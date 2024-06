“Vjerujem da je to ime poznato kolegama tužiocima”, tvrdi Prelević.

U smislu istrage i budućeg postupka, afera Tunel o kojoj su svojevremeno opširno izvještavali i svjetski mediji, praktično je zapala u ćorsokak nakon što je juče jednom od glavnih osumnjičenih Vladimiru Eriću ukinut pritvor jer analiza DNK tragova nije mogla da dovede u vezu sa provalom u depo Višeg suda u Podgorici.

Advokat Božidar Prelević u razgovoru za Portal RTCG naglašava da su tužioci morali da znaju i da krenu od toga ko ima motiv i moć da organizuje krađu predmeta iz depoa Višeg suda, naravno, i novac da sve to finansiraju i plate.

“Vjerujem da je to ime poznato kolegama tužiocima”, tvrdi Prelević.

On, ipak, navodi da je slučaj Tunel jako teško komentarisati, jer je vrlo malo činjenica iz tog predmeta bilo dostupno u javnosti.

“Od starta je jasno da kopači i organizatori odnosno, dobitnici predmeta nijesu isti nivo”, smatra Prelević.

Prema njegovim riječima, takođe je jasno da to nije mogao da organizuje – bez logistike – ulični prestupnik.

“Za to je bila potrebna organizacija i novac. Radi se o veoma značajnom predmetu čiji nestanak dovodi u pitanje dalje vođenje spora ili istrage protiv okrivljenog. Vjerujem da je tužilac i krenuo upravo sa te strane ko je beneficijar tog nestanka”, dodao je Prelević.

Pošto je istragama dokazano da Erićev DNK nije bio u dokazima, Prelević smatra da organizator krađe u depou nije morao da ostavlja DNK tragove.

“Ali, moralo se krenuti od toga ko ima motiv, moć da to organzuje i pare da to plati. Vjerujem da je to ime poznato kolegama tužiocima. Moguće su i opstrukcije u dokazivanju ukoliko su ulozi veliki”, zaključio je Prelević.

Osnovni sud u Podgorici juče je ukinuo je pritvor državljaninu Srbije Vladimiru Eriću, osumnjičenom da je bio dio grupe koja je septembra prošle godine prokopala tunel do depoa Višeg suda u Podgorici i ukrala dio dokaza iz sudskih predmeta.

Sud je saopštio da je analizom DNK dovedena u pitanje sumnja da je Erić izvršio krivično djelo za koje ga Tužilaštvo tereti, zbog čega je morao biti pušten iz pritvora.

Njemu se na teret stavlja krivično jdelo kriminalno udruživanje u sticaju sa krivičnim djelom teška krađa i krivično djelo sprečavanje dokazivanja.

Erić je zajedno sa još sedam osoba iz Srbije i Crne Gore osumnjičen za kopanje tunela do depoa Višeg suda u Podgorici, koji je otkriven septembra prošle godine i iz koga su nestali dokazni predmeti.

On je uhapšen u Švedskoj oktobra prošle godine u pokušaju da se ukrca na let za Beograd, a Crnoj Gori je izručen marta ove godine.

Policija je ranije uhapsila još četiri osobe osumnjičene da su dio organizacije koja je prokopala tunel iz stana preko puta Višeg suda, unajmljenog za taj posao, a svi oni se brane za slobode. Potjernica je pored Erića, državljanina Srbije, raspisana i za još trojicom srpskih državljana.

Iz depoa je nestalo oružje, SIM kartice, nekoliko mobilnih telefona, manja količina droge i jos neki dokazi, objavili su ranije mediji.

Do danas zvanično nije utvrđeno ko je naručilac tog kriminalnog poduhvata.