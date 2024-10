Prema zvaničnim podacima, Labutis je jedan od vođa ćelije Balkanskog kartela, koja je uspostavljena u Južnoj Americi.

Izvor: MONDO/ GORDANA ŠĆEPANOVIĆ

Jedan od vođa Balkanskog narko kartela, državljanin Litvanije Virdžinijus Labutis, za kojim je bila raspisana crvena potjernica uhapšen je na međunarodnom aerodromu El Dorado u Bogoti.

Čovjek označen odgovornim za organizovanje pošiljki kokaina iz Latinske Amerike u luke Roterdam u Holandiji i Antverpena u Belgiji, slobode je lišen u akciji Nacionalne policije Kolumbije, Američke agencije za borbu protiv narkotika (DEA) i agenata Interpola, pišu Vijesti.

Potraživan je u više od 195 država svijeta “zbog krivičnih djela povezanih sa trgovinom narkoticima” i povezan je sa opasnim Balkanskim kartelom - kazao je pukovnik Gonzalo Kordoba iz kolumbijskog Interpola.

Prema zvaničnim podacima, Labutis je jedan od vođa ćelije Balkanskog kartela, koja je uspostavljena u Južnoj Americi.

Prema saznanjima Vijesti dobijenim od izvora iz strane bezbjednosne službe, Labutis je bio zadužen za nabavku kokaina i organizovanje pošiljki narkotika sakrivenih u kontejnerima sa voćem, posebno bananama.

Droga koju je slao najčešće u luke Roterdam i Antverpen, distribuirana je u druge evropske i azijske države.

“U posljednjih nekoliko mjeseci na području Južne Amerike uhapšeni su neki od ključnih ljudi Balkanskog kartela. Prije nego je slobode lišen Labutis, krajem septembra, takođe na međunarodnom aerodromu El Dorado u Bogoti, uhapšen je Dajibert Tores Rosarijo, ključni igrač u narko operacijama tog kartela. On je godinama bio glavna veza za mnoge pošiljke kokaina koje je Balkanski kartel slao sa lučkih terminala Gvajakila na Pirinejsko poluostrvo. Toresa su španske vlasti tražile zbog sumnje da je bio glavni kontakt za slanje više od 2,5 tone kokaina koji je između 2020. i 2022. godine iz ekvadorskih luka u kontejnerima sa voćem otpremljena ka lukama u Španiji. Mjesec prije toga, na aerodromu Ernesto Kortisoz u Barankili, uhapšen je i Admir Tutaj, porijeklom iz Albanije, takođe značajna karika u narko kartelu sa Balkana. Hapšenjem Labutisa, i to dok se, najvjerovatnije spremao da iz Ekvadora otpremi još jednu veliku količinu kokaina ka Evropi, zadat je veoma značajan udarac kriminalcima iz tog klana”, kazao je sagovornik Vijesti iz strane bezbjednosne službe.

Objasnio je da je Labutis na području Latinske Amerike imao razgranatu mrežu saradnika, među kojima ima i više crnogorskih i državljana zemalja bivše Jugoslavije, pišu Vijesti.

Isti sagovornik kazao je da su istražni timovi uspjeli su da otkriju da su članovi te organizacije, kako bi izbjegli procesuiranje, komunicirali o kriminalnim poslovima preko kriptovanih aplikacija.

“Labutis je stigao u Kolumbiju iz Dominikanske Republike, a imao je rezervisana dva leta - jedan za grad Medelin u Antiokiji, a drugi do Guajakvila u Ekvadoru. Vjerujemo da su to bile baze iz kojih je trebalo da obezbijedi još najmanje jednu pošiljku kokaina. To pokazuju obavještajni podaci, koji govore i da klan sa Balkana u Kolumbiji održava veze sa grupama disidenata bivše gerile Revolucionarnih oružanih snaga Kolumbije (FARC) i drugim kriminalnim grupama povezanim s trgovinom narkoticima. Kada je riječ o Labutisu, on će biti deportovan u matičnu državu, koja ga takođe poptražuje zbog trgovine narkoticima”, kazao je sagovornik Vijesti.

Pukovnik Gonzalo Kordoba, šef kolumbijske Nacionalne centralne kancelarije Interpola, kazao je da je operacija u kojoj je uhapšen Labutis koordinisana između dominikanskih i kolumbijskih vlasti, Interpola, Američke DEA i kolumbijske policije za borbu protiv narkotika.

“Ova akcija slabi kriminalnu strukturu Balkanskog kartela kojem Labutis pripada”, rekao je Kordoba.

Balkanski kartel je početkom novog milenijuma učvrstio svoju poziciju jednog od glavnih aktera u trgovini kokainom u Evropi.

Ta kriminalna grupa sastavljena uglavnom od kriminalaca sa područja bivše Jugoslavije i albanske mafije, u posljednjoj deceniji uspjela je da uspostavi kontrolu nad otprilike polovine kokaina koji ulazi na stari kontinent.

Prema obavještajnim podacima imaju direktne veze s proizvođačima kokaina u Latinskoj Americi, a za šverc te droge u Evropu koriste strateške luke u Španiji, Holandiji, Italiji i Crnoj Gori...

“Osim saradnje sa lokalnim organizovanim kriminalnim grupama sa područja Latinske Amerike, Balkanski kartel u svom kriminalnom poslu sarađuje sa Holanđanima, Šveđanima, kineskim trijadama, Izralecima, Italijanima... Maltene sa svima. To im je i omogućilo da uspostave svoje ćelije sa obje strane Atlantika”, kazao je izvor Vijesti iz strane bezbjednosne službe.

Isti sagovornik objasnio je da korijeni Balkanskog kartela sežu decenijama unazad, i da su se oni maltene naslonili na kriminalne aktivnosti klana Amerika...

“Koristili su političku i ekonomsku nestabilnost u državama bivše Jugoslavije iz kojih gro njih potiče i uspostavili mrežu trgovine drogom u Evropi, sa kriminalnim ćelijama u Južnoj Americi”, kazao je isti sagovornik.