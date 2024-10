Crnogorska policija i dalje traga za Alijom Balijagićem koji je ubio dvije osobe u selu kod Bijelog Polja.

Izvor: MONDO/Nikoleta Vučkević/Uprava policije Crne Gore

Zbog dvostrukog ubistva koje se dogodilo u selu Sokolac kod Bijelog Polja, hitno se oglasila i Lovačka organizacija iz Bijelog Polja, prenose "Vijesti". Crnogorska policija i dalje traga za ubicom Alijom Balijagićem.

"Zbog trenutne situacije i ubistva koje se dogodilo zabranjuje se lov i izlazak u lovište do okončanja ove situacije. Lov se zabranjuje kompletnom stranom lovišta od graničnog prelaza Dobrakova do Vraneške doline do granica sa opštinama Mojkovac i Pljevlja", saopštilo je lovačka organizacija Bijelo Polje.

U potrazi za njim učestvuju dronovi, helikopterske i specijalne jedinice. Meštani su naveli da je viđen u okolini Bijelog Polja i da su to prijavili policiji, ali niko nije reagovao.

"On je danima viđan u našem kraju, mještani su to prijavljivali policiji ali niko nije reagovao. Išao je naoružan sa lovačkom puškom i predstavljao se kao lovac koji je izgubio pse. Ubijeni sestra i brat su ga primili u kuću, dali mu da jede, a on se vratio i ubio ih kroz prozor. Sada svi mještani strepe, ne znaju odakle smrt može da dođe", naveli su mještani.

(RINA/MONDO/Aleksandar Blagić)