Službenici Regionalnog centra bezbjednosti „Centar“ su procesuirali 13 osoba zbog sumnje da su izvršili krivična djela iz oblasti imovinskog kriminaliteta.

Službenici Regionalnog centra bezbjednosti "Centar", Odjeljenja bezbjednosti Podgorica, su preduzimajući mjere i radnje na rasvijetljavanju imovinskih delikata, procesuirali 13 osoba zbog sumnje da su izvršili krivična djela iz oblasti imovinskog kriminaliteta, navodi se u saopštenju Uprave policije (UP).

"Službenici Odjeljenja bezbjednosti Podgorica su podnijeli krivičnu prijavu protiv R.I. (45) stranog državljanina, zbog sumnje da je izvršio krivično djelo krađa. On je kroz otvoren prozor ušao u prostorije koje koristi oštećeni a koje se nalaze u sklopu jedne srednje škole i tom prilikom otuđio garderobu i ručni sat koji pripadaju oštećenom. Policija je identifikovala i locirala lice i oštećenom vratila ručni sat", piše u saopštenju UP.

Prema njihovim riječima uhapšen je i F.M. (25) zbog sumnje da je počinio krivično djelo krađa, na štetu jednog privrednog društva iz Podgorice koje se bavi građevinskim radovima.

"F.M. je fizičkom snagom odvalio metalnu žicu od armaturne ograde i tom prilikom iz zgrade i sa gradilišta otuđio dva bunta instalacionih kablova, kao i instalacioni kabl, mikser za beton i brusilicu ukupne vrijednosti oko 4 385 eura. Protiv njega je podnijeta krivična prijava Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici", dodali su.

Iz UP-a su pojasnili da su podnijeli krivičnu prijavu protiv S.K (27) i D.Đ. (47)Zbog sumnje da su izvršili krivično djelo krađa, na štetu jednog maloprodajnog objekta u Podgorici,

"Oni su iskoristili nepažnju zaposlenih i uspjeli da otuđe više kozmetičkih artikala u vrijednosti blizu 200 eura", naglasili su.

Dodaju da je policija rasvijetlila 10 krivičnih djela teška krađa izvršenih na štetu građana Podgorice, i "identifikovala i lišila slobode lice B.D. (29). Kako se sumnja on je u periodu od aprila pa do početka juna ove godine, na području Glavnog grada, koristeći podesni alat, obio više putničkih motornih vozila, poslovnih objekata i pomoćnih objekata, iz kojih je otuđivao novac i razni alat koji je prodavao NN licima a novac stečen od prodaje koristio za svoje lične potrebe. On je uz krivičnu prijavu predat Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici, na dalju nadležnost."

"Brzom razmjenom operativnih podataka, policija je došla do saznanja da je lice S.I (33) od oštećenog u naselju Rogami iz dvorišta kuće otuđio naponski kabl koje je kasnije prodao za novac. Protiv njega je podnijeta krivična prijava Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici zbog sumnje da je izvršio krivično djelo krađa", kazali su iz UP-a.

Kako su istakli službenici Jedinice za suzbijanje krađa i teških krađa rasvijetili su dva djela krađa na štetu dvije osobe.

"Oni su podnijeli krivičnu prijavu protiv lica M.R. (22) zbog sumnje da je izvršila krivično djelo krađa, na štetu jednog lica, tako što je koristeći nepažnu oštećene, od nje otuđila novčanik sa 500 eura novca i ličnim dokumentima, koje je kasnije odbacila od sebe", kazali su.

Istakli su da je početkom juna pronađen i uhapšen S.Z. (22), "protiv njega je podnijeta kriivčna prijava zbog sumnje da je izvršio krivično djelo krađa. On je u jednom ugostiteljskom objektu, koristeći nepažnju zaposlenog, otuđio novac u iznosu od 1200 e, koji je kasnije potrošio za lične potrebe."

"Zbog postojanja sumnje da je iz jednog putničkog motornog vozila otuđio od oštećene zlatni medaljon, lišen je slobode S.M.(40) i protiv njega je podnijeta krivična osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici za krivično djelo krađa. Policija je pronašla otuđeni predmet i isti vratila oštećenoj", dodaje se.

Policija je podnijela krivične prijave protiv A.M.(26) i E.F.(27) zbog sumnje da su počinili dva krivična djela teška krađa na štetu Željezničkog prevoza Crne Gore i Željezničke infrastrukture Crne Gore.

"Oni su sa voza parkiranog u depou za održavanje vozova demontirali djelove i električne kablove koji su vlasništvo Železničkog prevoza CG dok su sa jednog od stubova demontirali dvije nadzorne kamere u vlasništvu Željezničke infrastrukture CG koje su pronađene i biće vraćene predstavniku oštećenog privrednog društva", dodaju

"Službenici Jedinice za suzbijanje krivičnih djela u vezi sa motornim vozilima, su u toku maja i juna intenzivno radili na suzbijanju krađe motornih vozila i procesuirali više lica, a vozila pronašli i vratili građanima.

Oni su naveli da je po tom osnovu uhapšen strani državljanin S.P. (37) i protiv njega je podnijeta krivičnu prijavu zbog sumnje da je izvršio krivično djelo oduzimanje motornog vozila.

Osumnjičeni je, kako su kazali iz policije, to krivično djelo izvršio tako što je sa parking prostora aerodroma Golubovci otuđio automobil Audi, podgoričkih registarskih oznaka, koji je bio otključan u tom momentu, nakon čega se uputio u nepoznatom pravcu.

S.P. su kontrolisali i uhapsili službenici na aerodromu Tivat, nakon čega je predat policiji u Podgorici na dalju nadležnost, dok je predmetno vozilo oduzeto i vraćeno oštećenom.

"Osim toga, policija je identifikovala i uhapsila R.Đ. (37) i protiv njega podnijela krivičnu prijavu zbog sumnje da je izvršio krivično djelo oduzimanje motornog vozila, tako što je iz dvorišta kuće oštećenog otuđio vozilo koje je tom prilikom bilo otključano i sa ključem u bravi", rekli su iz policije i dodali da je i to vozilo u kratkom roku pronađeno i vraćeno.