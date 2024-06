Na današnjem suđenju klanu Veljka Belivuka i Marka Miljkovića čitane su optužnice, između ostalih, i za ubistvo njihove prve žrtve Gorana Mihajlovića (22).

Ova optužnica podignuta je protiv Veljka Belivuka i 11 članova njegove kriminalne grupe. Ovom optužnicom obuhvaćen je i Senad Rešović, pripadnik grupe koji je uhapšen oktobru, dok su svi ostali optuženi u pritvoru od 4. februara 2021. godine. "Okrivljeni su da su htjeli da se riješe Mihajlovića jer je prodavao veće količine droge, te je bio konkurencija. Tako su Miljković i Belivuk u martu 2019. godine donijeli odluku da se on ubije. To su učinili na taj način što su otrovali Mihajlovića nepoznatom supstancom, napravili lomaču, na koju su stavili tijelo Mihajlovića, a potom je zapalili. Prethodno su ga vezali, tukli i mučili i primoravali da kaže gdje drži drogu, otključali mu telefon i od njegovog druga A.N. zahtijevali da im preda mašinu za pravljenje tableta", navodi se u optužnici.