Osim 4,5 tone kokaina, najvjerovatnije namijenjenog Balkanskom narko-kartelu, u panamskim vodama prije nekoliko dana agenti Nacionalne vazduhoplovne službe zaplijenili su pošiljku od 3,2 tone te droge.

Izvor: Profimedia

Narko-karteli sa područja bivše Jugoslavije i iz Turske ostali su u prethodnih nekoliko dana bez više od 12 tona kokaina, a međunarodni istražitelji zbog krijumčarenja više od trećine tog tovara istražuju i nekoliko crnogorskih državljana.

To je za “Vijesti” kazao sagovornik iz strane bezbjednosne službe, pojasnivši da su početkom sedmice, u Panami, zaplijenili 4,5 tone kokaina koji je trebalo da bude prošvercovan do Španije.

Upravo zbog te količine pod radarom međunarodnih službi su šverceri kokaina sa područja bivše Jugoslavije, među kojima je i nekoliko crnogorskih državljana.

“Droga je pronađena u tri kontejnera koji su se nalazili na brodu u lučkom terminalu u panamskom kanalu. Krajnje odredište sva tri kontejnera u kojima je bila i legalna roba, bila je Španija. Razmijenjeni obavještajni podaci govore da je kokain spakovan u kontejnere u Kolumbiji, ali se provjerava i mogućnost da je to učinjeno u Ekvadoru, odakle je brod započeo plovidbu”, kazao je isti sagovornik.

Istakao je da su tu akciju izveli agenti Nacionalne vazduhoplovne službe Paname, a da je operaciju nadziralo državno tužilaštvo.

“Droga je bila na jednom prekookeanskom brodu, raspoređena u tri kontejnera. Brod je doplovio iz Ekvadora, ali je u tranzitu bio u Peruu, Kolumbiji i Panami, a krajnje odredište bila je Španija”, kazao je sagovornik “Vijesti”.

Objasnio je da više bezbjednosnih službi razmjenjuje obavještajne podatke o odgovornima za šverc te količine kokaina.

“Kokain je u Španiji trebalo da bude isporučen narko-kartelima sa područja bivše Jugoslavije, koji međusobno sarađuju, ali i još nekim međunarodnim kriminalnim grupama, koje imaju pipke na više kontinenata”, objasnio je isti izvor.

Podsjetio je da su strane bezbjednosne službe na teritoriji Barselone tokom septembra detektovale 14 pripadnika narko-klanova sa područja bivše Jugoslavije, među kojima su, kako se vjeruje, pojedinci bili zaduženi i za preuzmanje pošiljke od 2,3 tone kokaina, koja je zaplijenjena krajem septembra u luci Kartagena.

Španska i francuska carina i tamošnje poreske agencije juče su, u zajedničkoj akciji koju mjesecima sprovode, zaplijenili još četiri tone kokaina i uhapsili deset osumnjičenih, među kojima je nekoliko osoba turske nacionalnosti, uključujući i kapetana tog plovila. Dvoje uhapšenih su Azerbejdžanci, a jedan je Holanđanin.

“Vijestima” je objašnjeno da je kontrolu tog teretnog broda juče izvršila posada španskog plovila za specijalne operacije carinskog nadzora, skupa sa francuskim carinskim patrolnim brodom, uz asistenciju vazduhoplovnih snaga.

“Veoma efikasnim izvođenjem ove akcije spriječeno je da droga bude pretovarena na manja plovila i stigne do španske obale. Kokain je pronađen u dijelu između skladišta teretnog broda i bilo mu je prilično teško pristupiti spolja”, kazao je sagovornik “Vijesti".

Objasnio je i kako je kokain pronađen:

“Centar za analizu i pomorske operacije trgovine drogom (MAOC-N) sa sjedištem u Lisabonu pratio je taj teretnjak, a operacija je sprovedena u koordinaciji sa Nacionalnom policijom i Civilnom gardom, i to preko Koordinacionog centra protiv terorizma i organizovanog kriminala. Uz obavještajne podatke koji su razmijenjeni, pažnju istražitelja privukla je putanja broda - isplovio je iz Turske, plovio kroz Mediteran do atlantske obale, zatim do Sijera Leonea i Gvineje Bisao, a da nije utovario ili istovario nikakvu robu, a nakon što je izveo nekoliko nepravilnih manevara usmjerio se ka Iberijskom poluostrvu.

Taj sagovornik podsjetio je da je u istoj operaciji, krajem septembra, na oko 300 milja sjeverozapadno od Kanarskih ostrva, zaplijenjeno pola tone kokaina i uhapšeno šest osumnjičenih.

Pacifičke pomorske snage kolumbijske Nacionalne mornarice u spektakularnoj akciji juče su presrele četvoricu švercera koji su pokušali izbjeći pravdu, prevozeći značajnu količinu kokaina gliserom.

Prema saznanjima “Vijesti” akcija je trajala deset sati, tokom kojih su nakon potjere, patrolne jedinice mornarice uspjele presresti osumnjičene i preuzeti kontrolu nad plovilom.

“Nakon što smo presreli čamac i izvršili početni pregled, odmah smo posumnjali da se u paketima koje su prevozili nalazi kokain”, kazao je izvor “Vijesti” iz strane bezbjednosne službe.

Istakao je da je detaljnom provjerom otkriveno 55 džakova u kojima je pronađeno 1.640 kilograma čistog kokaina, čija je ulična vrijednost procijenjena na desetine miliona eura.

“Kolumbijska mornarica vodi intenzivnu borbu protiv narko-kartela, koji koriste pacifičke vode kao ključne rute za krijumčarenje droge ka Sjevernoj Americi i Evropi. Akcije poput ove pokazuju odlučnost Kolumbije da se suprotstavi jednoj od najvećih prijetnji sigurnosti i stabilnosti u regiji, ali i širom svijeta”, kazao je taj sagovornik.