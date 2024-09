Okrivljeni Duško Knežević kazao da je optužnica u predmetu "Aerodromi" "montirana i puna laži i politički konstruisana".

Izvor: ATLAS GRUPA

Njemu je danas u Višem sudu u Podgorici počelo suđenje u tom predmetu, a optužen je da je izvršio krivično djelo zloupotreba položaja u privrednom poslovanju putem podstrekavanja.

"Optužnica je montirana. Puna laži i politički konstruisana. Ne priznajem krivicu", kazao je Knežević.

Naveo je da su JP Aerodromi Crne Gore bili klijent Atlas banke, te da je to bila veza koju je počeo preko Ranka Krivokapića.

Specijalno tužilaštvo je podiglo optužnicu protiv bivših rukovodilaca "Atlas banke" Duška Kneževića, Marka Nikolića i Dijane Zečević, te pravnog lica Atlas banka. Okrivljeni su, prema optužnici, oštetili Aerodrome Crne Gore za tri miliona eura, a korist pribavili Atlas banci u istom iznosu, jer nijesu vratili depozit od tri miliona eura, nakon što je istekao rok oročenja.

Optužnca je podignuta protiv bivšeg vlasnika Atlas banke Duška Kneževića, te protiv bivšeg izvršnog direktora Atlas banke Marka Nikolića i direktorke sektora platnog prometa u toj banci Dijane Zečević, zbog sumnje u malverzacije kojima je državna kompanija JP Aerodromi Crne Gore oštećena za 3.000.000 eura. U optužnici se nalazi i pravno lice Atlas banka koje je nezakonitim poslovanjem Kneževića, Nikolića i Zečević steklo protivpravnu imovinsku korist od tri miliona.

Iznašnjavajući se konkretno na navode optužnice da Atlas banka nije vratila Aerodromima Crne Gore tri miliona eura depozita, Knežević je rekao:

"Bio sam na prijemu 12. jula 2017. godine kod tadašnjeg predsjednika Crne Gore Mila Đukanovića, povodom dana državnosti Crne Gore organizovanog u Cetinju. Sreo sam se tada na tom prijemu sa predsjednikom Skupštine Crne Gore Ivanom Brajovićem. Pitao sam ga da li možemo da produžimo ugovor o depozitu. Rekao mi je da će ugovor biti produžen. To sam prenio Marku Nikoliću, izvršnom direktoru Atlas banke. Nisam davao i donosio odluke. Kasnije su tamo u banci pravili čuda, podizali su novac. To je suština. Više sam se bavio investicijama, kazao je Knežević.

Odgovarajući na pitanja branioca advokatice Andrijane Razić, koju je 2018. godine imao fukciju u Atlas banci, Knežević je naveo je tada bio samo akcionar banke, navode Vijesti.

"To je značilo da prisustvujem godišnjoj skupštini akcionara i usvajanje završnog računa. Što se tiče interesa kod oročenog depozita, to je pasivna kamata za klijenta,a banka zatim prodaje na tržištu za veću kamatnu stopu. Oročenih kredita tada smo u banci imali 120.000. Aerodromi su imali još oročenih kredita, ne samo ovih tri miliona eura. Služba banke je pripremila Aneks 2 ugovora. Iz Aerodroma je rečeno da je sve u redu, a posle su odustali. Iznos od 3.000.000 eura iz trezora je uzeo Milivoje Katnić. I to ne samo ovih tri miliona, već su ljudi bliski DPS-u uzeli i 23 miliona eura. Tako da sam frapiran. Plus su još uzeli i 63 miliona eura od klijenata. Tako da je sve ovo bila politička priča da Milivoje Katnić podnese što više krivičnih prijava protiv mene. Katnić i specijalni policijski tim su vršili pritisak na Vlatka Rašovića i Đorđa Đurđića da postanu zaštićeni svjedoci protiv mene. U ovom predmetu ni Atlas banka ni Aerodromi nijesu izgubili ništa. To je sve bila politička konstrukcija, kao da sam ja podstrekač. Oni pokradu Meljine i prave štrajkove, a ovamo sam ja podstrekač", izjavio je Knežević.

Odgovarajući na pitanja branioca advokata Zdravka Đukanovića, Knežević je pojasnio da su sve krivične prijave protiv njega pokrenute nakon što je otvorio aferu "koverta", prenose Vijesti.

"Šta su tražili da svjedok saradnik Vlatko Rašović kaže protiv vas,a da to nije tačno”, pitao je njegov branilac.

"To je politički nalog protiv mene jer su u DPS-u, SD-u ili SDP-u, tražili način da se protiv mene podnese devet krivičnih prijava i da je bilo pranja novca. Katnić je vršio pritisak na Rašovića i Đurđića da budu zaštićeni svjedoci protiv mene, dok su to odbili Marko Nikolić i Dijana Zečević. Od Rašovića su tražili da kaže da su vozači mijenjali novac za Demokratski front”, izjavio je Knežević.

Prema navodima Specijalnog tužilaštva, bivši vlasnik Atlas banke Duško Knežević tereti se da je svoje službenike Nikolića i Zečević podstrekavao na zloupotrebu položaja u privrednom poslovanju, odnosno da prisvoje novčana sredstva JP Aerodromi nakon isteka oročenja depozita.

"Iz odbrane okrivljenih Nikolića i Zečević, te iskaza svjedoka Danila Orlandića, Vesne Ječmenice i Milice Ivanović, nesporno proizilazi da je rok oročenja predmetnog depozita istekao 11. avgusta 2018. godine, i da je oštećeno preduzeće “Aerodromi Crne Gore” u više navrata zahtijevalo i davalo instrukcije da se navedena novčana sredstva u iznosu od 3.000.000, 00 eura, nakon isteka roka oročenja, vrate na transakcioni račun oštećenog preduzeća. Ali, do toga nije došlo", navodi tužilac u obrazloženju optužnice.