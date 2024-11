“Majka mi kaže: Zorane, nije ti odgovarala prva Vlada, nije ti odgovarala druga Vlada, pa ni treća. Pa moj sine, može li biti da je do tebe”, istakao je on, osvrćući se na to što je više puta smjenjivan pa vraćan na dužnost.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Zoran Brđanin, direktor Uprave policije, kazao je danas na sjednici skupštinskog Odbora za bezbjednost i odbranu da plaća cijenu jer insistira da dobije odriješene ruke u upravljanju policijom, piše Cdm.

“Majka mi kaže: Zorane, nije ti odgovarala prva Vlada, nije ti odgovarala druga Vlada, pa ni treća. Pa moj sine, može li biti da je do tebe”, istakao je on, osvrćući se na to što je više puta smjenjivan pa vraćan na dužnost.

Zatim je istakao da to ipak nije slučaj.

“Naravno da može biti, ali nije. Jer, otkad sam ja na ovoj poziciji zalažem se za jačanje profesionalnih kapaciteta policije i za odriješene ruke u smislu zakona i autonomije. Ja za to svjesno plaćam cijenu”, dodao je Brđanin.

“Postoje tri varijante smjenjivanja”

Čim političarima kažete ‘ne’, rekao je on, odmah kreće sistem smjenjivanja.

“Druga varijanta je kad se potrudiš da nađeš crvene linije i potrudiš se da budeš diplomata, ali onda opet dođe dan kad moraš reći ‘ne’. I to ti je kraj”, istakao je on.

“A to je da uvijek kažeš – da. Ali to ne funkcioniše. Nećeš biti smijenjen jer si rekao ‘da’, ali hoćeš jer će se desiti događaj kad neko mora da snosi političku odgovornost i onda će u tom trenutku tebi neko reći: podnesi ostavku”, smatra direktor UP.

Dodaje i da njegova ostavka nikada nije bila problem, ali da jeste to što je korišćena za privremene političke ciljeve, kako piše Cdm.

“To znači da se kupi vrijeme, da neko u tom trenutku bude odgovoran, a mi nastavimo po starom. I u tom trenutku ja postajem problem”, zaključio je.