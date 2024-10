Brigadni general Zoran Lazarević tokom posjete selu Sokolac u Bijelom Polju kazao je da su pripadnici Vojske i policije uključili sve kapacitete i tehnike kojima raspolažu kako bi locirali osumnjičenog za dvostruko ubistvo u tom mjestu.

Izvor: Ministarstvo odbrane

Brigadni general Zoran Lazarević tokom posjete selu Sokolac u Bijelom Polju kazao je da su pripadnici Vojske i policije uključili sve kapacitete i tehnike kojima raspolažu kako bi locirali osumnjičenog za dvostruko ubistvo u tom mjestu. Lazarević je saopštio i da će večeras u svim kućama na tom području noćiti vojnici kako bi zaštitili uplašene građane, kako prenosi RTCG.

"Vojska je od juče na terenu, danas u nešto većem broju, u mjeri koliko su to iz štaba procijenili da u ovom trenutku može dati rezultat, kakav takav. Vidite da je teren toliko veliki da je u pitanju pojedinac čije je ponašanje i kretanje teško pretpostaviti. Mogli ste se uvjeriti da su i Vojska i policija uključili sve raspoložive kapacitete, različite tehnike sa kojim se raspolaže i za koje se procijenilo da na ovoliko velikom području on je mogao krenuti u svakom pravcu.. Uključili smo sve ne bismo li došli do tog prvog rezultata, prvog znaka da bi se moglo pratiti njegov trag, njegovo postupanje, kako bi ga lišili slobode", izjavio je Lazarević.

On je dodao da će tim Vojske i policije koristiti opremu za dnevno i noćno posmatranje.

"Prave se te pretpostavke koju treba uključiti, nadamo se da će dati rezultat... U pitanju je pojedinac čije postupanje nije lako pretpostaviti, očigledno da je dugo vremena bio u ovom prostoru, da je vičan da preživi u različitim uslovima, nadam se da će pretpostavke dati rezultat", kazao je general Lazarević.

Ono na šta je posebno ukazao jeste da svaki građanin koji živi na ovom području ima izuzetno važnu ulogu.

"Da sve što može biti bilo kakav znak o njemu, ne sudeći mnogo da li je tačan ili nije, da javi svom Centru bezbjednosti BP ili bilo kome, da nam pomogne, da što prije nađemo tu osobu i zaštitimo živote građana. Bili smo danas u situaciji da izrazimo saučešća porodici Madžgalj, i to nam je dovoljna opomena koliko bi trebali da poboljšamo komunikaciju i da javljamo sve što je sumnjivo", istakao je Lazarević.

Na pitanje da li ima podatak da je osumnjičeni za ubistvo naoružan i da ima municiju kod sebe, Lazarević kaže da sve te informacije su pretpostavka, te da ne može govoriti o njihovoj tačnosti, prenosi RTCG.

"Ne može se govoriti koliko on ima municije, prosto ga niko nije vidio, i sad je sve na bazi pretpostavke, dovoljno da budemo oprezni svi. Potrudićemo se da zajedno sa policijom doprinesemo da zaštitimo sve građane, strah kod ljudi je osnovan nažalost, i sad sam sa komandantom jedinice Vojske koja je na ovoj teritoriji dogovorio da će večeras u svim kućama u ovom području noćiti naši vojnici i biti tu da zaštite građane", rekao je Lazarević.

Lazarevič ističe da je mnogo napuštenih kuća te da ima mnogo mjesta gdje se može sakriti i "udariti".

U ime Opštine, Petar Smolović, ponudio je svu logistiku u vidu smještaja, ishrane i goriva pripadnicima državnih organa koji štab procijeni za potrebnu.