Više državno tužilaštvo u Podgorici podgilo je optužnicu protiv Podgoričanina N.I. koji se tereti da je tokom februara ove godine, više puta silovao svoju suprugu I.T. On joj je prijetio i da će je ubiti, a potom pozvati njenu porodicu putem video poziva da je vide mrtvu, da će baciti bombu i ubiti njenu familiju ukoliko ne povuče prijavu koju je podnijela protiv njega i vrati mu se, piše CdM.

Kako se navodi u optužnici početkom februara 2024. godine optuženi je na broj telefona supruge, koja se vratila kod svojih roditelja, poslao više govornih i tekstualnih poruka u kojima joj je prijetio da će joj baciti bombu, “da će joj ubiti porodicu na njene oči, te da mora da povuče prijavu koju je protiv njega podnijela 26. januara ove godine, što je kod oštećene izazvalo strah, zbog kojeg se 06. februara 2024. godine vratila u zajedničku porodičnu kuću kod okrivljenog.”

“Sredinm februara on joj je prišao noseći nož u ruci, i prijetio joj da će je ubiti, usljed čega je ona osjetila strah, zbog čega je pobjegla u kupatilo i zaključala se. N.I. je lupao na vrata kako bi ih ona otvorila, a prestao je tek kada je naišla njegova majka”, navodi se u optužnici.

U optužnici se ističe se da je I.N. u dva navrata sredinom februara 2024. godine, nakon što je njegova supruga razgovarala telefonom sa sa svojom majkom, što joj je on prethodno zabranio, I.T. čupao za kosu, davio je rukama, bacao na pločice i šutirao nogama, a u istom vremenskom periodu u više navrata zahtijevao da imaju seksualne odnose, prenosi CdM.

“Nakon što bi ona to odbila, okrivljeni je čupao za kosu, šamarao, stezao za vrat daveći je, snažno štipao po rukama, zubima grizao po vratu, te joj prijetio da će je ubiti i da će nakon toga pozvati njene roditelje putem video poziv kako bi je vidjeli mrtvu, nakon čega je, bez njenog pristanka, izvršio obljubu nad njom”, zaključuje se u optužnici.