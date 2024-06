Potrebno je dosta guma, poručivao je Nenad Neno Kaluđerović u razgovoru sa Radojem Zvicerom, dok su dogovarali čišćenje tragova dvostrukog ubistva u Spužu i otmice kasnije spaljenog Mila Radulovića Kapetana.

Izvor: kurir/ printscreen/ libertas

Njih dvojica dopisuju se 14. oktobra 2020. godine, na dan kada su, prema tvrdnjama Specijalnog državnog tužilaštva, ubijeni škaljarac Damir Hodžić i njegov zet Adis Spahić, pišu Vijesti.

U istoj kući u Stanjevića rupi nadomak Spuža, tada je otet i Radulović - nakon što su ga iskoristili da u zamku namame nekoliko članova supraničke kriminalne grupe, ubili su ga i njegovo tijelo spalili na lomači od automobilskih guma na Lovćenu...

“Oće li trebati da se oni miču... Tu treba puno guma”, piše Cetinjanin na Skaju šefu kavačkog kriminalnog klana.

On potom pita da li treba da čisti put, pa nakon odgovora konstatuje da ne odlaze na mjesto na kom su ranije slične stvari radili...

“Znači ne idemo na staro mjesto”, odgovara Kaluđerović, pa opet pita: “Kida li se auto u NK ili čekam limara da vidim što će da kaže”...

Potom poručuje da taj zanatlija nije tu i da će i da čeka da mu se javi, pa psuje što u tom trenutku nema nikakav štek objekat:

“Nemam niđe neku kućicu u pm”...

Zvicer ga potom pita je li put čist:

“Ima li patrole”.

“Sad ću da se vozim pa javljam”.

“Koliko nam treba od Spuža”?, pita šef kavčana.

Kaluđerović se tereti da je dio tridesetjednočlane kriminalne grupe, a prema optužnici SDT-a, njegov zadatak je bio da “čisti” put kavčanima, a potom i da ih uči klako da se riješe leševa.

“... Upravljajući vozilom marke ‘pasat’, okrivljenima Belivuk Veljku i Miljković Marku čistio (je) put preko Podgorice i Cetinja do 19. krivine lokalnog puta koji vodi od Cetinja preko mjesta Njeguši do Kotora, i tako okrivljenima Belivuk Veljku i Miljković Marku omogućavao da na tim putnim pravcima izbjegnu policijske patrole, sa kojeg mjesta su praćenje vozila ‘audi Q7’ okrivljenih Belivuk Veljka i Miljković Marka, u kojem su prevozili otetog oštećenog Radulović Mileta, preuzeli okrivljeni Kašćelan Slobodan i Vučković Vladimir, koji su ih dopratili do kuće sa apartmanima okrivljenog Perović Davora, u mjesto Sutvara”, navodi se u između ostalog u tom tužilačkom aktu, kako pišu Vijesti.

Prema nekada kriptovanoj komunikaciji, Zvicer i Kaluđerović potom provode neko vrijeme dogovarajući kojom trasom i koliko vremena im treba od Spuža do Kotora.

Cetinjanin potanko objašnjava njegovo kretanje, pita dokle su Belivuk i Miljković stigli, prepričava stanje na putu...

“Koliko nam treba od Spuža”, pita Zvicer...

Cetinjanin mu onda govori kuda je najbolje da idu...

“Oće da idu starim putem brate za Kotor preko Čekanja”, pojašnjava Zvicer...

“Spuž, pa na Marezu kad dođu na magistralu PG NK idu lijevo prema Ognjištu, ali prije Ognjišta desno za Komane, posle kilometar lijevo, po sred puta je asfalt maknut 15 cm, neka prate kad sađu u polje desno i izađu kod Judidžija, Verdea i putem za CT”, šalje Kaluđerović, prenose Vijesti.

Potom objašnjava gdje je put “čist”, odnosno gdje nema, odnosno ima policije...

“Na Čekanje je patrola i defender se vozi”, piše, a onda kaže da mora svojim autom ići bar kilometar prije njih, da bi mogao da piše i obavještava ih o stanju na drumu...

“Ja ću kilometar pred njima da mogu da pišem... Ali kad naiđem na muriju, ako vide kasno je”...

Potom ga interesuje ko je sve stradao u akciji kavčana tog dana:

“Jesu li jaki štihovi... Samo dosta guma”, poručuje.

Nakon što mu Zvicer objašnjava o kome je riječ, on pita da li će zarobljeni Kapetan uspjeti da ih odvede do Jovana Vukotića, kojeg u komunikaciji nazivaju Šklempo.

“Kum od Mićka, godinu dana ga radimo. Skoro je doš’o u CG. Oni ga zovu General”, objašnjava Zvicer kome Kaluđerović zapravo čisti put.

Kaluđerović pita hoće li ih oteti odvesti do Mićka (Milana Vujovića) i Šklempa.

“Mićko je neđe po manastira, ovo mu je kum i nema tel Mićko”, kaže šef kavačkog klana.

“To bi bio udarac, ali mora što prije. Dok ne provale da smo ih oteli. Kažete da će te mu pokloniti život ako namjesti Šklempa”.

Onda podučava Zvicera da žrtvi skine kaiš, obuću, sat: “Sve, da nema lokator da oni nas urade”.

