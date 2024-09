Ministar pravde Bojan Božović kazao je da razumije advokate turskog državljanina Binali Camgoza, jer štite interese njihovog klijenta, ali i naglasio da "moraju i oni razumjeti da je funkcija ministra pravde, između ostalog, da štiti interese svih građana i države.

Izvor: Vlada Crne Gore

"A samim tim i interese zaštite nacionalne i unutrašnje bezbjednosti. Molim SDT da što prije postupi po prijavi jer čvrsto vjerujem da sve moje odluke imaju jasno uporište u zakonu i relavantnoj sudskoj praksi", kazao je Božović za "Vijesti".

Pravni zastupnici Camgoza, advokati Miloš Vuksanović i Marko Radović, podnijeli su Specijalnom državnom tužilaštvu krivičnu prijavu protiv ministra pravde navodeći da je riječ o "pravnom skandalu i namjeri da se Camgoz "pošto poto" izruči Turskoj", kako pišu Vijesti.

Advokati Vuksanović i Radović na konferenciji za medije saopštili da im je jasno da krivična prijava neće vratiti Camgoza, ali da žele da se odgovornost zbog toga, kako su naveli, što se takvim odlukama stvara pravna nesigurnost.

"Camgoz se nalazi u Turskoj i mi mu više ne možemo pomoći, ali nakon skandalozne odluke ministra Božovića ne možemo da prihvatimo da se na ovakav način postupa sa bilo kim. Ni da je ministar Božović svojevoljno, po sopstvenom priznanju pod sugestijama određenih bezbjednosnih struktura, donio ovu odluku", kazao je Vuksanović.

On je naveo da smatra da je: "Camgoz otet".

"Radi se o klasičnoj otmici u režiji državnih organa", istakao je advokat, koji je dodao da se ministar Božović, pozvao na odluku donijetu u Italiji, koja u "ovom slučaju nije primjenljiva".

Nakon što je ministar Bojan Božović preinačio raniju odluku svog prethodnika Andreja Milovića, koji je u januaru odbio njegovu ekstradiciju - Crna Gora je, 29. avgusta ove godine, izručila Camgoza, kojeg vlasti u Instanbulu terete za više teških krivičnih djela.

Iste noći kada je Camgoz, uz jake mjere bezbjednosti, poslat na let ka Turskoj održana je konferencija za medije na kojoj je ministar pravde kazao je da je na sjednici Vijeća za bezbjednost konstatovano "da on predstavlja prijetnju po nacionalnu bezbjednost".

"Sve institucije su sugerisale Ministarstvu pravde da postupimo ovako, posebno uvažavajući sve zaključke sa sjednice Vijeća za bezbjednost. Ovo je konačno rješenje", poručio je Božović, kako prenose Vijesti.

Četrdesetjednogodišnjeg turskog državljanina crnogorska policija prvi put je uhapsila po potjernici Interpola jula 2022. godine.

Prilikom hapšenja, kod sebe je imao falsifikovani pasoš na ime Mehmet Ali Bajhan.

Mjesec ranije je koristeći taj falsifikovani pasoš u Budvi osnovao kompaniju "Lion & D", čija je djelatnost izgradnja nekretnina.

Turska je odmah tražila Camgoza, zbog vođenja krivičnog postupka zbog više krivičnih djela, među kojima su stvaranje kriminalne organizacije i pokušaj ubistva.

Viši sud je još u aprilu 2023. godine utvrdio da su ispunjeni uslovi za to, ali je odluaku da se on ne izruči Turskoj u januaru ove godine donio Milović uz obrazloženje da je "on pripadnik kurdske zajednice i šiitski musliman, čiji je član porodice (sin) preminuo usljed postupanja bezbjednosnih organa Turske".

Među razlozima odbijanja izručenja je i loše zdravstveno stanje turskog državljanina, koji je godinama nepokretan, kako pišu Vijesti.