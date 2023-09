Premijer Dritan Abazović rekao je danas u Osnovnom sudu u Ulcinju u postupku po tužbi podgoričkog biznismena Ranka Ubovića da operativni podaci govore da je neformalni vlasnik firme Bemaks bivši policijski funkcioner Zoran Lazović.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Abazović je pročitao i djelove dokumenta Uprave prihoda i carina iz avgusta 2022. godine, gdje se tvrdi da "Grand klan" švercuje cigarete preko Bara. Ubovićev advokat Zoran Piperović rekao je da premijer ne može političkim ocjenama da kleveće građanina, prezivao se on Ubović, Lazović ili Petrović. Izjavio je da premijer bagateliše organe gonjenja i da kao dokaz nudi dokument koji je sastavio funkcioner URA Rade Milošević, i sam potom optužen da je organizovao šverc cigareta. Portal RTCG došao je do zapisnika sa današnjeg suđenja koje je u Osnovnom sudu u Ulcinju održano po tužbi biznismena Ubovića protiv premijera Abazovića.

Današnjem suđenju u Ulcinju prisustvovali su Ubović, Lazović, advokat Zoran Piperović kao i biznismen Aleksandar Mijajlović. Na početku suđenja preslušan je snimak sjednice skupštinskog Odbora za bezbjednost od 17. oktobra 2022. godine, kada je Abazović pominjao Ubovića.

Advokat tužioca Ubovića Zoran Piperović kazao je da premijer sada predočava kako njegova tvrdnja o Ubovićevom o Lazovićevom švercu kokaina predstavlja njegov politički stav, o čemu postoji tonski zapis, prenosi RTCG.

"Ovo ističem, jer ako neko ko rukovodi svim službama bezbjednosti targetira bilo kojeg građanina, pa i građanina Ubovića, onda je elementarno jasno da taj neko, premijer, za to ima dokaze validne za procesuiranje. Koliko je nama poznato, a čulo bi se, a i znam pouzdano, crnogorsko tužilaštvo nema nikakav formiran predmet povodom šverca cigareta i kokaina. Ako se tome dodaju i dva pakta, onda će se vidjeti sav besmisao izrečenoga. To je bio narativ od početka političkog djelovanja da se targetira moj branjenik kao vodeći kriminalac u Crnoj Gori. Tuženi je dva puta izjavio da je stub kriminala u Crnoj Gori firma sina tužioca. Zašto je besmisleno? Ako je Bemaks najbolja firma u Crnoj Gori kako je tuženi izjavio na otvaranju bulevara Tivat-Budva, onda je nezamislivo proglašavati najboljom firmom nekoga ko je stub kriminala", izjavio je advokat Ubovića, Zoran Piperović.

Advokat tvrdi da se radi o neozbiljnim konstrukcijama, i da tu ima istine, do sada bi moralo da reaguje nadležno tužilaštvo, uz policiju.

Piperović je naveo da je Abazović u sličnim situacijama kada ga je Nebojša Medojević optužio da je uzeo novac da bi švercovao, naglasio kako nikad ozbiljno ne shvata izjave neozbiljnog političara.

"A danas imamo više predmeta u ovom sudu u kojima se ove tvrdnje dokazuju onim što je rekao Medojević", konstatovao je Piperović.

Abazovićev advokat Gezim Hadžibeti rekao je da ostaju pri svemu u navodima iz odgovora na tužbu.

"Gdje smo se jasno izjasnili da ovi istaknuti navodi nijesu paušalni, nijesu dati od tuženog po sopstvenom nahođenju već po osnovu informacija i podataka kojima tuženi sa pozicije koju obavlja raspolaže. Istaknuti navodi nikako nijesu bili usmjereni protiv tužioca u smislu njegove javne difamacije i sa ciljem povrede prava ličnosti, već isključivo zaštite javnog interesa, čija je zaštita tuženog kao premijera jedna od osnovnih obaveza. Ne bih dalje komentarisao navode punomoćnika tužioca ali bih sudu ukazao da se najveći dio izalaganja odnosio na Bemaks koji nije stranka u postupku, a takođe je vršena ocjena dokaza koji nisu izvedeni u postupku", naveo je Hadžibeti.

