Ne tražite zlo, jer ono dođe i bez poziva, a zlo ne traži dozvole, poručio je ministru unutrašnjih poslova Danilu Šaranoviću uhapšeni Milivoje Katnić.

U pismu u koje su Vijesti imale uvid, konstatuje da su ga Vlada i predsjednik crnogorske Skupštine “na pravdi boga” odredili da bude “žrtva bijesa i mržnje”.

Tvrdi, međutim, da će sve izdržati, ali zahtjeva da mu se ne svete preko članova porodice...

“Oduzeše mi slobodu, pošteno stečeno, ne samo meni već braći, sinovcima, zabraniše da ni nogom ne možemo kročit na đedovinu, propagandom učinješe da je skuplji kvadrat kuće u Barjamovicu nego onih što gradite na Ibicu. Međutim, kako vidite, ništa mi ne možete i tek što slijedi”, napisao je on Šaranoviću, prenose Vijesti.

Poručuje mu i da nije očekivao da će se Šaranović “ustremiti” na njegovog sina.

“Ali nisam očekivao da ćete Vi, čiji preci i moji žive stotinama godina zajedno i što ste od nas samo dobro doživjeli, da mi se i Vi ustremite na sina, pa pošto nema ništa drugo da mu uzmete oružje pod dozvolom”...

Tvrdi i da je taj pištolj oduzet jer se “dopao” policajcima pa su ga oteli...

“Je li moj sin kriv zato što sam mu ja otac. Zašto radite tako podmuklu stvar. Neka vaši službenici koji hoće oružje, odu u Ameriku pa zarade noseći namještaj i kupe oružje. Neka ne kockaju, neka štede, neka ne kupuju luksuzne automobile nego kupe oružje. Moj sin nije kockao, nije trošio, već je poklon od ujaka za diplomski iskoristio da kupi oružje. Je li on nekad muvu zgazio, ne napravio kakav problem. Bavi se streljaštvom i to hoćete da mu uzmete. Udariti na sina nije manir nijednog poštenog Crnogorca. Crtate nam kao porodici metu. Pitajte nekog starijeg Šaranovića, ne treba učiniti sve što Vas zapane. Ne tražite zlo, jer ono dođe i bez poziva, a zlo ne traži dozvole. Lično ste odgovorni bude li posljedica po moju porodicu, još jednom Vam kažem i svima onima koji ovo rade. Evo mene pa ne žalite, jer nemam kao etnički Crnogorac prava koja mi daje Ustav Crne Gore, zakoni Crne Gore, Evropska konvencija o zaštiti ljudskih prava, a to tražim kao RAI populacija, Egipćani, Aškalije, Romi, ništa više. Ko god učestvuje u ovome neće biti zapamćen ni kao Karađoz iz ‘Proklete avlije’. Ne pravite od Crne Gore ‘prokletu’ avliju, a od sebe što god hoćete. Ne dirajte mi sina”, piše u rukom pisanom pismu poslatom Šaranoviću.