Izvor: MONDO/Nikoleta Vukčević

U ljeto 2020. godine tadašnja predsjednica Vrhovnog suda Vesna Medenica aktivno je učestvovala u predizbornoj kampanji za parlamentarne izbore koji su se održavali pretposljednjeg dana avgusta, a u to je bio uključen i njen sin Miloš Medenica, pišu Vijesti.

“Imam jedan dopis iz partije, đe nam je potrebna vaša pomoć... Velika ljutnja, a mnogo zahtjeva i glasača”, poručuje joj između ostalog poslanica Demokratske partije socijalista (DPS) Aleksandra Vuković Kuč.

Političarka, između ostalog, traži od tadašnje šefice pravosuđa da izvjesnu direktoricu vrtića uključi u rad štaba Drijenak (naselje u opštini Kolašin), zajedno sa članovima porodice...

To pokazuje njihova telefonska prepiska - transkripti razgovora izuzeti su iz telefona Medenice nakon što je ta dugogodišnja tužiteljka i sutkinja uhapšena u aprilu 2022. godine na podgoričkom aerodromu, zbog optužbi da je postala član kriminalne organizacije koju je formirao njen sin, pišu Vijesti.

Srednom jula te godine Medenica i Vuković Kuč komentarišu i osvrt tadašnje poslanice Socijaldemokratske partije (SDP) Draginje Vuksanović na ustavnost trećeg mandata Medenice, pa sutkinja poručuje da je ona “zavidno zlo”, koje je mrzi iz dna duše...

Medenica i potpredsjednica DPS-a konverzaciju počinju 5. juna 2020. godine, a dan kasnije, proizilazi iz poruka, i zvanično se upoznaju u Kolašinu, gdje je Vuković Kuč bila “na terenu”...

Nakon ispijene kafe, funkcionerka DPS-a tog popodneva javlja Medenici da je stigla u Podgoricu i objašnjava da joj je drago što ju je upoznala.

Istog dana njih dvije razmjenjuju svoje literarne radove...

Sredinom jula, odnosno za Dan državnosti, Vuković i Medenica komentarišu “odbranu svetinja”, pa poslanica DPS-a obavještava Medenicu: “Ovo je sveti dan. Stavila sam im na majice i fresku Gavran hrani proroka Iliju, namjerno. Morački manastir je naša, a ne njihova svetinja”, piše ona.

Potom pita tadašnju predsjednicu Vrhovnog suda je li vidjela tekst objavljen na portalu Vijesti - “Irineju pjevali o ‘srpskoj Podgorici’”

“Piii, neću ni da pustim da mi ne pokvari dan”, saopštava Medenica i dobija odgovor u kojem Vuković Kuč citira dio teksta: “brane svetinje od Miraša i od Mila”...

“To pjevaju patrijarhu. Prost svet, provincija!”, piše ona.

“Na žalost, mi smo jedna prosta provincija u većini”, piše joj Medenica.

Tri dana kasnije, poslanica joj se javlja iz parlamenta, odakle je pita sluša li izlaganje tadašnjeg ministra pravde Zorana Pažina:

“Slušate li Pažina? Odgovara Draginji na njen stav prema neustavnosti vašega trećeg mandata”.

Medenica piše da ne sluša jer je na moru.

“Brani svoj stav da izbor nije neustavan”, pojašnjava poslanica.

“Šta će Draginja više. Bi da me makne, da se ona ustoliči prije toga da utvrdi politički kompromis”, pita Medenica.

“O tome je zborila dva minuta. Pažin brani stari stav... Evo ga: Nije pitanje ustavnosti, nije pitanje zakonitosti, ali jeste pitanje standarda”, šalje joj Vuković.

“Ona je jedno zavidno zlo. Mrzi me iz dna duše što sam Ivicu makla sa mjesta presednika Višeg suda i tada poručila da će mi se osvetiti, a i on je nešto slično mlatio kada je postao tužilac pa se okuražio”, piše joj Medenica.

Vuković Kuč odgovara joj: “Evo je sad ona... Napada ga!”

“Kakvi standardi zar treba neko da ti određuje standarde a da prije toga da saglasnost na ustavne amadmane i tekst zakona. Jedna osoba 15 godina... Ima li dvije ili tri Vesne Medenice u Crnoj Gori?!!”, pita Medenica.

“To joj je priča... Pah!”, piše funkcionerka DPS-a.

