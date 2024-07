Podgorička policija uhapsila je A.S. (24) i M.P. (28) zbog sumnje da su aktivirali eksplozivne naprave na Cijevni.

Izvor: MINA

Osnovno državno tužilaštvo (ODT) u Podgorici odredilo je zadržavanje do 72 sata osumnjičenima da su aktivirali eksplozivne naprave ispred ugostiteljskog objekta "Perla" na Cijevni.

"Lice A.S. je zadržano zbog krivičnog djela izazivanje opšte opasnosti u sticaju sa krivičnim djelom nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija a lice M.P. zbog krivičnog djela izazivanje opšte opasnosti putem podstrekavanja. Naime, postoji osnovana sumnja da je lice M.P. umišljajno podstreklo lice A.S. da baci eksplozivnu materiju na UO “Perla”, što je A.S. i učinio dana 24.06.2024. godine oko 04,40 sati", saopšteno je iz ODT Podgorica.