Lakić je rekao da je od samog starta, kad je počela situacija vezano za izručenje Binalija Čamgoza, komentarisao određene aspekte slučaja.

"Još u januaru ove godine govorio sam da kad se on liječi u Kliničkom centru, građani Crne Gore morali su da budu uklonjeni iz Kliničkog centra. Tom prilikom su ugroženi bili građani Crne Gore, ugroženo je bilo mediciničko osoblje koje je opserviralo gospodina Čangoza, i tako dalje. Tada nismo imali odgovor ondašnjeg ministra pravde, ali ni ministra zdravlja, ni ministra unutrašnjih poslova, ni bilo koga iz hijerahije po pitanju bezbjednosti kako zdravstvenih radnika, tako i ostalih građana Crne Gore. Možemo da sumnjamo u razne motive zašto smo ga držali u Crnoj Gori, zašto ga nijesmo isporučili ako su imali presude nadležnih sudova. Ministar Božović ga je prije nekoliko dana isporučio i obrazložio to na način kako je on smatrao da je pravno valjan. Lično smatram je da je odluka vrlo kvalitetna i da je taj građanin trebalo da bude isporučen mnogo ranije", rekao je Lakić.

On se posebno osvrnuo na bezbjednost ministra pravde.

"Što se tiče bezbjednosti Božovića, vezano za taj slučaj, definitivno treba da bude urađena posebna analiza procjene bezbjednosti, jer ministar pravde je inače po zakonu štićena na ličnost. A ukoliko se desi da se ovakvo lice isporuči, onda definitivno da Agencija za nacionalnu bezbjednost i MUP moraju da naprave dodatnu analizu. Sa posebnog aspekta vezano za ovaj slučaj, s obzirom da smo već i nekoliko puta imali presude sudova u Crnoj Gori da je trebalo čovjeka isporučiti, a da ministar pravde ranije nije to želio da to sprovede. Sad, da li je njemu neko obećao sigurnost i utočišće u Crnoj Gore ili nije, to je već pitanje na koje ćemo, ili nećemo, nekada dobiti odgovor", kaže Lakić.

Što se tiče opšteg stanja bezbjednosti građana u Crnoj Gori, smatra da je trenutno stanje bezbjednosti generalno na dosta dobrom nivou.

"S druge strane, svjesni smo i već duže vrijeme vidimo da je broj službenika Uprava policije u deficitu i da Uprava policije ne može na adekvatan način da odgovori na sve slučaje nasilja, kako po pitanju organizovanog kriminala, tako i nasilja u porodici i sve ostalo", ocjenjuje Lakić.

Kako je rekao, po tom pitanju moramo mnogo više da radimo i da sprovedemo mnogo veći pritisak.

"Kako na sam MUP i Upravu policije, tako i i na Vladu da se ta situacija dovede na neki zadovoljavajući nivo. Jer, i dalje znamo da imamo najjače kriminalne organizacije u Crnoj Gori. Vidimo iz dana u dan da Specijalno državno tužilaštvo i Specijalno policijsko odjeljenje vrše pretrese, dalje obavljaju privođenja, podižu nove optužnice...Tako da s tog aspekta definitivno moramo povećati broj službenika, makar onoliko koliko je sistematizacijom predviđeno", kazao je Lakić.

Crna Gora je izručila Čamgoza krajem avgusta, nakon što je Božović preinačio raniju odluku svog prethodnika Andreja Milovića, koji je u januaru odbio ekstradiciju tog turskog državljanina.

Čamgoz je uz jake mjere bezbjednosti izručen Turskoj. Tamo ga terete za više teških krivičnih djela.

Aktuelni ministar pravde Bojan Božović kazao je da je na sjednici Vladinog Vijeća za bezbjednost konstatovano da on predstavlja prijetnju po nacionalnu bezbjednost.

Crnogorska policija prvi put je uhapsila Čamgoza po potjernici Interpola jula 2022. godine. Prilikom hapšenja, kod sebe je imao falsifikovani pasoš na ime Mehmet Ali Bajhan. Mjesec ranije je koristeći taj falsifikovani pasoš u Budvi osnovao kompaniju "Lion & D", čija je djelatnost izgradnja nekretnina.

Turska je po hapšenju Camgoza 2022. godine zatražila njegovo izručenje zbog vođenja krivičnog postupka zbog više krivičnih djela, među kojima su stvaranje kriminalne organizacije i pokušaj ubistva.