Medenica tada pita: “Što se nije javila ona ili bilo ko drugi????? Ološ..”

“Evo je pitah. Pažin priča o standardima i drži isti stav koji je iskazao prije 15-ak dana. Nije glasao te predsednike sudova, ne radi se o nekvalitetnim predsednicima sudova, naprotiv, ali treba poštovati klub EU u koji želimo da uđemo... Potreba da se poštuju standardi EU. Auuuuu, koliko ova žena priča!”, konstatuje Vuković Kuč.

“Naknadna pamet. On nije glasao zato što nije bio prisutan na Sudskom savjetu. Neka barem bude minimum korektan. A iz nje mržnja izbija kao što vidiš”, piše Medenica.

Tada od poslanice dobija odgovor:

“Auuuu, sad sam im rekla naglas, svima: Eee, muškarci, vama je problem jedna žena, Vesna Medenica, eto velite da se niko od nje nije smio ni prijaviti. Je li ona žena ili zmaj?!! Brajović me gleda i smije se. Krivokapić beči. Pažin gleda... Evo pitah i da ne bi Draginja na Vesnino mjesto. Veli Ranko: Ona bi za tužioca. Poštujem kad neko ima principe od javnog interesa, a ođe je u pitanju gola jagma, bijedni lični interes. Uživajte na moru...”

“Šta bih da te nema ne bi bilo ni crnogorske žene. E neće ima nas po đe koja!!!”, poručuje tadašnja predsjednica Vrhovnog suda.

“Nekad bili janjičari, danas jagmičari... Pod plaštom pravde, interes, interes, interes... Nema veće gube od male duše koja sebe krupnom drži. Uh! Pričamo... I ja ću za vikend incognito na more, pa idem u Kolašin... Doći će i Ćoćo. Zovem vas...”, šalje joj Vuković Kuč.

Nakon dogovora da se vide u Kolašinu, funkcionerka DPS-a 25. jula obavještava Medenicu da je četiri dana bila na terenu u Nikšiću, pa da kreće u njen rodni grad.

“Draga Vesna, zdravo. Četiri dana na terenu u Nikšiću. sutra veče Kolašin, pa da završimo skupštinu, i onda Kolašin da sredimo, da bude što biti ne može. Imam jedan dopis iz partije, đe nam je potrebna vaša pomoć. Prosljeđujem njihovu poruku. ‘Olivera Vukićević, direktorica vrtića, da se, sa potpisima podrške porodice, javi Vesku Popoviću do sjutra do 18 h. Sva ostala uputstva za uključivanje u rad štaba Drijenak (do sada nije bila aktivna) će dobiti od šefa štaba Popovića i koordinatora Bulatovića’. Ja sam morala u Nikšić. Velika ljutnja, a mnogo zahtjeva i glasača. MO koji ima 6000 birača. Hoćete li biti tamo sljedeće sedmice?”, piše Vuković Kuč.

“Samo imam u srijedu obavezu u Pg i vraćam se. Ovaj Popović nije koje čeljade. Vukićevićki su braća svi ovamo to nije problem. Zvacu je. Prije će potpise dati mome Milošu”, piše sutkinja.

Odmah joj stiže odgovor: “Jao! Vi ste kraljica. Volim vas. Neka ih da, kako vi mislite i neka ih taman Miloš uzme. Ne poznajem ljude, ovo su mi poslali iz partije. Neka se angažuje, znači nam njen rad. Ako treba, da sede sa vama i sa mnom. Treba sad uključiti sve!!! I mi do srijede u parlamentu, pa sam u Kolašinu. Organizujemo se maksimalno. Mnogi su ljudi kojima ste činili, moramo i te da pozovemo i angažujemo”.

Medenica tada kritikuje sugrađanina kojeg su iz partije pomenuli:

“Važi. Ovaj Popović kome sam hiljadu stvari završila Milošu je glatko uzeo posao koji je radio 2 godine prije. Smeće a od mog pok. supruga se nije odvajao. Sešće ona sigurno i to će jedva da dočeka. Vjeruj mi da ne znam kako izgleda”.

“Aha. OK. Primilia k znanju. Na veliku žalost, Vesna, živimo doba bezljuđa. Cilj mi je da napravimo istorijski rezultat i da stavimo krunu na svoj rad, a oni koji su za krune ne krune svoj moral poradi sitnih koristi. Neka i oni rade. Na veliku žalost, pri brojanju, vaš i moj glas isto vrijede ko i taj Popovićev”, objašnjava joj Vuković Kuč.