Onda gotovo opsesivno, u svakoj drugoj poruci pita je li moguće doći do Jovana Vukotića.

“Ima li kontakt sa njim... Samo pametno da ne provali... Kad bi ga namakao, da sa Šklempom iskopamo još dvoje troje”.

Zvicer mu odgovara da će sve probati, a Kaluđerović hvali akciju od tog dana.

“Dobro je i ovo, ipak 3 odjednom. Treći nije dao da se ufati živ”.

Zvicer i Kaluđerović ujutru nastavljaju dopisivanje, a Cetinjanina interesuje “kakav je bio” oteti Kapetan i da li su zapaljena tijela ubijenih.

“Kakav je bio... Gore li? Bolje da su zapaljeni. Nema glavobolje posle”, poručuje on, kako prenose Vijesti.

Potom ponovo pita da li se Vukotić upecao u zamku...

“Ja se ponadao, to bi bila kasapnica. A posao završen. Ovo je dobro, ne valja biti neskroman ali se ponadao da će Šklempo da se vidi sa Generalom i sa njim 2-3 da ih raznesemo”.

Potom ponovo podučava sagovornika šta da čine momci koji su direktno učestvovali u ubistvima i otmici...

“Brate neka momci prije svega isprskaju unutra kola dimerom i kisjelinom. Sve. Samo neka sad ne ulazi da kida šlajfericom dok malo ne izlapi kisjelina da se ne zapali. Tako je najjače. Svakako platno i unutrašnjost neka pale neđe... A brojeve šasije i motora odma’ uništiti”, navodi Kaluđerović u nekoliko uzastopnih telefonskih poruka.

On se dan kasnije, 16. oktobra 2020. godine, opet vraća na priču o Vukotiću:

“Jesmo još u igru da se namakne Šklempo”.

“Da brate i bližimo se”, odgovara Zvicer.

“Javljaj da te brat ne pegla, ufati mi muštuluk. To bi bio udarac kakav se odavno nije izveo. Kao Majk Korleone u Kuma”.

“Bilo bi im gašenje”, konstatuje Zvicer.

“To nam i treba. Baš to. Sve im je*em”.

Dva dana kasnije ponovo se interesuje šta priča zarobljeni Radulović

“Pominje li ovaj ko su im ubice. Od Šklempa onda ništa... Samo da ne mogne progovoriti koji dan dok ne oderemo još koga jer će brzo morati da ide General... Pominje li General koga je sve radio. Ko su mu glavni egzekutori. Znaš li da bih voli da smo Šklempa odrali, nego da mi daš milion”...

Tu priču ponavlja i sljedećeg dana, a onda pita da li “postoji kombinacija da General pođe sa 3 čovjeka kod Šklempa kući”.

“Da ih oni trojica sve pobiju u sred kuće, oni to neće očekivati, niko neće biti naoružan bez na ulaz od garaže”.

Vođa i članovi grupe

Specijalno državno tužilaštvo tereti Zvicera da je tokom 2020. godine formirao kriminalnu grupu odgovornu za trostruko ubistvo.

Tužioci tvrde da su članovi te kriminalne organizacije postali Milan Vujotić, Slobodan Kašćelan, Nenad Kaluđerović, Veljko Belivuk, Marko Miljković, Kraljević, Vladimir Vučković, Radoje Živković, Dragan Knežević, Ratko Živković, Nebojša Janković, Darko Prelević, Davor Perović, Blagoje Gašić, Dejan Gašić, Nikša Perović, Miloš Radonjić, Petar Đurović, Rade Garović, Mersudin Čalaković, Marko Kilibarda, Aleksandar Paunović, Nikola Spasojević, Radovan Mujović, Milan Knežević, Aleksandar Dragićević, Zoran Kažić, Aleksandar Ljumović, Borko Bešović i Bojan Bešović.

U optužnici su jasno navedene uloge svih u tom zločinu.

Okrivljeni Kaluđerovic Nenad preko kriptovane aplikacije SKY ECC savjetovao (je) okrivljenom Kašćelan Slobodanu da se tijela ubijenih Hodžić Damira i Spahić Adisa spale automobilskim gumama i radi uklanjanja bioloških tragova sipaju kiselina i dimer u unutrašnjost njihovog vozila, kojim su došli na navodni sastanak i kojim vozilom su njihova krvava tijela prevezena nakon ubistva", navodi se u optužnici SDT-a

Limar uzima auto, ja ga čistim

Istog dana kada su ubijeni Hodžić i Spahić, Kaluđerović nešto poslije 20 časova javlja Zviceru da je kod limara.

On mu objašnjava da limar ne uzima auto “s voljom”, pa potom kaže šta da čine ovi koji dovoze automobil.

“Da nam se dovede auto na ulice da skrene prema Rijeci Crnojevića i da ga momak parkira posle 100m, neka radi ali da ga dovede oko 18:40, jer ga limar uzima, ja čistim i to je to”, poručuje Kaluđerović.

On potom traži i da skinu registarske oznake.

Javlja se potom pola sata prije ponoći:

“Noćas je ovo prošlo dobro... Samo da znate svaki ulaz u CT je pokriven kamerama. Oće li ove tražiti ovih dana. Napuštam li grupu”, pita tada Kaluđerović, prenose Vijesti.