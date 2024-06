"Sjednica vijeća je odložena zbog bolesti predsjednika vijeća, a naredna sjednica će biti zakazana uz poštovanje zakonom propisanih rokova o čemu će javnost biti blagovremeno obaviještena", saopšteno je iz Apelacionog suda.

U Apelacionom sudu Crne Gore odložena je sjednica vijeća u postupku odlučivanja o žalbi protiv prvostepene presude u predmetu protiv Dalibora Nikolića, optuženog za ubistvo Zumrite Nerde iz Bara, prenose Vijesti

Više državno tužilaštvo ranije je saopštilo da će se žaliti Apelacionom sudu na presudu Višeg suda kojom je Nikolić prvostepeno osuđen na 12 godina zatvora jer je u januaru 2022. godine satima tukao trudnu nevjenčanu suprugu Zumritu Nerdu nakon čega je preminula.

Prema navodima optužnice, okrivljeni je optužen za svirepo ubistvo supruge.

Izrečena kazna je ujedno i maksimalna kazna za krivično djelo nasilje u porodici ili u porodičnoj zajednici.

Više državno tužilaštvo u završnoj riječi zatražilo je od suda maksimalnu kaznu zatvora od 40 godina za Nikolića, za svirepo ubistvo.

Prvostepenom presudom je navedeno da Nikolić nije mogao biti optužen za krivično djelo teško ubistvo, jer nije moglo biti utvrđeno da je postojao umišljaj, pišu Vijesti.

Viši sud je, između ostalog, saopštio da je direktan uzrok smrti Nerde bio udarac pesnicom u lice, i da nisu mogli sa sigurnošću izvesti zaključak da je zadat sa umišljajem da se počini ubistvo.

Optužnicom je predstavljeno da je Nikolić počinio svirepo ubistvo Nerde. Ona je od posljedica lakih i teških tjelesnih povreda, koje joj je Nikolić nanio tokom 15. i 16. januara 2022. godine, preminula 21. januara u Kliničkom centru Crne Gore.

Nikolić je, prema navodima iz optužnice, tokom 15. i 16. januara 2022. godine osam sati tukao svoju nevjenčanu suprugu. On je od 22 sata do šest sati narednog dana tukao trudnu suprugu nakon svađe dok se troje njihove maloljetne djece (od deset, osam i četiri godine) nalazilo u porodičnoj kući. Nakon osam sati batinjanja Zumrita je ležala u krevetu i nije se odazvala na nekoliko poziva Nikolića da im skuva kafu. Nešto kasnije je ipak došla do kuhinje i ponudila da ona skuva kafu, što je razbjesnilo Nikolića.

Nakon što se nije sklonila, kako joj je rekao, Nikolić je suprugu udario pesnicom u dio lica ispod desnog oka. Zumrita je od ovog udarca izgubila svijest usljed izliva krvi u mozak i pala na tlo. Došlo je do posljedičnog naglog prekomjernog savijanja glave unazad i kidanja mostnih vena, a potom nakupljanja krvi u prostor između tvrde i meke moždane ovojnice i pritiska izlivenom krvlju na mozak, navodi se u optužnici.

Dodaje se da je ona primila više desetina udaraca pesnicama i improvizovanom bejzbol palicom, a ljekari su joj u bolnici konstatovali pet teških tjelesnih povreda i 11 lakših, među kojima su i prelomi kostiju na rukama i na nozi.