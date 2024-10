Brat stradalih, Velibor Madžgalj, kazao je za Vijesti da je dežurna tužiteljka tek u jutro nakon ubistva, u 10 sati, došla na lice mjesta.

Kuću Madžgalja u kojoj su prije tri noći ubijeni Milenka Madžgalj (69) i njen brat Jovan Madžgalj (60), danas obezbjeđuju dvojica bjelopoljskih policajaca, a njihova porodica ogorčena je zbog propusta nadležnih - i policije i tužilaštva, kazali su oni Vijestima.

Brat stradalih, Velibor Madžgalj, kazao je za Vijesti da je dežurna tužiteljka tek u jutro nakon ubistva, u 10 sati, došla na lice mjesta.

Tvrde i da ne bi ostali bez najbližih da je policija 25. okrobra ostala u bjelopoljskom zaseoku Sokolac nakon što im je prijavljeno da naoružani čovjek obilazi mještane.

"Preko dana im je prijavljeno da šeta selima, nosi pušku i redenik. Došli su kod mojih brata i sestre, pokazali im fotografju Alije Balijagića i pitali je li to on, zadržali su se desetak minuta kod naše kuće i pošli. Da su ostali u selu ne bi se to desilo. Morali su ostati tu veče da ovdje dežuraju sve, jer oni su tačno su pustili da ih on pobije. On je pušten da ih pobije", kazao je on.

Kazao je Vijestima da je ubica, koji je preko dana ručao kod njegovog brata i sestre, došao nakon što je policija pošla iz zaseoka, naslagao blokove ispod prozora da bi mogao da puca kroz njega, razbio staklo i kada je Jovan ustao da vidi što je, pucao u njega.

"Brat mi je na jedan dio ugaone ležao. On kako je udario u prozor, vjerovatno kundakom, on je skočio da vidi šta je, i on ga tu ubio. Sestra je nazvala policiju i prijavila da je brat ubijen, a onda je i nju ubio", kazao je on, pišu Vijesti.

Brat stradalih rekao je da u čitavom sistemu samo Vojska nije zakazala.

"Tužilac nije bio nadležan da dođe uveče, nego je došao sjutra dan tek u 10 sati ili 11. Vojski svaka čast, obezbeđuje, sjede sa nama, ali mi ne smijemo ni noćas noćiti ođe ako ne dođu", kazao je on.

Njegov brat Budimir tražio je da policija obezbjeđuje kuću dok ne uhapse ubicu.