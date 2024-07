Piperović tražio izuzeće Osnovnog suda u Ulcinju.

Izvor: MONDO/Nikoleta Vukčević i Teodora Orlandić

Abazović nakon odgođenih ročišta kazao novinarima da ne zna zašto suprotna strana ne povuče tužbeni zahtjev, jer je on potpuno besmislen.

Bivši premijer i lider Građanskog pokreta URA Dritan Abazović nije se danas u sudnici Osnovnog suda u Ulcinju suočio sa uhapšenim bivšim policijskim funkcionerom Zoranom Lazovićem i predstavnicima kompanije "Bemaks", koji su ga tužili, jer je njihov pravni zastupnik tražio izuzeće sudija i tog suda.

Advokat Lazovića i građevinske kompanije, Zoran Piperović, tražio je izuzeće Osnovnog suda u Ulcinju i sudija tog suda Hasire Bećović i Gazmenda Kalabrezija u slučajevima u kojima je Abazović tužen.

Za "Vijesti" je objasnio da je to učinio zbog odluke Bećović iz maja ove godine - da Abazović nije povrijedio prava ličnosti kompanije "Bemaks".

Ona je tada odbila tužbeni zahtjev kojim je ta firma od Abazovića tražila 21.000 eura odštete.

Abazović je novinarima nakon odgađanja suđenja rekao da ako Osnovni sud u Ulcilju prihvati da se izuzme, onda neka Viši sud ili instanca koja odlučuje kaže u kojem će gradu da se sude.

"Nekako se trudimo da izađemo iz procesa, ali nam to ne ide. Dakle, oni su tražili, koliko sam shvatio izuzeće Osnovnog suda u Ulcinju, pa da se sudimo u nekom drugom gradu. Razlog tome je ta prva presuda koja je bila u moju korist, koja je jedino od logično i bilo. Ja zaista ne znam šta oni očekuju. Misle li da će u nekom drugom gradu moći da dobiju spor?", istakao je Abazović, kako prenose Vijesti.

On je dodao da je danas očekivao Lazovića, koji je trebao da dođe iz istražnog zatvora.

"On nije došao. Drugo lice koje je takođe me tužilo je već bilo u istražnom zatvoru. On je zaista izašao na slobodu, ali bio je tamo. A treće lice mislim da očekuju sličnu situaciju kao ova prethodna dva. Ja ne znam zašto oni ne povuku tužbeni zahtjev, jer je on potpuno besmislen. Ali ako Osnovni sud u Ulcilju prihvati da se izuzme, onda neka Viši sud ili instanca koja odlučuje kažu u kojem ćemo gradu da se sudimo. Ja sam lično spreman, ali mislim da stvarno na ovaj način opterećujemo i javnost, i sebe, i njih. I umjesto da izađemo iz procesa na način koji će se donijeti neka konačna odluka, sve se ovo odlaže u beskraj. Ja mislim da jedini razlog je taj što oni ne mogu da dođu fizički, ili mi je teško da to objasnim, taj njihov dolazak. I drugo što znaju da će na kraju morati da shvate da su oni bili u grešci. Mislim da to svaki građanin Crne Gore zna", rekao je Abazović.

Poručio je da je sve vrijeme govorio istinu.

"Tu sam da se sudim i u drugim gradovima Crne Gore, što da radim. Ako misle da imam neku prednost zato što se radi u mojem rodnom gradu, ja mislim da je to potpuno besmisleno, ali ako se odluče da idem u neko drugo mjesto, ja sam spreman", rekao je Abazović.

PIPEROVIĆ: Ulcinjski sud nije spreman da prostu parnicu presudi

Pojašnjavajući zbog čega je tražio izuzeća, advokat Piperović je rekao da je to uradio zbog presude Bećović, u kojoj je, kako trvrdi, napisala: "S obzirom da se Abazović bori protiv Demokratske partije socijalista (DPS) onda on mora da priča o Bemaksu to što priča".

"Ako je to rekla za Bemaks, to bi naravno ponovila i kad je u pitanju Zoran Lazović. Da Abazović može da govori o Lazoviću što hoće jer se Abazović bori protiv Bemaksa. Isto to je za očekivati i od sudije Kalabrezija. Vidim da nijesu bili iznenađeni mojim traženjem i potpuno mi je jasno da taj sud nije spreman da prostu parnicu presudi, već ovoliko vremena određuje dokaze koji potpuno nemaju veze sa ovakvim tužbenim traženjima. A ti se dokazi odnose na ono što su govorili o Bemaksu, Lazoviću, Uboviću (Ranku), Nebojša Medojević i Vanja Ćalović, pisao Monitor i drugi listovi", poručio je Piperović.

On je kazao da je vidio kuda to ide, ali da se nadao zdravom razumu.

"Međutim, kada sam vidio narativ da se DPS i politika uključuju u parnicu između jednog privrednog društva i fizičkog lica, onda sam vidio da tu ja, kao pomoćnik nemam što da tražim. Rekao sam i jednom i drugom sudiji da ništa nije lično, da ih možda i razumijem, ali to kako se obrazlaže, to je pravno nepodnošljivo. Neka sude sudovi od Plava do Bara, Herceg Novog, kako presude, ako ne budem zadovoljan, žaliću se. Ako se odbije moj zahtjev za izuzeće, nastavićemo da se sudimo u Ulcilju, i ja znam kakav su biti ishod spora ovdje i znam da će u konačnom odluku u ovim sporovima morati da donese Viši sud u u Podgorici", kazao je Piperović, kako prenose Vijesti.