Abazović je naveo da je potpuno neprimjereno s obzirom na ulogu koju obavlja ograničavati pravo na iznošenje tvrdnji.

"Da ovo je isto kao da neko zabrani nadležnim organima u Srbiji i Italiji da pričaju o Belivuku ili Koza Nostri unutar svojih država. Ja sam iznio svoje tvrdnje iza kojih stojim. To su moje tvrdnje. Dakle, operativni podaci govore da je Zoran Lazović neformalni vlasnik Bemaksa. Ja sam rekao za šverc cigareta i narkotika, kada je riječ o narkoticima, SDT je podnio optužnicu za stvaranje organizovane grupe gdje je jedan od njih sin gospodina Lazovića, koji je u Skaj aplikacijama detektovao sve njih, a koji se prepoznaje kao "Tigar". U toku je postupak. Sve informacije koje su stigle u SDT imao sam ranije, odnosno, dobio sam ih kao premijer. Neka sve ide svojim tokom", izjavio je Abazović.

On je sudu priložio i dokument Uprave prihoda i carina od 25. avgusta 2022.godine, prenosi RTCG.

"Čitam pred sudom dio akta, na osnovu operativnih podataka službenika za carinsku kontrolu došli smo do saznanja o nelegalnom protoku cigareta unutar i van Crne Gore, koji se odvija decenijama unazad a koji je prema ovim saznanjima organizovao tzv "Grand" klan, čiji su istaknuti članovi i organizatori lica Ranko Ubović i Mijajlović a današnji tzv. Bemaks - građevinska firma koja se po operativnim sananjima pored legalnih poslova bavi krijumčarenjem cigareta i drugim nedozvoljenim aktivnostima. Službenici ovog sektora su radom na terenu došli do operativnih saznanja da su lica koja čine grupu Bemaks cigarete dopremali u Slobodnu zonu Bar od kojih je jedna identifikovan brod pod nazivom "Rafael". Po prispjeću, roba je skladištena u Slobodnoj zoni luke Bar, kako bi kasnije nakon stvorenih mogućnosti za krijumčarenje odnosno stvaranje povoljnog momenta od organizatora ušla u ilegalni tranzit kroz Crnu Goru. Ovu aktivnost po operativnom saznanju snažno su podržali visoko pozicionirani predstavnici Uprave policije koji su involvirani u kriminalne strukture, a o čemu svjedoče izvještaji Europola", rekao je Abazović.

Roba je nakon napuštanja Slobodne zone Bar upravom ekipe Bemaks završavala u magacinama teritorije Crne Gore a sa teritorije Crne Gore distribuirao u zemlje regiona, (Srbija, Kosovo, Albanija i zemlje EU), tvrdi premijer.

Tuženi Abazović je izjavio da je tačno da je kao premijer prozvao Bemaks kao uspješno privredno društvo i svako je dobrodošao.

"Moje lično mišljenje je da je Bemaks kao građevinska firma najbolja u Crnoj Gori, a kako su došli do kapitala, to je druga stvar. Ukazujem da je njihov početni kapital kada su osnovani bio 750.000 eura. Da zaključim stojim pri iznesenim stavovima, to su ljudi koji su na čelu jednih od glavnih klanova u Crnoj Gori. Svjedočenje tome je da su gospoda ljudi koji šetaju sa naoružanim ljudima", kazao je Abazović.

Tužioci su tada govorili u sudu da iznosi neistine, na šta su upozoreni od sudije da poštuju disciplinu ili će biti udaljeni.

Piperović je odgovorio da se akcija policije u hotelu "Podgorica" cirkusantski završila.

"Pa treba biti zbilja pečatan, pa nakon toga govoriti o naoružanju obezbjeđenja Ubovića", kazao je Piperović.

On je rekao i da treba zaista biti pečatan pa pomenuti operativnu operaciju Uprave prihoda i carina, koju potpisuje čovjek od najvećeg povjerenja tuženog a protiv kojeg se upravo vodi sudski postupak, prenosi RTCG.

