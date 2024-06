Time je postala pravnosnažna presuda kojom je optužena Tanja Terić oslobođena od optužbe da je izvršila krivično djelo zlopotreba službenog položaja u produženom trajanju.

Izvor: MONDO/Anđela Pešić

Apelacioni sud Crne Gore je nakon javne sjednice vijeća od 6. juna, donio presudu kojom je odbio kao neosnovanu žalbu Višeg državnog tužilaštva u Podgorici i potvrdio presudu Višeg suda u Podgorici K.br. 175/20 od 23.10. 2023. godine.

Više državno tužilaštvo je izjavilo žalbu protiv navedene presude sa predlogom da Apelacioni sud ukine prvostepenu presudu i predmet vrati tom sudu na ponovni postupak i odlučivanje.

Apelacioni sud smatra da je prvostepeni sud pravilno utvrdio da je u konkretnom slučaju za vrijeme moratorijuma, tokom trajanja privremene uprave u “Atlas banci” AD Podgorica došlo samo do prenosa novčanih sredstava sa računa deponenata na račun dužnika u okviru iste banke, pri čemu nije nastupila šteta za banku, niti je to uticalo na pogoršanje likvidnosti banke, već se radilo samo o promjeni strukture u bilansima same banke.

Zbog toga smatra da je ispravan zaključak prvostepenog suda da nije dokazano da su radnje koje je preduzela optužena u suprotnosti sa odredbama Zakona o bankama.