Izvor: Vlada Crne Gore/S.Matić

Bivši glavni specijalni tužilac Milivoje Katnić, u dopunjenoj izjavi pred specijalnim tužiocem Milošem Šoškićem 3. maja, saopštio je da je njegov tim radio na „budvanskom predmetu“ i da su došli do interesantnih detalja, ali je tadašnji potpredsjednik Vlade Dritan Abazović zaprijetio dvojici visokih policijskih funkcionera – Zoranu Brđaninu i Dejanu Kneževiću da će ih smijeniti ukoliko ne kažu da on članove Ure politički progoni.

Brđanin je tada bio direktor Uprave policije, a Knežević vršilac dužnosti pomoćnika direktora policije za Sektor za borbu protiv kriminala. Knežević je kasnije - 22. marta 2023. godine uhapšen zbog optužbi za krivično djelo stvaranje kriminalne organizacije i odavanje tajnih podataka.

Katnić, koji je po nalogu Specijalnog državnog tužilaštva naložilo 14. aprila ove godine, tokom višestanog iskaza 3. maja u detalje je ispričao kako je Abazović, nakon što je u praćenim razgovorima braće Kažanegra – Mladena i Ognjena, bezbjednosno interesantnih osoba, presretnuta njihova komunikacija sa Blažom Rađenovićem, članom Ure, pravio pritiske da se istraga stopira.

U presretnutim komunikacijama, Rađenović, pored ostalog, Kažanegrama prenosi Abazovićevu poruku - „čekajte malo dok raz..bemo Tužilaštvo“.

Katnić je nakon toga tražio mjere tajnog nadzora za Rađenovića, ali mu sud nije dozvolio.

Ispričao je i da mu je Knežević u telefonskom razgovoru rekao da pravi problem rukovodstvu Uprave policije, na što je on zatražio da mu pojasni kako to on pravi problem, ovaj mu je odgovorio da je za budvanski predmet „čuo Dritan i misli da njega goniš“.

- Rekao sam mu da to nije moja inicijativa nego je postupak započet po prijavi policije - kazao je Katnić.

Nakon što je saznao da tadašnji glavni specijalni tužilac uveliko radi na „budvanskom slučaju“, Abazović je organizovao hitan sastanak, u 23 sata, sa Zoranom Brđaninom i Dejanom Kneževićem, piše TV E.

- Abazović je sa Lukom Rakčevićem organizovao sastanak u Vladi na kojem im je direktno saopštio da će ih smijeniti, ukoliko ne izjave da ja političkim progonim članove Ure - kazao je Katnić.

U naredna dva dana, kako je ispričao, odvojeno su ga posjetili Knežević i Brđanin koji su ga uvjerili da u tom predmetu nema osnova za gonjenje, pa ga je on obustavio.

Bivši glavni specijalni tužilac je naveo da cijeni rad Kneževića i Brđanina, za kojeg je kazao da je jedan od najboljih policajaca u Crnoj Gori.

U iskazu je naglasio i da smatra da Knežević nije tvorac kriminalne organizacije, za šta ga Specijalno tužilaštvo njegovog nasljednika Vladimira Novovića tereti.

Portal Standard objavio je 19. septembra 2022. godine transkripte pripadnika takozvane „budvanske grupe“, ogranka škaljarskog klana, braćom Kažanegra sa tadašnjim pedsjednikom Upravnog odbora Morskog dobra i funkcionerom Ure Blažom Rađenovićem, koji je, kako su naveli, bio spona u prenošenju informacija između njih i Abazovića.

Posebno zanimljivi razgovori, kako je tada prenio Standard, vođeni su nakon jedne intervencije policije u Budvi, tokom jula 2021. godine, zbog čega su pripadnici „budvanske grupe“ oštro negodovali i tražili od Abazovića smjenu starješina, za koje vjeruju da su bliski DPS-u.

To je bio razlog da Rađenović, koji je kako se sumnja bio njihov kontakt sa Abazovićem, pokuša da opravda svog šefa što ne može ekspresno da usliši njihove zahtjeve, pa im je objasnio da je potrebno da se prethodno „sjb“ glavni specijani tužilac za borbu protiv organizovanog kriminala Milivoje Katnić.

Kontakt, za koji se vjeruje da je Rađenović kaže, pored ostalog, Mladenu Kaženegri: „Pokazaću ti zapisnik sa glavnog odbora, posvađao se Dritan zbog ovoga. Brate, veli, jesi ti lud, ko će ovo sve da u dva mjeseca, tri razbije jadan. Jesi lud, veli“.

- Eh, eh, brate sve ćemo ih riješit’, polako, veli, tužilaštvo da sj,veli, i onda ćemo sve rješavat’, ne možemo bez toga ništa. Rekao mi je on – prenosi taj kontakt 29. jula 2021. Mladenu Kažanegri.

Dalje mu piše kako je Abazović svega svjestan.

