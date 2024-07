Kako je saopšteno, sumnja se da je M.P. nakon što je zbog prethodnog verbalnog i fizičkog obračuna sa vlasnikom ugostiteljskog objekta u mjestu Donja Cijevna, ispred objekta aktivirao eksplozivnu napravu kako bi mu pričinio materijalnu štetu.

Izvor: Twitter/screenshot/jurgen_nauditt

Podgorička policija uhapsila je A.S. (24) i M.P. (28) koji se sumnjiče da su aktivirali eksplozivne naprave ispred ugostiteljskog objekta u Cijevnoj, saopšteno je iz Uprave policije (UP).

"Na izvršenje predmetnog krivičnog djela za njegov račun podstrekao je lice A.S., na način što mu je dao precizna uputstva kako da neprimijećeno dođe do lica mjesta, a zatim na koji način da aktivira eksplozivnu napravu u cilju pričinjavanja materijalne štete. Takođe se sumnja dakle, da je 24. juna oko 04.45 časova, A.S. aktivirao eksplozivnu napravu na pomenutom mjestu, na koji je način izvršio krivična djela koja mu se stavljaju na teret, a nakon čega je od M.P., po završenom poslu dobio određenu novčanu nadoknadu", piše u saopštenju.