“Sokratov i Platonov isto kao i glas dva čobana”, konstatuje Medenica.

“Da. I zato ja ne gledam, no idemo i radimo... Čudo kako u Kolašinu ima izuzetnih i nikakvoća!”, piše joj funkcionerka tada vladajuće partije.

“Odavno sam ja i slijepa i gluva. To me spasilo inače bi me ‘fatali’. Ostala sam u Kolašinu danas, pa ako imaš potrebu raspoložena sam za kafu”, odgovara joj Medenica i dobija poruku.

“...Ja sam u Kolašinu. Veliku potrebu! Na sastanku sa koalicionim partnerom, imamo problem sa njima (jednim članom), mislim da nam možete pomoći”.

Nakon potvrdnog odgovora dogovaraju sastanak - za pola sata u Bjanci...

Nedugo nakon te prepiske Vuković Kuč obavještava Medenicu o poruci koju je odbila od koleginice iz parlamenta Ane Nikolić, koju joj i prosljeđuje i pita za njen stav.

“Vojislavka Vuković Goločevac. Radi kao sudija Osnovnog suda na Cetinju 10 godina, a prije izbora za sudiju je radila kao sekretar Privrednog i Višeg suda. Ukupno ima 18 godina radnog staža. Prilikom rada kao sudija postupala je u predmetima iz nadležnosti cetinjskog, kotorskog i podgoričkog suda i svake godine ostvarivala je najbolje rezultate. Važi za jednog od najboljih sudija u Crnoj Gori u građanskoj materiji. Živi u Podgorici”.

“Nije najbolja a jeste dobra.Odlično je znam. Kuma Draginje Vuksanović”, odgovara joj Medenica.

Sagovornica joj govori da će pitati koleginicu što joj je poslala biografiju, a istovremeno konstatuje da “mora da je za neku funkciju”.

“Za presednika suda na Cetinju”, piše joj Medenica.

Vuković Kuč potvrđuje, pa pita: “Što bih odgovorila Ani?”

“Neka konkuriše. Konkurs je javan. Nikome ništa ne obećavamo i u utakmicu svi učestvuju pa ko pobijedi. Da se čujemo kada budeš slobodna zbog Kl”, piše joj Medenica.

“Slobodna sam. Da vas nazovem? Ne znam čuste li me. Reče mi da je DPS priča i tako...”, odgovara joj poslanica.

“Nijesam čula izgubio se signal. Draga, nešto sam završila pa da se vidimo ako si u Kl. Ja se upravo vracam iz Pg”, šalje joj Medenica...

E moja draga Aleksandra, još mi odzvanjaju tvoje riječi 30. avgusta kada si mi rekla - Vesna gubimo..... Izgubili smo to veče veliki dio sebe, svog života i zbilje koja je sada obojena tuđim ideologijama i nas tu nema. Gdje smo to mi??? Završavam svoje radne obaveze i pakujem uspomene. Obilazim sudove i šaljem zadnje poruke. Okončavam svoju profesionalnu misiju dugu 40 g. Mislila sam da će to biti sve drugačije, ali kada je iznuđeno nema ničega od očekivanog...”, napisala je Medenica poslanici DPS-a 9. decembra 2020. godine.

Od nje stiže odgovor da su nastupila potonja vremena.

“Draga moja Vesna, nastupila su potonja vremena. Ja sam u Nikšiću, u njemu se bolje vidim, a i lakše vidam od svega ovog. ‘Strašilo je gledat što se radi!’ Rastaču se ljudi preda mnom. Izdaja je najutemeljenija crnogorska osobina. Ja sam juče ušla u politiku, a imam ośećaj da sam ostarila. Nikada, nikad neću pokoriti glavu pred ovim zlom. Prkos me nadrasta. Dok budem mogla da hodam, boriću se protiv nacizma, velikosrpstva i primitivizma, provincijalizma i crnogorskih malograđana”, piše Vuković Kuč.

“Citirala sam ga u parlamentu prije ovoga prevrata. Demokratija plaća jer ne odgovara svojim uzvišenim ciljevima, draga moja. Bašibozluk, bagra i brabonjci, što reče Koča Popović, ustali da obnavljaju Dušanovo carstvo”.

“Piiiii”, odgovara joj Medenica...