- ...Rekao je svjestan je, nije poricao ništa nego prosto veli: „Brate nemojte da me napadate j*** za ovoliko vremena, nisam mogao više – piše, kako se vjeruje, Rađenović.

Tokom višesatne izjave koju je dao u Specijalnom tužilaštvu 3. maja, bivši glavni specijalni tužilac Katnić detaljno je analizirao sve optužbe koje su mu stavljene na teret, ali je otkrio i kompromitujuće podatke o tužiocu Milošu Šoškiću, a koje je, kako je kazao, čuo od kolega iz tužilaštva i policajaca.

Katnić je ispričao da je čuo da je Šoškić bio na platnom spisku Save Grbovića i da „ga je plaćao da ga ne dira“.

- Ja na to nijesam okrenuo glave, no sam Vas bez ikakvog protesta primio, kao najbolje, u Tužilaštvo – rekao je Katnić na saslušanju kod Šoškića, dodajući da su to „nepouzdani svjedoci“ aludirajući da se bez dokaza ne može niko optužiti.

Rekao je i da je do njega stigla priča da je Šoškiću biznismen Zoran Ćoćo Bećirović ogradio kuću na moru. Najgore što je čuo je, kako je kazao, da se Šoškić prijavio kao svjedok u slučaju gdje je u saobraćajnoj nesreći poginula mlada osoba, a bio je od mjesta događaja udaljen tri kilometra, piše TV E.

- Ne znam da li ste ikad bili svjedok u sudu ili da li ste se prijavili za svjedoka, shvatite da ja ne ispitujem takve stvari, jer su nepouzdane – naglasio je Katnić, uz konstataciju da ,,subjektivni osjećaj ne može da se koristi za pokretanje istraga i hapšenje ljudi“.

Bivši glavni specijalni tužilac saopštio je tužiocu Šoškiću i da mu je „manje rekao nego što zna“.

- Zamislite Vi da sam vas pozvao kada ste trebali da budete birani u SDT i da kažem – ne možete biti, odustanite, jer vas je ona Hrkalović (Dijana, bivša sekretarka MUP-a Srbije) snimila negdje na Zlatiboru i to Srbi drže i unuče će vam pozivati – naveo je Katnić, uz konstataciju da je za to prezime prvi put tada čuo.

Bivši glavni specijalni tužilac Milivoje Katnić i nekadašnji visoki policijski funkcioner Zoran Lazović od 14. aprila su u pritvoru, a Specijalno državno tužilaštvo ih tereti da su bili dio kriminalne organizacije koja je radila za kavačku kriminalnu grupu i da su zloupotrijebili službeni položaj.

Lazovića sumnjiče da je bio na čelu kriminalne grupe, čiji članovi su postali Katnić, specijalni tužilac Saša Čađenović, te Lazovićev sin Petar Lazović, službenik policije. Tužilac Šoškić pokušava da dokaže da je ova grupa podredila službeni položaj u korist Radoja Zvicera, jednog od vođa kavačke kriminalne grupe. Lazovića i Katnića krive i da su nezakonito ukinuli zabranu ulaska u Crnu Goru srpskim državljanima Veljku Belivuku i Marku Miljkoviću.

Iako su ključni svjedoci demantovali tvrdnje Specijalnog državnog tužilaštva postupajući tužilac ne odustaje od navoda iz naredbe za sprovođenje istrage već je u julu tražio produženje pritvora za još tri mjeseca, tačnije do 14. oktobra, što je usvojilo vijeće Vrhovnog suda.

Ni tročlano sudsko vijeće nijesu interesovale činjenice u slučaju Katnića i Lazovića. Presedan u crnogorskom pravosuđu je da vijeće Suda izmijeni činjenice iz prijedloga tužioca Šoškića i optuži Katnića i Lazovića da su učestvovanjem u skidanju zabrane ulaska u Crnu Goru Belivuku i Miljkoviću u januaru 2021. godine postali saučesnici u ubistvu Damira Hodžića i Adisa Spahića, iako je utvrđeno da su oni ubijeni četiri mjeseca ranije.

Branilac Lazovića, advokat Zoran Piperović podnio je krivične prijave protiv tročlanog vijeća – sutkinja Vrhovnog suda Vesne Vučković, Ane Vuković i Marijane Pavićević koje su donijele posljednju odluku o produženju pritvora. Iz Specijalnog državnog tužilaštva nije bilo reakcije povodom ove prijave.

Novović se nije oglašavao ni kada je Šoškić targetirao novinare i novinarke – Darka Šukovića, Samira Rastodera, Draška Đuranovića, Kaćušu Krsmanović, Tamaru Nikčević i crnogorskog pisca Milorada Popovića navodeći u sramnom aktu za produženje pritvora Katniću da njegova „kriminalna organizacija ima uticaj na medije“, a optužbu je pravdao činjenicom da su novinari i pisac imali telefonske komunikacije sa bivšim glavnim specijalnim tužiocem?! Novović ćuti i na dvije krivične prijave koje je Katnić podnio protiv Šoškića zbog zloupotrebe položaja.