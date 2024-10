Španska policija objavila je snimak hapšenja Nikole Vušovića, poznatijeg kao Džoni sa Vračara.

Izvor: Privatna Arhiva, screenshot X/policia

Vušović, vođa "vračarske grupe" i saradnik odbjeglog Radoja Zvicera, je od 2022. godine na međunarodnoj Interpolovoj potjernici.

U Barseloni je uhapšen jedan od najopasnijih i najkrvoločnijih begunaca na svijetu, koga gone vlasti Srbije, Crne Gore i Njemačke zbog ubistava. Imao je i 2 evropska naloga za hapšenje koje su izdale Austrija i Hrvatska, jednu za zločine protiv imovine i drugu za falsifikovanje dokumenata. Za 3 ubistva prijeti mu doživotni zatvor - piše u saopštenju španske policije.

Detenido en#Barcelonauno de los#fugitivosmás peligrosos y sanguinarios del mundo perseguido por las autoridades de#Serbia,#Montenegroy#Alemaniapor homicidio doloso



Le constaban también 2 Órdenes Europeas de Detención y Entrega emitidas por#Austriay#Croacia, una por…pic.twitter.com/g3ynWS3TAl — Policía Nacional (@policia)October 19, 2024

Na snimku se vide španski policajci koji Vušovića vode u maricu.

Međutim, Kurir ekskluzivno saznaje kako je on uhapšen, a to se odvilo preko njegove žene, a i policija Srbije je učestvovala u tome. Oni su mjesecima pratili ženu i još dvije osobe, a to su radili u najvećoj tajnosti. Naravno, i oni su znali da su im rođaci i prijatelji pod prismotrom. Doduše, akcija je bila strogo čuvana, a kada je žena krenula ka njemu, oni su javili državi kojim kolima prolazi, oni su je propustili i u određenom trenutku ih uhapsili. To je saradnja naše policije na međunarodnom planu sa drugim policijama, a prije svega španskom - istakao je Nedić.

Podsjetimo, klan sa Vračara kojim je upravljao Nikola Vušović, funkcionisao je kao firma u kojoj je svako znao svoje zaduženje. Imali su egzekutore, računovođe, blagajnike i logističare.