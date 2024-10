Osim Strahinje Koprivice, po nalogu Specijalnog državnog tužilaštva uhapšeni su i Blažo Đurković, Nikola Vukotić i Marinko Koprivica.

Izvor: MONDO/Bojana Zimonjić Jelisavac

Naredbom Specijalnog državnog tužilaštva o sprovođenju istrage zbog šverca droge i cigareta, a u okviru koje je uhapšen Nikšićanin Strahinja Koprivica, sin dugogodišnjeg policijskog funkcionera u penziji Duška Koprivice, obuhvaćen je i visokorangirani pripadnik kriminalnog škaljarskog klana, Igor Krstović, koji je odranije u pritvoru, prenosi RTCG.

“Uhapšeni su S.K, N.V, B.Đ. i M.K. i protiv njih, kao i protiv I.K, koji je u pritvoru u Upravi za izvršenje krivičnih sankcija, u drugom krivičnom predmetu, podnijete su krivične prijave zbog postojanja osnova sumnje da su učinili krivično djelo stvaranje kriminalne organizacije. S.K, I.K. i B.Đ. su osumnjičeni da su počinili krivično djelo neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga, S.K. i M.K. dva krivična djela krijumčarenje, a S.K. i dva krivična djela nedozvoljena trgovina”, saopštili su juče iz SDT-a.

Pripadnici Specijalnog policijskog odjeljenja, naveli su iz SDT-a, pretresli su stanove i druge prostorije, koje osumnjičeni koriste u Nikšiću i Podgorici.

“I pronašla predmete važne za postupak”, saopštili su iz SDT.

Igor Krstović (38) iz Podgorice uhapšen je krajem marta u Budvi. Od tada se nalazi u spuškom pritvoru. Za njim je bila raspisana potjernica Interpola zbog sumnje da je povezan sa švercom droge, pranjem novca i nedozvoljenim držanjem oružja.

Njemu se, saopšteno je tada iz SDT-a, na teret stavljaju i krivična djela stvaranje kriminalne organizacije i izazivanje opšte opasnosti.

Ime Strahinje Koprivice pominje se u prepiskama preko Skaj aplikacije iz 2020. godine. Prema pisanju Vijesti, sada već optuženi pripadnici narko-kartela na čijem čelu se nalaze bivši policajac Ljubo Milović i Mileta Ojdanić pregovarali su sa izvjesnim Strahinjom da im do granice sa Bosnom i Hercegovinom obezbijedi siguran prolaz kombija natovarenih cigaretama, koje bi u Trebinju, kako pišu, preuzeo R. N. zvani Rašo Letva.

U tom kontekstu oni pominju i da je to posao izvjesnih Koprivica koje, kako tvrde, za obezbjeđivanje prolaza po paketu cigareta naplaćuju devet eura od Podgorice do Nikšića i još po šest od grada pod Trebjesom do granice. O tome su, preko nekada zaštićene Skaj aplikacije, krajem juna 2020. godine razgovarali Vladimir Bajčeta i još neidentifikovani član te ekipe, čiji je nadimak bio Zigi 29.

Prema tvrdnjama Specijalnog državnog tužilaštva, Bajčeta je na Skaju koristio nadimak Drug Staljin. On je na saslušanju tvrdio da nije bio korisnik kriptovane aplikacije. “Brate, bio sam prije sa Strahinjom. Na vezi sam sa kupcem, kupac je mog brata drug, neko se već ugradio u cijene. Prevoz do kupca je devet eura PG NK, i šest eura do kupca. To lično rade Koprivice i rade to sa njihovom robom, oni uzimaju 400 nedeljno i rade transport do Raša Letve iz TRB koji sve to kupuje… pa msm bolje išta nego ništa, pa ću kasnije ja pokušati da nam čupnem još makar po 100 nedjeljno, to bi bilo sasvim korektno. Eto, to ti je sve 1/1 nema pametovanja, sve to ide ustaljeno već 15 godina i nema odstupanja piše preko Skaj aplikacije izvjesni Zigi Bajčeti. Zigi i Bajčeta, a u odvojenom čatu punim imenom i prezimenom pominje ga tadašnji policajac Petar Lazović, koji od Ljuba Milovića traži pomoć da Raša Letvu neko „pozdravi u Trebinju“… ”

Taj Trebinjac nije obuhvaćen optužnicom Specijalnog državnog tužilaštva podignutom protiv dvadesetjednočlane kriminalne grupe u kojoj je bilo 12 aktivnih i/ili bivših policajaca. Pojedince u toj organizovanoj kriminalnoj grupi SDT tereti za šverc 4,3 tone kokaina, pranje oko 7.000.000 eura, ali i za izazivanje opšte opasnosti, nedozvoljeno držanje oružja, zloupotrebu službenog položaja…

Strahinja Koprivica saslušan je, 2018. godine, u svojstvu građanina u istrazi protiv tri kriminalne grupe koje su, sumnjali su tada u Specijalnom državnom tužilaštvu, predvodili Nikšićanin Ranko Radulović, Kotoranin Igor Vukotić i albanski državljanin Erogen Brajović.

Osim Strahinje Koprivice, iskaz je tada dao i njegov otac Duško.

Njihova imena, prema tadašnjem pisanju medija, bila su na spisku za likvidaciju. Tužilaštvo je tada tvrdilo da, kao ključni dokaz, ima priznanje zaštićenog svjedoka kodnog imena Jadranko Jonski, koji je, u nekoliko svjedočenja u Višem sudu video-linkom, predočio saznanja o djelovanju petnaestočlane grupe, čiji je član bio.