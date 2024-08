Dvadesetjednogodišnja Nikšićanka V. J. pretučena je u Budvi nakon što je odbila da dopusti nepoznatom muškarcu da sjedne za sto za kojim je sjedjela s društvom.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Prema njenim riječima, muškarac star oko 30 godina prijetio joj je da će je silovati prije nego što joj je zadao udarce.

Incident se dogodio u noći 25. avgusta, a policija još nije identifikovala dvojicu nasilnika koji su pretukli V. J.

Uprkos tome, “Vijestima” su dostavljene fotografije osumnjičenih osoba koje su učestvovale u incidentu, izuzete sa snimka nadzornih kamera objekta u Budvi.

Prema informacijama “Vijesti”, Nikšićanka je ispričala policiji da je te noći s prijateljicom izašla u Budvu, a nešto iza ponoći pošle su do restorana na Slovenskoj obali.

“Sjela sam za sto bliže ulici, dok je R. pošla da poruči hranu. Dok sam sama sjedjela za stolom, prišao je meni nepoznat muškarac, visine oko 180 centimetara, svijetlosmeđe kose, star oko 30 godina. Imao je bradu i nosio crnu majicu. Sjeo je za moj sto i rekla sam mu da je mjesto zauzeto i da ne može tu da sjedi. Počeo je drsko da se ponaša, govoreći: ‘Đe to piše da je zauzeto?’. Moja prijateljica R. je u tom trenutku prišla i rekla mu da ona sjedi na tom mjestu”, ispričala je Nikšićanka policiji, kako pišu Vijesti.

Ona je dalje objasnila da je muškarac ustao, ali je nastavio da viče, zatim se udaljio, a njih dvije su nastavile da jedu. Međutim, ubrzo se vratio s još jednim muškarcem i djevojkom, te nastavio s prijetnjama i uvredama, uključujući prijetnju silovanjem.

“Umiješala se djevojka koja je bila s njim i, dok mi se izvinjavala, on mi je prišao i udario me nogom u stomak. Moja prijateljica R. je ustala i stala između nas da me zaštiti, ali ju je on udario šakom u glavu. U tom trenutku drugi muškarac koji je bio s njim me uhvatio za desnu ruku i dvaput me pesnicom udario u glavu, nakon čega sam pala u nesvijest. To je sve čega se sjećam”, kazala je ona inspektorima.

Čekaju izjašnjenje tužioca

Nikšićanki je te noći ukazana ljekarska pomoć u budvanskoj Hitnoj pomoći, nakon čega je transportovana u bolnicu u Risnu.

Iz Uprave policije su za “Vijesti” kazali da su službenici Odjeljenja bezbjednosti Budva 25. avgusta u 1.41 čas obaviješteni od strane medicinskog osoblja Hitne medicinske pomoći Budva da su na poziv upućeni u Ulicu Slovenska obala, gdje su zatekli V. J. iz Nikšića, koja je saopštila da ju je fizički napalo nepoznato muško lice, kako pišu Vijesti.

“Oštećenoj je ukazana ljekarska pomoć u HMP Budva, nakon čega je transportovana u Bolnicu ‘Vaso Ćuković’ u Risnu, na dalje pretrage. Policijski službenici Odjeljenja bezbjednosti Budva preduzeli su niz mjera i radnji na rasvjetljavanju ovoga događaja, prikupili obavještenja od više lica i s događajem upoznali tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Kotoru, koji se još uvijek nije izjasnio o kvalifikaciji krivičnog djela. Kada je riječ o nadzornim kamerama s objekta brze hrane koji se nalazi u blizini lica mjesta, policijski službenici su izuzeli video materijal s istih, na kojem se, međutim, ne vidi sam fizički napad. Rad po predmetu je u toku”, kazali su iz UP.