"I u kojem je on označen kao vođa kriminalne organizacije šverca cigareta. Osnovanu sumnju protiv potpisnika potvrdio je Apelacioni i Vrhovni sud i sada mi ovdje slušamo, kao da smo u ludnici, kako je Rade Milošević napravio neku informaciju koju ovdje šef uzima kao tačnu. E zbilja treba biti pečatan pa ovo danas pročitati. Za sve druge osobe tuženi ima dokaze koje nema, jedino je u javnom diskursu učinio upitnim za Miloševića koje je potvrdio Vrhovni sud kada je kazao da postoji sumnja da je Milošević organizator. A ja pitam gdje su dokumenta za Ubovića? Da li shvatate da premijer bagaletiše organe gonjenja Crne Gore kojima se dostavlja to što je za nekoga kompromitantno i pred parničnim sudom nudi dokaze za Rada Miloševića u formi informacije koja je naručena. I da nije naručena ta će informacija ući u legendu šta je sve pričao za vrijeme mandata. Kako je svu priču bazirao na osnovu dokumenta - informacije člana URA", naveo je Piperović.

Tužilac ističe tada "da mi je tuženi uputio riječi da sam ja dao 100.000 eura da zatvorim Miloševića".

Sudija je onda opet upozorio stranke da poštuju red u sudnici.

Piperović je naveo da "ovdje možemo da izigravamo pričalice, klovnove, cirkuske artiste, ali sud je neumoljiv kod jedne stvari - kod ovakve tužbe elementarna je jedna stvar".

"Prva, Evropski sud za ljudska prava ne dozvoljava da premijer jedne države govori kompromitantno o građaninu Crne Gore - pojedincu. I to je ono što je bitno. Druga stvar koja je krucijalna, kada je kazao "ja samo iznosim svoje tvrdnje". I ja se slažem. Ali ne možete iznositi svoje tvrdnje i nanositi bilo kome duševnu patnju. Ne možete da targetirate i ljude i kao građanin i kao premijer. Iza riječi premijera, iza tvrdnji, posebno ovakvih, mora da postoji realizacija u realnom životu, sadejstvo policije, Tužilaštva, sudski postupak. Sve drugo je gola politika i maltretiranje građana"; naveo je Piperović.

On je rekao da ne može političkim ocjenama da kleveće građanina, prezivao se Ubović, Lazović ili Petrović, "jer je on Vaš podanik po Ustavu".

"Ako je tuženi mislio da će repeticijom onoga što smo već čuli danas da impresionira, mislim da je napravio još veću grešku. Lijepo je što je rekao u oči, ali je taktički ljudski greška. Ovo govorim kao čovjek sa iskustvom, znajući crnogorski mentalitet i prilike. Crnogorci kažu "nemojte da vam je zadnja prva", rekao je Piperović.

Pročitani su članci NVO MANS koji su od Abazovićevih advokata dostavljeni kao odgovor na tužbu.

Piperović je rekao da se ne mogu tvrdnje premijera koji koordoinira službama bezbjednosti dokazivati citatima NVO.

"Ja mogu donijeti ono što je MANS govorio o tuženom, i smatram da ovi dokazi nemaju značaja u ovoj pravnoj stvari Mogu sudu dostaviti gdje je Medojević u pet intervjua targetirao tuženog kao glavnog švercera i kokaina i da je uz to uzeo i milione", naveo je Piperović.

Advokati Abazovića su kazali da su članke NVO MANS dostavili kako bi pokazali da tužilac nije prvi put pominjan u kontekstu u kome se navodi, već i ranije od nevladine organizacije, a Medojevićeve tvrdnje, smatraju, u nekom drugom kontekstu nijesu bitna stvar za odlučivanje, prenosi RTCG.

Premijerovi advokati dostaviće sudu i akt Uprave prihoda i carina od 25. avgusta 2022. godine. Novo ročište zakazano je za 8. decembar, kada je planirano saslušanje stranaka.