unutrašnjih poslova Danila Šaranovića, osuđen za nasilje, rekao da je to jedan od najboljih službenika, i da je napravio grešku.

“Taj čovjek je napravio grešku, koju je priznao, osuđen je, odgovarao je, i što se tiče tog čovjeka, on ne treba da trpi nikakvu posljedicu, on treba na odgovarajući način da bude rehabilitovan”, dodao je Brđanin.